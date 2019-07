*Internas 2019

Ernesto Talvi contó que en la noche del sábado conversó telefónicamente con los otros precandidatos Julio María Sanguinetti y José Amorín Batlle; Sanguinetti está dispuesto a integrar la fórmula si no triunfa en la interna

El precandidato colorado Ernesto Talvi dijo que la fórmula del partido quedará conformada luego de conocerse los resultados de las elecciones internas en “consenso”.

El economista contó que en la noche del sábado conversó telefónicamente con Julio María Sanguinetti y José Amorín Batlle, los otros precandidatos colorados.

Sanguinetti, en tanto, dijo a la prensa que «sería deseable» que se anunciara hoy, pero «en este momento no es lo gravitante». «Lo importante sí es no demorar mucho», resaltó el expresidente. «En pocos días vamos a tener la fórmula con la cual el partido va a volver a pujar en la elección nacional», añadió, y cosechó un fuerte aplauso de su militancia.

«Luego de arrancar en un momento muy difícil del partido, de una gran desmoralización, hoy el partido está en el escenario, está gravitante, hemos logrado el resurgimiento que estábamos buscando», destacó Sanguinetti, quien dijo estar preparado para cualquiera de los dos resultados y dispuesto a figurar como candidato a vicepresidente si no resulta ganador de la interna.

Por otra parte, Talvi fue consultado en rueda de prensa acerca de la interna blanca y en concreto en relación a la figura de Juan Sartori. “Me preocupa sí, dijimos que no nos era indiferente para nada quién ganara en el Partido Nacional”, dijo.

Acerca de Sartori, planteó: “Dijimos que nos sentamos a la mesa con personas que nos resultan confiables”.