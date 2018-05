La magistrada tomó la decisión tras el pedido del fiscal Pacheco por la causa Ancap

Luego del pedido de procesamiento por parte del fiscal Luis Pacheco para ocho exjerarcas de Ancap, entre ellos Raúl Sendic, la jueza especializada en Crimen Organizado, Beatriz Larrieu, tomó una decisión. En la tarde de este martes, se conoció que la magistrada procesó sin prisión a Sendic por abuso de funciones en reiteración real y reiterados delitos de peculado. En el caso del primero de ellos, fue por el contrato con Exor por la reducción de la deuda con Pdvsa. En tanto, desestimó el procesamiento del exvicepresidente por abuso de funciones por la venta de petróleo a Ecuador. Por otra parte, los ocho exjerarcas de la petrolera José Coya, Germán Riet, Juan Amaro, Juan Romero, Eduardo Goldsztejn, Ricardo Lemos, Manuel González y Juan Gómez quedaron absueltos. Pacheco había pedido el procesamiento de Sendic por considerarlo el autor responsable de «reiterados delitos de peculado en reiteración real, con dos delitos de abuso de funciones en casos no previstos especialmente por la ley», durante su gestión como presidente de Ancap.

FALLO

«Como se dijo en párrafos anteriores, ha quedado primariamente acreditado en esta etapa procesal, que Raúl Sendic realizó compras con la tarjeta corporativa de A.N.C.A.P. por $ 550.000 (quinientos cincuenta mil pesos uruguayos) y U$S 38.000 (treinta y ocho mil dólares). El reembolso acreditado por Sendic asciende a U$S 130 (ciento treinta dólares) (fs. 2271 de estos autos, Anexo Doc. nº XVII)». «Como se dijo anteriormente, la naturaleza y cantidad de compras realizadas con la tarjeta corporativa usada por Raúl Sendic, permite concluir -con el grado de provisoriedad admisible en esta etapa procesal- que las mismas no correspondieron exclusivamente al ejercicio de su función como Presidente, sino que constituyeron gastos personales que no reembolsó a la empresa estatal tal como exigía el reglamento». En marzo Pacheco afirmó que Sendic incurrió en irregularidades en el uso de las tarjetas corporativas de Ancap (peculado), y de impulsar en el Directorio del ente un acuerdo con la empresa Trafigura sin que se llamase a licitación. En este caso se actuó sin contrato por siete meses en negocios de compra de crudo a Ecuador que alcanzaron los US$ 4.900 millones. En su dictamen, Pacheco dijo que en el Directorio de Ancap, presidido por Sendic, hubo un manejo discrecional y arbitrario de los fondos cuando el ente enfrentaba dificultades financieras. Y entendió que Sendic cometió un delito de peculado por gastar $ 550.000 y US$ 38.000 con las tarjetas corporativas de Ancap. Devolvió US$ 130. Para Pacheco quedó semiplenamente probado que Sendic hizo uso de la tarjeta de Ancap en más de 300 oportunidades, y dentro de las compras realizadas, además de gastos en hoteles y restaurantes, figuran adquisiciones en tiendas de ropa, supermercados, locales de calzado deportivo, de electrónica, joyerías y librerías en Uruguay y el exterior, respecto de las cuales no figuran comprobantes justificatorios. Según el representante del Ministerio Público, Sendic hizo un uso indebido de los dineros públicos «apropiándose» de sumas que no pudieron ser debidamente cuantificadas configurándose el delito de peculado. Además de Sendic, Pacheco pidió los procesamientos de cuatro exdirectores de Ancap por apoyar en el Directorio de Ancap los negocios de intermediación con Trafigura y las cancelaciones de deudas con Pdvsa. También fueron acusados por la Fiscalía cuatro gerentes de Ancap.

(EL PAÍS)