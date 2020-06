Librería y Centro Cultural de fuerte vínculo con Salto

Si actualmente es difícil mantener un comercio, sea cual sea el rubro al que se dedique, una librería está en primera fila entre lo más dificultoso. Poco a poco, comprar libros ha dejado de ser una prioridad. La prueba fehaciente es la escasez de librerías, puramente librerías, que hay en Salto. De ahí que el hecho que la librería «Magister» (ya convertida en «Fundación Magister» dada la extensión que se ha dado de sus propuestas culturales), de la vecina ciudad de Concordia, haya cumplido nada menos que 36 años el pasado lunes 15, merece destacarse.

Se trata de una empresa que no solamente se dedica a la venta de libros, sino que permanentemente impulsa diferentes actividades para promover la lectura; a modo de ejemplo se puede mencionar que llevó adelante la primera Feria del Libro de Concordia y la continúa haciendo. El vínculo con Salto también es permanente. Escritores salteños participan frecuentemente de esas actividades, sea en las ferias, en presentaciones de libros, lecturas compartidas, etc., y los concordienses también llegan habitualmente a nuestra ciudad para participar de actividades similares.

Una de sus principales, la profesora y escritora Stella Maris Ponce, también cantante y gestora cultural, así reflexionaba desde su cuenta de Facebook: «36 años de esta aventura que empezó en 1984 con una pequeña librería en un garaje, cerca de Plaza España, aquí en Concordia. Itinerantes libreros y estudiantes terciarios por entonces, íbamos a cuanta feria escolar había, fiesta de la citricultura, puesto en la peatonal, jornadas y congresos. Luego en 1987, el primer localcito en 1º de Mayo 10, y ya como profesores, con clases y viajando a localidades vecinas y a Salto, Uruguay, para llevar libros y revistas educativas. En 1990 llegamos al primer local grande, en Entre Ríos 583 y allí se cumplió el sueño de «librería y algo más» con la Extensión Cultural, sala anexa, para presentar libros, hacer talleres de capacitación, recitales, encuentros con autores. Recibimos el Premio Pregonero de la Fundación El Libro de Buenos Aires. Tuvimos un programa de radio Arte y Tiempo, en los comienzos, con invitados y lecturas. Después un micro diario, El libro de hoy, también en LT15 y un micro semanal en Canal 2 con comentarios de novedades. Pensamos en una Feria, la ciudad no la tenía y tras largos intentos, con una convicción a toda prueba, lo logramos. En 2008 celebramos la 1º Feria del Libro de Concordia y la Región en una gran carpa en la Plaza 25 de Mayo en forma conjunta con la Municipalidad de Concordia. Al año siguiente creamos Fundación Magister, para ampliar el horizonte, fuera del ámbito comercial y focalizar en otros objetivos: Promover la lectura, la educación y las artes. Así fuimos acompañando la creación de grupos: Abuelas Leecuentos de Concordia, Voluntarios de Lectura (que obtuvo el Premio Vivalectura de Fundación Santillana), Poética Colectivo, Comisión Amigos de la Feria. En 2013, nos mudamos a Pellegrini 479 (imposible sostener alquileres en el centro) Insistimos con un espacio para la Librería y otro, por primera vez, para la Fundación, con Biblioteca propia y apertura de la Escuela integral de Arte y del Taller de Escritura. En 2016, considerando una etapa cumplida, cerramos la librería y decidimos continuar con la Fundación y dedicar más tiempo a los proyectos personales. En 2018, se crea una Sede de Fundación Magister en Mar del Plata.

El año pasado se cumplieron 12 años de la Feria, 10 años de la Fundación y del Grupo pionero, Abuelas Leecuentos, que sigue leyendo en las escuelas y hoy, en cuarentena, de manera virtual. Nuestro actual rincón en el mundo es el Vagón Literario Magister del Centro de Convenciones Concordia, lugar cedido por convenio. Allí se han realizado presentaciones, ciclos de lectura, muestras, el taller de escritura y parte de la programación de la Feria. ¿Qué vendrá a partir de ahora? El futuro es incierto, nuestra convicción es la misma: Sólo la educación puede salvarnos, la solidaridad, aprender a vivir mejor. Por eso agradecemos a todos los que estuvieron desde el principio apoyándonos, a los que se sumaron cada año, a los que creen que se puede cambiar el pequeño entorno local y eso suma al cambio global. Felices del camino recorrido, con nuevos proyectos, identificados con disciplinas que amamos y seguiremos compartiendo»