Charles Chaplin se presentó una vez, de incógnito, a un concurso de imitadores de Charles Chaplin. Salió tercero.

El carnaval gira como una galaxia alrededor de un concurso?

Según Guillermo Lamolle. “como en una galaxia, en el carnaval hay estrellas con su sequito de moscardones-satélites que lo rodean … como en una galaxia los cambios importantes sólo se notan con el lentísimo paso del tiempo, a pesar de que ambos contienen elementos individuales que se mueven a velocidades cercanas a la de la luz”…

En la tierra: ¿Se construyen procesos o se trabaja por y para el concurso?, y si se trabaja en un proceso creativo, y éste no necesariamente se adapta a los parámetros de un concurso, se lo continúa?

Algunos sostienen de que el arte no se puede juzgar a través de una planilla de números y que quizás como también menciona Lamolle “es ridículo decir que las letras de tal murga están 22 puntos y las de tal otra 23, o que nadie puede despojarse por completo de sus propios gustos y simpatías personales para transformarse en un árbitro objetivo e imparcial, etc, etc, etc.”. Pero en definitiva el concurso existe porque existe un formato de evaluación que confirma que determinados espectáculos son “mejores” que otros y que de alguna manera marcan lo que supuestamente está “bien” hacer.