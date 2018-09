El 12 de octubre se conmemoran tanto el descubrimiento de América como la Batalla de Sarandí, el 12 de octubre de 1825.

“Se acerca otro 12 de Octubre, y con él, la polémica. Repasemos, sin embargo, todo lo que el 12 de Octubre une y puede ser motivo de orgullo entre nosotros, siempre y cuando lo conozcamos, ya que no se ama lo que no se conoce” – apunta la historiadora y docente Mónica Nicollielo.

Se conmemora el nacimiento de una identidad internacional a la que pertenecen 600 millones de personas cuya lengua materna internacional es la más hablada del mundo: el español. El chino mandarín tiene más cantidad de hablantes pero no es internacional; mientras que el inglés no es la lengua materna de la mayoría de las personas que lo hablan; y lo mismo ocurre con el francés. El español también es la tercera lengua –en ocasiones la segunda- más usada en internet, radio, televisión y cine en todo el mundo. Cuenta con una valiosa literatura que la distingue tanto por su calidad como por su difusión y número de ediciones: el Quijote tiene fama de ser el libro más leído del mundo después de La Biblia.