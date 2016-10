Lorena Dávila; Paula Hernández; Yanina Olivera; Romina Rodríguez; Javier Texeira y Mary do Carmo, estudiantes y docentes del Centro Regional de Profesores con el objetivo de indagar acerca del pensamiento de la evolución y su enseñanza, efectuaron diversas actividades en las que cuentan 60 encuestas a estudiantes y profesores del CeRP en el turno vespertino el pasado agosto.

Se cuestionó acerca de la importancia de la enseñanza del tema evolución humana en educación secundaria. Los responsables del proyecto compartieron algunos resultados del trabajo.

Se percibe un interés en saber los temas de evolución general y con énfasis en evolución humana.

Sin embargo, los entrevistados para la encuesta no recordaron en qué año lo estudiaron.

Ello puede ser por varias causas, ya sea por la metodología utilizada en la enseñanza, los recursos o la profundidad del tema, lo que ocasiona que el aprendizaje sea significativo o no.

A demás realizamos un estudio de la bibliografía de los programas oficiales de enseñanza pública para cuarto, quinto y sexto de las orientaciones historia, biología, y geografía de enseñanza secundaria.

A partir de esto se concluye a grandes rasgos no predomina el tema evolución en la bibliografía recomendada para los estudiantes y los docentes. Percibimos que en los programas de la orientación historia, la bibliografía es más extensa en cuanto a cantidad de libros recomendados, sin embargo en la orientación biológica, si bien son menos los libros, un porcentaje mayor de estos tratan el tema evolución.

Para profundizar el estudio de la bibliografía se concurrió a una biblioteca de un centro educativo (Liceo Ipoll), donde se realizó una revisión de bibliografía de libros recomendados de biología para 4º, 5º y 6º. Constatamos luego del análisis de índices, capítulos, temas y subtemas que en 4º año; dependiendo del año de edición del libro y programa vigente, aparece con mayor abordaje la temática presentada. Sin embargo, en 5º, solamente se trata este tema con mayor énfasis en la diversificación humanística, ya que en las otras no se menciona. En 6º año de bachillerato diversificado, tampoco trata.

ACLARACIÓN:

La evolución es un proceso biológico que explica cómo a partir de un origen común para todos los organismos de la tierra, estos se va modificando con el tiempo (evolución).

También explica los procesos por los cuales muchos organismos han desaparecido. (Gallardo, 2011). Si todos nacimos de una especie común y actualmente existen millones de especies diferentes. ¿Cómo explicamos esto? Una forma de entenderlo es a través de la explicación alopátrica: Una población original se divide y ocupa ambientes muy diferentes, a los cuales se adapta y desarrolla características desiguales a las originales, provocando la diversificación de especies.

El Homo sapiens pertenece al orden Primates, en el que también encontramos a los monos y es de la Familia Hominidae.

Su historia nos remonta a millones de años, donde se cruzaron continentes dispersándose en diferentes territorios.

Es decir monos y hombres comparten un antecesor común, pero no implica que derivemos de ellos.

Científicos han recorrido largos caminos, horas de estudio para desentrañar los misterios del origen del Hombre, estableciendo relaciones, excavando, encontrando fósiles para construir una línea de tiempo en la historia.

Conocer la evolución puede ayudar a comprender mejor nuestro rol en el planeta sin desconocer que la Biósfera está integrada por una gran diversidad de especies y somos responsables en gran medida de su conservación