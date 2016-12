Los trabajadores nucleados en FUECYS (Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios) no realizarán “trancazos” en los comercios y supermercados previo a las fiestas tradicionales porque la gremial firmó un preacuerdo con los representantes empresariales que lleva tranquilidad al sector, informaron ayer a EL PUEBLO representantes de los trabajadores del rubro consultados al respecto.

“Los compañeros de FUECYS firmaron un pre acuerdo y por eso no se van a realizar movilizaciones en la víspera de las fiestas tradicionales”, comentó el Presidente de la Mesa Departamental de FUECYS, Héctor Mendieta a este diario.

De esta forma, se llegó al acuerdo entre la gremial y los representantes empresariales donde los trabajadores se comprometen a no realizar movilizaciones, paros ni ocupaciones en los días previos a las fiestas tradicionales y los empresarios se compromenten a “sentarse a negociar” con el sindicato del sector.

En ese preacuerdo algunos puntos de la plataforma reivindicativa fueron alcanzados y otros el sindicato espera poder concretarlos en la segunda mesa de negociaciones a la que se comprometieron a asistir tanto las patronales como el sindicato y que significa retomar las conversaciones para la búsqueda de soluciones.

“Por el momento se mantiene la palabra, tanto a nivel gremial como empresarial, por eso creemos que no va a haber trancazo para las fiestas” por parte de los trabajadores que así lo habían anunciado, agregó Mendieta.

“La idea es sentarse después a negociar sobre los puntos que faltan”, agregó el referente sindical del sector de los trabajadores de los supermercados afiliados a Fuecys.

“Esta es la situación con respecto a los grandes supermercados”, aclaró el gremialista, “después es otra cosa lo que pueda pasar con los comerciantes chicos que tienen otro pensamiento, pero por el momento lo concreto es eso, ese preacuerdo que ya fue firmado”, puntualizó.

CERCA DE 900 AFILIADOS EN SALTO

En nuestra ciudad hay aproximadamente 900 trabajadores que están nucleados en la Federación Uruguaya de Empleados de Comercios y Servicios, entre empleados de supermercados, grandes superficies, empresas de seguridad, barracas, ferreterías, almacenes de ventas al por mayor, tiendas, zapaterías, y trabajadores de otras empresas.

Para lo que es el rubro en Salto, Mendieta señaló que “es poco, pero lo fundamental es eliminar el miedo a la hora de armar los sindicatos para que los trabajadores se puedan afiliar y participar. Nos pasa generalmente que los que inician un sindicato en una empresa de uno 20 o 30 trabajadores, es que solo cuatro o cinco de ellos se afilian al gremio y el resto no lo hace.

Eso lleva a que disminuya la cantidad de afiliados al gremio, pero una de las razones fundamentales es la falta de conocimiento y el miedo a perder la fuente de trabajo”, comentó.

Asimismo, a nivel nacional FUECYS cuenta con casi 40 mil afiliados en todo el país.