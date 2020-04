La sentencia que le otorgó la domiciliaria a Fernández parte de «prejuicios» hacia la autoridad carcelaria, aseguró Fossati. La fiscal Gabriela Fossati presentó una apelación contra la sentencia que dictó la Justicia este martes, en el que se le concedió la prisión domiciliaria al dueño de la empresa pesquera Fripur. Según publicó el diario El País, el Juzgado Letrado Penal de 22º Turno hizo lugar al pedido de habeas corpus que presentaron los abogados defensores de Fernández, Andrés Ojeda y Fernando Posadas. Según el matutino, el fallo dice que la domiciliaria otorgada al empresario es concedida de forma «provisoria mientras perdura la emergencia sanitaria o se resuelve el incidente respectivo». Sobre la tarde de este martes, la Fiscalía General de la Nación informó a través de su portal web que la fiscal Fossati presentó el recurso de apelación. En primer lugar, Fossati entendió que la sentencia «excedió de manera manifiesta el marco de sus potestades», extendiendo la acción de habeas corpus más allá del marco legal, «atribuyéndose potestades propias del legislador, que exceden su competencia funcional y que carecen de todos sustento normativo». «Desde la promulgación del Código de Proceso Penal (ley 19.293), el proceso de habeas corpus rige para dos situaciones específicas: 1) como una acción de amparo de la libertad personal ambulatoria ante un acto arbitrario de la autoridad administrativa; 2) la protección de las personas privadas de libertad (PPL) contra torturas y otros tratamientos crueles o condiciones de reclusión de la dignidad de las personas (art. 351)», indica el texto. En este sentido, Fossati aseguró que la prisión preventiva fue dispuesta por la autoridad judicial competente en el marco de un proceso seguido con todas las garantías del debido proceso, «por lo que excluye la primera modalidad». «La segunda hipótesis, conocido como amparo correctivo, requiere la justificación de torturas, tratamientos crueles o condiciones de reclusión que atente contra la dignidad humana que, no sólo no fueron acreditadas, sino que la Dra. TONARELLI no explicitó ni expuso. Cualquier otra finalidad que se pretenda asignarle a esta acción excepcional es improcedente y manifiestamente ilegal, por lo que el criterio sustentado por la a-quo en consonancia con lo expuesto por el Comisionado Parlamentario Juan Manuel PETIT en el informe presentado por los Dres. OJEDA y POSADAS, debe ser corregido en la alzada», agregó.

Por otra parte, la fiscal indicó que las afirmaciones vertidas por la sentencia, que permitió la prisión domiciliaria del empresario, «parten de sus propios prejuicios hacia la autoridad carcelaria, hacia la Dirección de Cárceles y hacia sus técnicos». Además, acotó que a la jueza «no le parece suficiente» la afirmación de que no existe un solo caso comprobado de contagio en las cárceles y por eso «decide por si una medida que excede como lo es la prisión domiciliaria».