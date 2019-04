Santiago Arago, con su familia (su señora y tres hijos), es quien está al frente de la Huerta La Bendición – Organic Farm, ubicada en la zona del barrio Nuevo Uruguay. Quien llegue hasta allí se encontrará con un emprendimiento familiar donde todo (desde los materiales con que está construida la casa hasta la alimentación diaria) parece orientarse exclusivamente a los elementos que brinda la naturaleza. “Casa de barro, que es muy térmica y la gente no se imagina los beneficios que tiene, pero además, semillas sanas, de plantas sanas, de suelos sanos, que no precisa aditivos, todo eso está relacionado y es la base de la vida”, comenta al inicio de un extenso diálogo con EL PUEBLO.

El origen

Arago llegó a Salto, desde Montevideo, en el año 2002. En la capital tenía una empresa “pero la crisis me impulsó a salir a buscar nuevos horizontes” y se instaló como artesano en la zona de Termas del Daymán. Pero “había cierta competencia desleal, y el artesano era un poco perseguido en las termas”. Además, en esos tiempos conoció a quien es hoy su señora, entonces “había que sentar cabeza, solventar la familia, solventar la olla, y surgen obstáculos”, por eso “nos orientamos a la tierra, vimos horizontes en la tierra, en el cambio climático”. Además, se dieron cuenta que no les gustaban las verduras que compraban para consumir, y es así que “empezamos a solventar la olla y creamos un pequeño ecosistema en un predio en Termas del Daymán, que convertimos luego en un proyecto orgánico, la Chacra Orgánica Daymán, donde empezamos a criar animales, plantas. Eso después fue creciendo”. Estaba también “la necesidad de toda persona de producir para poder vivir dignamente, lo que nos llevó a la tierra, incluso viendo los desastres climáticos. Por ejemplo, compramos un día un sándwich y la lechuga parecía una goma y el tomate era insulso y duro. Eso nos dio otro enfoque de las cosas: no sólo solventar la olla sino también comer más rico. Hubo gente que nos observó, una vecina nos trajo una bolsa de semillas, y así fuimos avanzando”.

La huerta actual

“La Chacha Orgánica Daymán estuvo abierta al público en La Chinita, después no llegamos a un acuerdo con los dueños del terreno, además era difícil de mantener porque era un pantano, a pesar de las mejoras que habíamos logrado. Actualmente nos encontramos detrás de las Aldeas SOS, zona de los barrios Nuevo Uruguay y Andresito”, relata Arago.

“Mantener la genética in situ de nuestros materiales nativos y criollos”, es uno de los objetivos fundamentales, dice, y agrega que “hicimos la casa en bioconstrucción, todo orientado en poder convertir esto en una escuela, para lo que ya está avanzado el proyecto. La gente está tomando conciencia de los transgénicos, de los venenos. Producimos y vendemos, hacemos visitas guiadas de unas dos horas, tenemos monte comestible y huerto. La biodiversidad crea un efecto similar al bosque nativo, se auto defiende, por eso no usamos venenos”.

Proteger el planeta del ataque de las técnicas modernas

“Trabajamos en base a proteger la biodiversidad y enfrentar el gran problema de que hemos destruido el planeta, las técnicas modernas de plantar destruyen la biodiversidad. Cuando llueve, por ejemplo, tenemos arrastre porque no hay raíces y vegetación que sostenga y absorba. Nos vemos obligados a cuidar el sistema, las abejas, la polinización, cuidar que no envenenemos nuestra propia comida. Nuestros abuelos y bisabuelos plantaban y hasta hacían asociación de cultivos, conservaban las semillas y no había que volver a comprar. Decían los antiguos gallegos: se come a base de pan y cebolla. El trigo era trigo, se descomponía, sin embargo hoy usted deja un pedazo de pan y queda intacto, ¿no se preguntó por qué? Eso tiene un grave efecto en el cuerpo. Lo mismo la cebolla”, dice Arago.

Bioconstrucción de la vivienda

En cuanto a la construcción de su casa, también la apuesta es fuerte a los elementos naturales, por eso habla de bioconstrucción: “Me he dado cuenta que tenemos todos los materiales al alcance de nuestras manos. A veces nos falta información. La bioconstrucción, desde la antigüedad, en muchos países es la base y muchos ricos lo están haciendo ahora. Consiste en aprovechar los materiales que tenemos a mano y de esa manera construir nuestras viviendas, galpones, casas para semillas, lo que se necesite. Tenemos suelos muy prósperos en arena, arcilla abajo, pasto, chirca, caña… así que es sólo amasar, esto se logra con información, más con acceso a internet. Todo el mundo tiene un pedacito de terreno debajo de sus pies”.

Semillas criollas, soberanía y libertad alimentaria

La familia Arago ha invitado e invita permanentemente a escuelas públicas y privadas a visitar la huerta y recibir cursos, pero también extiende la invitación a todo el que quiera acercarse, dispuestos a ofrecer semillas, plantines, etc. y sobre todo asesoramiento para iniciar huertas familiares. La idea es demostrar que se puede, aun en pequeños espacios, “tener árboles nativos, guayabos, arazá colorado y amarillo, pitanga, cerezas, etc”. Santiago reflexiona finalmente: “las semillas criollas son la base de la soberanía alimentaria. Nos da una libertad de no tener que volver a comprar, porque si tenemos que volver a comprar no es soberanía, ¿por qué tengo que estar obligado a comprar lo que me impone el mercado, un mercado que además no me dice lo que hace?”.

La Huerta La Bendición está ubicada en Miguel Barreiro 6690. Teléfonos 098 037 230 y 473 78964.