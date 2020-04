Solamente 8 de las 40 escuelas rurales de nuestro departamento fueron las que abrieron sus puertas

Fueron solamente 8 de las 40 escuelas rurales existentes en nuestro departamento, las que abrieron ayer sus puertas en Salto.

De un total de 455 alumnos, estiman que los que concurrieron fueron muchos menos, y que en muchos casos, los que podían ir y no lo hicieron, fue por no tener confianza de que las condiciones estaban realmente dadas para poder hacerlo. Pero una de las escuelas que había causado la polémica por una carta que envió una de las maestras del lugar al presidente de la República, fue la Nº34 de Termas del Daymán.

Ese centro educativo no abrió sus puertas ayer y espera hacerlo en las próximas semanas. Según dijo la inspectora departamental de Educación Inicial y Primaria de Salto, Yanela Palacios, la misma tiene 74 alumnos y en la pasada jornada no abrió sus puertas, debido a que las escuelas que sí lo hicieron fueron las que tienen maestros y funcionarios, viviendo en la misma localidad donde se encuentra el centro educativo. En el caso de la Escuela 34 de Daymán, los trabajadores y algunos de sus alumnos, viven en el centro de la ciudad, por lo cual no era recomendable que la misma abriera sus puertas. Y en tal sentido, fue la carta remitida por una maestra del lugar, que lo que pretendió fue que ese centro educativo no funcionara a partir de hoy. Si bien la jerarca departamental de Primaria informó que en todos los centros educativos en las que estaba dispuesta su apertura, se adoptaron medidas de limpieza para que no haya mayores inconvenientes y que los controles sanitarios se pongan en práctica.

Además, Palacio subrayó que habrá en los próximos días una serie de escuelas que volverán a abrir las puertas, pero que las mismas lo harán en función de que todos los controles se hayan realizado y que no haya mayores inconvenientes que puedan afectar tanto a los trabajadores de la educación, a los docentes y a los propios alumnos. La Escuela de Daymán, que tiene 74 alumnos volverá a clases en los próximos días.

Algunos padres de alumnos de dicho centro educativo, consultados al respecto sobre la reapertura de ese centro escolar, dijeron que los niños están recibiendo deberes para hacer en sus casas y que no les molesta en lo más mínimo que la escuela esté cerrada, por el contrario, manifestaron que les da tranquilidad el manejo de la situación.