Cra. Angelina Bazzano – Fundación Salto Grande

EL PUEBLO dialogó con la Cra. Angelina Bazzano, integrante de la Fundación Salto Grande, quien expresó la satisfacción que es para dicha institución, haber otorgado respaldo en estos 10 años de vida, más de 200 proyectos productivos, sociales, culturales y deportivos, invirtiendo en los mismos, la para nada despreciable cifra de 13 millones de pesos.

APOSTANDO A SALTO Y LA REGIÓN

La Fundación está integrada por Delegados uruguayos de Salto Grande, pero, es una institución aparte, una organización civil sin fines de lucro, la cual, este año, cumple 10 años.

Durante todo este tiempo ha venido apoyando, tanto proyectos productivos, como, también, sociales, culturales y deportivos en Salto y en la región, como de Paysandú, Artigas y Río Negro.

Lo que intentamos promover son proyectos sociales, culturales, deportivos, como, también, los que tiene un enfoque productivo, de quienes están iniciando un nuevo negocio, emprendedores, para que puedan recibir una mano, para acceder a herramientas desde el punto de vista económico, y, también, desde el punto de vista de la capacitación. La Fundación, también, es socia de Salto Emprende, y, con él, ha hecho alianza a los efectos de brindar oportunidades.

Todos los que se postulan en las dos modalidades de los llamados, los emprendimientos productivos, por ejemplo, reciben apoyo económico, parte subsidiada, pero, a la vez, hay otra parte que deben devolver, pues, si pensamos que es un negocio, deriva de éste generar cierta rentabilidad para que repague este apoyo económico que se le ha brindado. Siempre, hacemos como un fondo rotatorio, en el cual, los emprendedores, devuelven parte del apoyo, y, con eso, al año siguiente, se sigue apoyando a otros. Realmente, el nivel de repago es muy bueno; siempre se han comprometido para el pago, lo cual no es menor, y, además quienes son buenos pagadores, tienen chance de un segundo apoyo, el cual, es sin subsidio, debiéndose devolver el 100%, pero, también es un respaldo que sirve, porque, se tiene un crédito sin intereses durante 12 meses, que puede llegar a 20 cuotas.

En los emprendimientos productivos, si bien no hay un seguimiento técnico, sí se hace el seguimiento del pago de la cuota y, cómo va funcionando dicho emprendimiento, si ha crecido, si sigue en pie, si ha modificado en algo su modelo de negocio, si ha podido formalizarse, ya que hay algunos casos que, cuando se inscriben, no lo están, por lo que los asesoramos, para que puedan entrar en el sistema, y puedan registrarse como monotributistas sociales, en algunos casos, monotributo que, tampoco es tan excesivo el aporte que hay que hacer a la impositiva, y, bueno, ese sería, básicamente, el tipo de seguimiento que realizamos a los proyectos. En todos los proyectos el tope máximo a solicitar, son 100 mil pesos. En los emprendimientos productivos, lo que tratamos es que, si llega a los 100 mil pesos, haya posibilidad de repago, o sea que, la obligación pueda cumplirse. Por eso buscamos que la cifra sea acorde a las posibilidades de cada emprendimiento.

En cuanto a los demás estilos de proyectos, el llamado no es pago, es a fondo perdido, como se llama; con los mismos se han a poyado a clubes deportivos, para mejoras en la infraestructura, para compra de materiales didácticos; también, se han apoyado a centros educativos (liceales, escolares, jardines); a CAIF; a centros de salud, como a Casa Amiga, en la mejora de las instalaciones; en temas de viviendas, como en salones comunales que brindan talleres o algún tipo de capacitación, a los que se les ha brindado mejoras edilicias y en la compra de equipamiento; a instituciones civiles sin fines de lucro que trabajan con jóvenes y con ciertas problemáticas, como en materiales y en mejoras que necesitan para las instalaciones.

El espíritu de la Fundación, es promover el desarrollo tanto productivo como social y cultural; en éste último caso, se han apoyado grabaciones, publicaciones, cartelerías para difundir alguna temática. Esos han sido los rubros de diferentes proyectos que se han apoyado. En estos 10 años se han respaldado más de 200 proyectos y una suma invertida de 13 millones de pesos, lo cual, no son cifras menores.

Se tratan de apoyar proyectos que tienen ciertas dificultades, los que no tienen, en realidad, posibilidad de pedir financiamiento en otro lugar. Entonces, en ese entendido, tratamos de apoyar a quienes más lo necesitan.

NUEVA CONVOCATORIA

Ya se abrió la nueva convocatoria 2019. Cerramos el plazo para los proyectos productivos, ya que en el mes de agosto se comienza con el proceso de capacitación, los que, obligatoriamente, tienen que pasar por seis talleres, luego de los que, se realiza la selección, en base a un estudio más detallado de cada emprendimiento; siguiéndose sí, en plazo para presentarse a los sociales, culturales y deportivos, hasta el 15 de octubre. Damos a conocer cuáles son los proyectos aprobados en el mes de noviembre o a principios de diciembre a más tardar.