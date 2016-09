Fuentes del Poder Judicial advirtieron en las últimas horas que la versión publicada por EL PUEBLO de que la Fiscalía solicitó nueve procesamientos a funcionarios policiales, no es correcta. Aunque el hecho se investigó y si bien fue ese el número de policías que concurrieron a declarar el pasado lunes en el juzgado penal de calle Artigas 1080, ante la Jueza de 2º Turno, la Dra. Alvez, (y no ante el juez Rundie como señalaba la nota) fuentes de la investigación se comunicaron con este diario para realizar la aclaración pertinente y desmentir lo que habían informado fuentes policiales a este diario en ese momento.

Además confirmaron que el hecho existió y que fue en el año 2014, en el marco de un procedimiento con actuaciones que llevó a que los policías posiblemente hayan actuado fuera de lo que establece el marco normativo para estos casos.

Ayer surgió la información de que el caso pasó en vista al Fiscal, y que allí se decidirá si hay acusación contra estos o no, antes de devolver el expediente al despacho del juez.

La decisión del fiscal y la situación a la que se someten estos nueve policías, que por ahora quedaron en libertad sin fecha de emplazamiento, pero que deberán volver al juzgado penal para escuchar qué decisión tomaron los magistrados, caen como un balde de agua fría en medio de una situación social compleja, donde una marcha ocurrida el pasado domingo por la tarde pidió a las autoridades judiciales que contemplaran la situación del accionar policial y clamaron seguridad bajo el eslogan “Ni un Policía menos”.

La movilización social había sido motivada por el procesamiento de otros dos policías semanas atrás, luego que en un procedimiento donde intentaron atrapar a un adolescente que apedreó un camión, el joven quedó lesionado por recibir disparos de balines de goma, en un enfrentamiento entre el joven y el funcionario.

La sanción a los funcionarios policiales causó malestar a todos los niveles en momentos donde la ola de inseguridad se hace sentir y el caso desembocó en una convocatoria en las redes sociales por parte de la familia de un policía, terminando con una participación masiva y la lectura de proclamas.

Sin embargo, horas más tarde, varios policías fueron sometidos a un proceso judicial que se dilucidará hoy donde pesa una acusación fiscal sobre nueve funcionarios policiales.

EL CASO

Según pudo saber EL PUEBLO el hecho ocurrió en el año 2014 en las calles Valentín e Industria, en pleno barrio Constitución. Allí la Policía había recibido un llamado por “música alta” en la zona y al arribar los primeros funcionarios habrían sido agredidos, lo que desencadenó en una situación complicada que terminó con detenidos y personas lesionadas. Por este incidente el lunes por la mañana, desde las 6, unos nueve funcionarios policiales fueron citados a declarar por este incidente y al caer la tarde, el fiscal actuante solicitó el pase en vista fiscal de este caso. Esto significa que los tendrá en su despacho para analizar lo actuado hasta ahora y así sobre un fundamento técnico formular una petición a favor o en contra de los policías.

En tanto, por el momento el magistrado le otorgó la libertad a todos en ese sentido, el juez podrá tomar la solicitud fiscal y decretar el procesamiento, o absolver a los acusados en este hecho.

“Sin dudas que de todos modos, la decisión generará polémica por la particular situación que vive la sociedad con los casos de violencia de los que somos objeto”, declararon fuentes policiales a este diario.