El 12 de octubre se conmemoran tanto el descubrimiento de América como la Batalla de Sarandí, el 12 de octubre de 1825.

“Se acerca otro 12 de Octubre, y con él, la polémica. Repasemos, sin embargo, todo lo que el 12 de Octubre une y puede ser motivo de orgullo entre nosotros, siempre y cuando lo conozcamos, ya que no se ama lo que no se conoce” – apunta la historiadora y docente Mónica Nicollielo.

Se conmemora el nacimiento de una identidad internacional a la que pertenecen 600 millones de personas cuya lengua materna internacional es la más hablada del mundo: el español. El chino mandarín tiene más cantidad de hablantes pero no es internacional; mientras que el inglés no es la lengua materna de la mayoría de las personas que lo hablan; y lo mismo ocurre con el francés. El español también es la tercera lengua –en ocasiones la segunda- más usada en internet, radio, televisión y cine en todo el mundo. Cuenta con una valiosa literatura que la distingue tanto por su calidad como por su difusión y número de ediciones: el Quijote tiene fama de ser el libro más leído del mundo después de La Biblia.

Se habla español en distinta proporción en todos los continentes ya que acompaña y ha acompañado la migración de muchas personas emprendedoras a lo largo del mundo; no desde ahora sino, -como recuerda nuestra efeméride del 12 de Octubre- desde hace siglos, incluso desde mucho antes del año 1492.

Esta afirmación de una identidad que representa el 12 de Octubre no implica dejar de lado ni subestimar a ninguna otra. En América hay diferentes formas de identidad, en este caso nos estamos refiriendo a una de ellas –la Hispanidad- pero sin desmerecer a las demás, como pueden ser la india –nombre dado a sus pobladores porque antiguamente al continente americano se lo llamaba Indias, término de origen milenario cuya etimología se pierde en el tiempo-; y la africana, gentilicio de origen romano, como lo es también el topónimo Hispania. Dentro de lo indio, la Toltecáyotl, “nuestra herencia tolteca” es la identidad y gloria común de los pueblos indígenas de Mesoamérica; y la Ñande reko porá, “nuestra hermosa herencia guaraní”, la identidad y gloria común de los pueblos guaraníes del Río de la Plata desde Uruguay hasta Bolivia, pasando por Argentina, Brasil y Paraguay. Ocurre, sin embargo, que la identidad hispana, presente desde un extremo al otro del hemisferio americano, une fraternalmente 40 millones de kilómetros cuadrados como nunca lo hizo –por razones históricas- ninguna otra cultura surgida o florecida en América.

Es importante saber que a lo largo de la historia el idioma español fue objeto de persecuciones: cuando México en 1848 perdió la mitad de su territorio, en algunos Estados que pasaron a formar parte de EEUU se quiso impedir el uso del español; cuando las islas Filipinas fueron ocupadas tanto entre 1898-1910 como durante la Segunda Guerra Mundial, millones de filipinos fueron exterminados. Muchos fueron ejecutados vilmente y, a continuación, se prohibió el idioma español después de haberse usado durante 400 años. También se quiso limitar el uso del español en Puerto Rico. La difusión de la lengua materna internacional más hablada del mundo, la nuestra, también enfrenta desafíos por razones económicas, culturales, sociales; por la acción de algunos nacionalismos intransigentes o por la implementación de políticas inadecuadas. Sin embargo, la condición del español de ser la lengua de los pueblos –a diferencia de las lenguas de los imperios mundialistas modernos-, así como el hecho de ir acompañada de una historia y una cultura muy ricas, de larga duración y de amplia expansión le ha permitido consolidarse y continuar difundiéndose en los cinco continentes, incluso en las más duras condiciones. En ello debemos ver una señal providencial, y agradecerla. En un mundo que es una Babel lingüística, donde la difusión del inglés materno no supera el 5% de la población mundial, siendo todas las demás lenguas –salvo excepciones- habladas por ínfimos porcentajes de la humanidad, el español ya está arañando el 7% de hablantes en el mundo.

El contacto de los hispanohablantes con otras culturas en diversas partes del mundo ha dado lugar a la formación de pueblos nuevos entre los cuales podemos contar a los hispanoamericanos a los cuales pertenecemos los uruguayos, los argentinos, los chilenos, los peruanos, y muchos más. La literatura hispanoamericana es una de las más reconocidas en el mundo, distinguiéndose diversos géneros como la poesía, la novela, el teatro, los estudios científicos. El lenguaje gauchesco de la literatura costumbrista y el lunfardo del tango representan algunas de las producciones originales que nos distinguen en el mundo y que muestran la confluencia de culturas en nuestro territorio.

Pero la payada rioplatense y la improvisada canción caribeña, por más autóctonas, y nacionales, criollas, mestizas, “afro”, y populares que parezcan, tienen un origen común en la música del Siglo de Oro español, luz de Europa. Y por otra parte, culturas de América, Asia y África son conocidas por los testimonios escritos en español que, desde hace unos 500 años, estudiosos y eruditos nativos de esas culturas –como Guaman Poma en Perú, como Ixtlilxóchitl en México inspirados también por el Siglo de Oro español; la lista es extensa pero por razones de espacio y oportunidad se la ahorramos al lector- han legado a la posteridad humana y, obviamente, a sus propios pueblos. Crónicas indígenas que no podríamos leer fácilmente si sus autores indígenas no hubiesen optado por escribirlas en español. O en latín. Como el Tratado sobre las hierbas medicinales de las Indias del médico azteca luego convertido al cristianismo bajo el nombre de Martín de la Cruz.

De todo esto hablamos cuando hablamos de Hispanidad. El término, como ya lo hicimos notar, es muy antiguo: tiene 2.000 años de historia, pues lo usaron los escritores romanos, queriendo significar lo que espiritual y psicológicamente caracteriza e identifica a la que era entonces una provincia que ellos denominaron Hispania, -España- dentro de la cual situaban la Hispania Lusitania, el territorio aproximado del actual Portugal. En el año 1531 el escritor renacentista A. Vanegas, recogiendo esta tradición romana, escribía sobre Hispanidad. En 1910 –una fecha de intensa actividad cultural en Argentina, centenario de 1810-, el escritor argentino Ricardo Rojas y el español Miguel de Unamuno resignificaron los términos Argentinidad e Hispanidad para referirse a pueblos que teniendo una historia común, se caracterizan por una psicología común, una espiritualidad común, unas tradiciones y costumbres comunes, cuyo puente y canal de conducción es el idioma español. Pero en 1852 desde Madrid, donde publicaba la Revista Española de Ambos Mundos, el uruguayo Alejandro Magariños Cervantes ya estaba proponiendo unir ambas márgenes del Atlántico en torno a valores comunes como la religión, la historia y el idioma.

La idea de conmemorar el 12 de Octubre como Día de la Hispanidad data del año 1913. En esa fecha, a propuesta de Faustino Rodríguez-San Pedro, entonces Presidente de la Unión Ibero-Americana, abogado y político español, nace la idea de conmemorar el 12 de Octubre como fiesta comunitaria. La intención de Rodríguez-San Pedro era fortalecer las relaciones de amistad entre España y América, -a partir de valores culturales comunes- así como las relaciones de los países hispanoamericanos entre sí.

En 1915, en Uruguay, comenzó a celebrarse el 12 de Octubre como Día de las Américas, mientras en los EEUU empezaba a festejarse como Día de Colón, impulsado, sobre todo, por los ítalo-americanos. En 1917, en la Argentina, entonces bajo la presidencia de Hipólito Yrigoyen, se estableció por decreto el 12 de Octubre como Día de la Raza: afirmación de la identidad hispanoamericana frente a los EEUU y la Doctrina Monroe. Por aquellas fechas, y en aquel contexto, la palabra “raza” no se refería a un grupo biológico, sino a una comunidad espiritual emparentada por el origen, sobre todo por su cultura, sus valores y tradiciones. Uruguay y Argentina fueron los primeros países hispanoamericanos en celebrar este día, más tarde lo hizo España: en 1918, por ley, se estableció la Fiesta de la Raza en España, es decir, durante el gobierno de Antonio Maura y el reinado de Alfonso XIII. En 1940 se cambió por Día de la Raza y en 1958 por Fiesta de la Hispanidad.

En 1932 la poetisa uruguaya Juana Fernández Morales (1892-1979), más conocida como Juana de Ibarbouru, proclamada Juana de América en 1929, promovió a nivel continental un concurso para la creación de la Bandera de la Hispanidad. (En el sentido que este término tenía hacia 1930, ya que es evidente que había banderas anteriores, como la de las aspas de Borgoña, enarbolada por primera vez en 1525). La diseñada por el uruguayo Angel Camblor (1899-1969), Capitán del Ejército Nacional, resultó elegida. Fue izada por primera vez el 12 de octubre de 1932, en la Plaza Independencia de Montevideo y adoptada oficialmente por todos los Estados americanos –incluyendo a EEUU- en la VII Conferencia Panamericana realizada en Montevideo en 1933.

Su lema es ‘’Justicia, Paz, Unión y Fraternidad’’. El color blanco del fondo simboliza la paz, las tres cruces representan las carabelas con las que Cristóbal Colón atravesó el Océano Atlántico en 1492, su color morado recuerda la bandera de Castilla y el sol naciente, por detrás, es la luz del nuevo continente.