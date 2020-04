Florencia Supparo es Licenciada en Dirección de Empresas, ingresó por concurso al Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) en febrero de 2019, y hace dos semanas fue designada por el Poder Ejecutivo para que se hiciera cargo en forma interina de la dirección local al comienzo de la crisis sanitaria.

– ¿Cómo tomó el llamado del gobierno para asumir la dirección del MIDES de Salto?

– Para mí fue muy gratificante, es un reconocimiento importante y si bien esta situación conlleva una gran responsabilidad, para mí es un desafío personal. Considero que soy una persona que está para dar una mano cuando se necesita y ahora estoy acá, haciéndome cargo, atenta a todos los comunicados oficiales para dar respuesta a la población.

– Quien la conoce sabe que usted ha estado ligada al emprendedurismo desde hace tiempo, ¿hay mucha diferencia con el cargo que ahora tiene que desempeñar?

– Me considero una persona proactiva, ejecutiva, me gusta mucho trabajar a resultado, ser clara y concreta, eso es lo que soy y es la impronta que hoy le estoy dando a esta dirección. Me gusta el trabajo en equipo, para mí la sinergia es muy importante, así he trabajado desde que me designaron. Quizás la gente no sepa, pero cada oficina territorial tiene sus propios técnicos, pero además, todos los programas del MIDES, los de proximidad, Uruguay Crece Contigo, Jóvenes en Red, ruralidad, violencia, son todos programas que dependen de direcciones nacionales. Entonces acá es muy importante lograr el trabajo en equipo porque así optimizamos la respuesta hacia la población, y en eso estamos. No bien asumí, tuvimos una reunión muy interesante con todos los programas, donde nos comprometimos a trabajar en conjunto en esta situación de crisis, y así es como estamos afrontando el trabajo. La impronta que le estoy dando a esta dirección es desde mi experiencia en gestión, de trabajo en equipo, de ser muy clara con las decisiones que uno toma, porque uno está continuamente teniendo que decidir cosas. A veces lo que es difícil del Estado es su burocracia, porque uno por ahí quiere una respuesta ya y hay que seguir un protocolo y un procedimiento.

La semana pasada tuve un primer contacto con el director del INDA planteándole directamente la situación de Salto porque era importante que él supiera que, por ejemplo, no contamos con un merendero del MIDES, entonces tenemos que enfrentar esta situación con canastas para la población. Entendió esa situación, y eso no es menor porque hemos estado teniendo desde entonces un apoyo importante del INDA. Por eso digo que lo que no consigo por los canales regulares, voy y hablo directamente con la gente para contarle qué es lo que está pasando acá para que entiendan a qué nos estamos enfrentando, porque son los técnicos y yo quienes estamos dando la cara a la población. Yo abro la puerta del MIDES y atiendo algunas llamadas telefónicas.

– Usted ha sido desde siempre una activa militante del Partido Nacional, y hoy tiene que dirigir una oficina donde sus funcionarios fueron designados por el gobierno anterior, ¿cómo ha sido asumir la dirección del MIDES con personas que seguramente no piensan políticamente igual que usted?

– La verdad es que estamos trabajando muy bien. Como bien dices, soy militante activa del Partido Nacional hace muchísimos años, pero en este año de trabajo que he tenido acá con los funcionarios, se notó que yo vine al MIDES a trabajar. Si bien entré en un gobierno del Frente Amplio, vine a trabajar, a hacerme responsable y ser una persona comprometida con mi tarea. Eso se vio y se está reflejando ahora porque este interinato, que sabemos cuándo empezó pero no sabemos cuándo va a terminar, lo estamos asumiendo entre todos y trabajando en equipo muy bien, porque ellos en este año también han aprendido a conocerme y ver la forma de trabajo que tengo, y lo que hoy estamos haciendo desde el Ministerio no es política, ahora estamos gobernando, y me siento muy apoyada por el equipo técnico que continuamente me están enseñando cosas, porque si bien hace un año que estoy en el MIDES, esto es muy complejo, muy grande, tiene muchas cosas, y yo voy decidiendo y aprendiendo sobre la marcha, es todo un desafío pero creo que venimos bien.

“Tenemos que trabajar todos juntos o no salimos de ésta”

Me parece que hasta en algunos casos, y comparando con otras oficinas departamentales con la que mis compañeros han tenido contacto, por ahí se sorprenden con las decisiones que estamos tomando y con el alcance que estamos teniendo con el número de canastas que hemos entregado en esta situación de emergencia, cuando en otros lados estaban todavía viendo cómo hacer frente a esta situación, al menos hasta la semana pasada cuando ya íbamos entregando cerca de 300 canastas. Nosotros estamos trabajando y respondiendo a la población desde el primer día.

– Desde el programa de gobierno y luego reafirmándolo durante la transición, se habló de lo que tenía que ser el MIDES en este nuevo tiempo, pero más allá de la planificación, de pronto le cae encima al país una pandemia mundial que tira abajo todo porque la emergencia y la urgencia se lo exige, ¿qué tanto han cambiado las líneas generales que estaban previstas con la realidad que hoy estamos viviendo?

– Como bien dices, hay un plan que obviamente cuando pase esta crisis se va a continuar trabajando en eso, pero básicamente ahora lo importante es atender la urgencia, entonces, hay cambios que pueden esperar. También te digo, la gente pregunta sobre las nuevas medidas sobre las tarjetas, por ponerte un ejemplo, el ministro ya anunció la semana pasada que las tarjetas serán duplicadas, la mitad en el mes de marzo y la otra mitad a fines de abril. O sea, una de las cosas que para mí era importante, era la de no generar nuevas tarjetas. Esta emergencia permite eso, por eso se puso como contrapartida la canasta de alimentación, porque no podemos generarnos un problema a futuro cuando esto vuelva a la normalidad. Ese es un ejemplo de cómo venía la planificación y por esta situación, en alguna medida, comenzamos a dar otra respuesta inmediata.

– ¿Cómo ha respondido la gente al MIDES ante esta situación de emergencia?

– Es muchísima la demanda, venimos atendiendo alrededor de 200 llamadas por día, así y todo me llegan mensajes de personas que dicen que no se las atienden, que el teléfono está ocupado. Y sí, el teléfono acá les va a dar ocupado, continuamente están llamando, pero estamos atendiendo las llamadas. O sea, yo me puedo hacer cargo de las cuatro líneas telefónicas locales que estamos manejando, porque después está el 0800 que es un teléfono a nivel nacional y que la gente me dice que no atienden, pero ese teléfono nosotros no lo estamos manejando. Me hago cargo de las líneas locales, aunque esto no es un call center, pusimos los teléfonos en cuatro oficinas con técnicos bien distribuidos por lo de cuidar el tema del espacio y lo de no tener mucho contacto, y están de 9 a 17 horas atendiendo el teléfono. Pido disculpas por no poder atender de forma más rápida, por eso ahora mandé a pedir otra línea más de celular, y en eso estamos. Queremos que la gente sepa que los estamos atendiendo, pero también pedimos un poco de paciencia porque acá hay casos que son prioritarios y eso tiene que quedar bien claro, la gente que está por afuera del sistema del MIDES, la gente que tiene trabajo informal, la que genera el autoempleo que hoy no tiene tarjeta ni la posibilidad de un seguro de paro especial, a esa gente es a la que le vamos a dar prioridad y a la que tenemos destinadas las canastas, así nos estamos manejando.

– ¿Cómo visualiza el día después de la crisis? ¿Cómo debería trabajar el MIDES de acuerdo a lo que se había planificado previo a la crisis?

– Algo importante que estaba adentro de esa planificación, era lo de trabajar en equipo, era lograr que todos los equipos puedan trabajar de forma conjunta para atender mejor los reclamos de la población. Si logramos eso y podemos identificar los problemas de las familias, iremos llegando con los programas prioritarios. En ese sentido había una especie de desorganización, por eso queremos cambiar la impronta, y pese a esta crisis, ya estamos trabajando en eso. De las crisis uno tiene que sacar lo bueno, que te obliga a hacer cosas que por ahí en una situación normal es más difícil. Ahora no, tenemos que trabajar todos juntos o no salimos de ésta. Eso ya va a quedar estipulado. Y el día después a esto, ya estaremos en un mecanismo de trabajo en equipo y salir a territorio con un funcionamiento interno diferente. La atención a la población va a ser distinta, vamos a poder llegar a más familias, porque vamos a trabajar de forma coordinada adentro del MIDES.

– ¿Qué mensaje le deja a los salteños en este tiempo de crisis sanitaria y social?

– Entiendo la urgencia de la gente, por eso prefiero concentrarme en el hoy y no tanto en el día después. Ahora estamos en medio de una emergencia y no quiero perder tiempo hoy en pensar qué vamos a hacer cuando esté todo normal, vamos al día a día. Hoy estamos en crisis, hoy la gente tiene que cuidarse, hoy junto al Ministerio de Salud Pública pedimos que se queden en su hogar. Aprovecho esta oportunidad para dar tranquilidad a la gente, el Ministerio de Desarrollo Social va a estar llegando, priorizando a la gente que no tiene ningún tipo de ayuda. Iremos a cada hogar con la canasta. Tenemos aprobada una licitación de compras públicas que ya la semana pasada hicimos entrega de alimentos frescos a alrededor de 25 instituciones que atiende el MIDES a través del INDA, que son clubes de niños, de jóvenes, hogares de ancianos. Por otro lado, otra buena noticia, tenemos aprobada desde la Dirección del INDA, canastas individuales que hemos anexado a las canastas, de alimentos frescos de productores locales de unos 7 o 9 kilos de productos frescos, entre frutas y verduras, y que hemos venido entregando desde la semana pasada. O sea que no solo estamos para atender a la población, sino que detrás de todo esto hay un trabajo logístico que es muy importante, con mucha coordinación con mucha gente.

PERFIL DE FLORENCIA SUPPARO

En pareja, tiene dos hijos. Es del signo de Escorpio. De chiquita quería ser empresaria. Es hincha de Peñarol.

¿Una asignatura pendiente? Con 40 años ya los sueños que una tenía a los 20, baja a la realidad y ve qué es lo realmente posible. Creo que no me está quedando nada pendiente. Con trabajo y esfuerzo he ido logrando las cosas que me he propuesto.

¿Una comida? Pastas.

¿Un libro? Me gustan mucho los de historia política. Uno que me gustó mucho es “El club de los millonarios”.

¿Una película? Los sospechosos de siempre.

¿Un hobby? Jugar al tenis.

¿Qué música escucha? Todo, depende de mi estado de ánimo.

¿Qué le gusta de la gente? La transparencia.

¿Qué no le gusta de la gente? Que mienta.

Leonardo silva