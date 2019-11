A partir de las 20 horas en Porco Negro se vivirá esta noche el evento social más destacado del año, la Fiesta Faz Quinceañeras que cada año organiza EL PUEBLO pero esta vez en el marco de su 60º aniversario. La actividad se cumplirá en un lugar exclusivo, con la participación de un importante grupo de jóvenes que darán brillo a una fiesta única, a beneficio de la Asociación Down de Salto. Vos tenés que estar.

Hoy a las 20 horas

Vuelve a brillar la pasarela solidaria Faz Quinceañeras en los 60 años de EL PUEBLO

Con el valor agregado de la celebración del sexagésimo aniversario de EL PUEBLO, se cumplirá hoy – como año tras año e ininterrumpidamente – la nueva edición de la Fiesta Faz Quinceañeras que se celebrará en Porco Negro, una fiesta donde se entremezclarán las emociones, el glamour y la familia, que alientan a las quinceañeras que desfilarán con sus vestidos iluminando una vez más a la pasarela solidaria. El evento tendrá lugar en Porco Negro a la hora 20.00. Adriana Martínez, directora de EL PUEBLO y gestora de esta idea que se fue consolidándo hasta tornarse un clásico de nuestro medio de comunicación, rememoró a la Fiesta Faz desde su comienzo y compartió algunas reflexiones. Faz Quinceañeras – en palabras de Adriana – «nació con la finalidad de brindarle un espacio a la juventud: el diario siempre ha querido tener en cuenta ese segmento de la población a la que muchas veces se la señala como que no lee diarios ni escucha radio».

«Nosotros tenemos varias secciones como el Joven Emprendedor del Suplemento Link donde los jóvenes pueden mostrar sus emprendimientos. En esto quisimos incorporar a las quinceañeras, porque de alguna manera ellas también son parte del diario. Lo cierto es que son muchísimas las quinceañeras que pasan por el FAZ en formato papel».

«Cuando surgió esta idea no existían las fotos digitales, entonces las madres traían los álbumes de fotos y allí se daba la conversación que los hermosos vestidos se lucían una sola vez. Fue entonces que surgió la posibilidad de organizar una fiesta a beneficio de una institución – y las jóvenes, a la vez de colaborar –vuelven a revivir la noche de sus quince», destacó Martínez.

Lo cierto es que se trata de una fiesta donde se involucran numerosas personas, empresarios, personal y allegados a EL PUEBLO. Las quinceañeras – que no solamente se inscriben las chicas de Salto, sino también las de Bella Unión y del interior de nuestro departamento – son el plato fuerte de la fiesta a la que acuden los medios de comunicación, colegas, periodistas y el personal administrativo.

Este año Porco Negro brinda sus instalaciones y música a total beneficio de la Asociación Down de Salto, cuyos jóvenes disfrutan a pleno y están ansiosos esperando a que llegue el día. Cabe destacar que el precio absoluto de la entrada es a beneficio de la Asociación Down, que con lo recaudado solventa los talleres al que acuden los jóvenes. «Para nosotros es una fiesta muy importante… es una alegría enorme para nosotros lograr esta fiesta y contar con el apoyo de todos» – afirmó Adriana.

«¿Anécdotas? Hay muchas…. Las chicas que se olvidan de las sandalias y terminan desfilando con zapatillas deportivas, la adrenalina de desfilar por primera vez ante el público… la amistad que se da en cada grupo y el sentimiento de inclusión». Las entradas se están vendiendo a 250 pesos en el diario y como en cada gala solidaria, se podrá compartir una gran torta hecha por los alumnos de Repostería de UTU junto a su docente Beatriz Sequeira. Este año con el especial aditivo de los 60 años de EL PUEBLO.

El día posterior a la Fiesta Faz, mañana viernes 15, a las once de la mañana, frente a la sede del diario en la calle 18 de Julio 151, se plantarán seis árboles – cada uno simbolizará una década – dando marco al doble festejo.