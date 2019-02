Reflexiones del Profesor José Buslón a 172 años de la batalla de San Antonio

Fue en un caluroso febrero de 1846 cuando se libró en nuestro departamento una batalla que el tiempo se encargó de desvirtuar y dotar de imprecisiones, que en nada afecta los destinos del país pero que forma opiniones direccionadas construyendo un relato mal trecho sobre el cual ninguna reflexión puede realizarse ajustada a rigor”.

Así, comenzó el relato del Profesor de Historia, José Buslón, sobre la batalla de San Antonio, uno de esos rastros de la historia de Salto y la idea de la adulteración de la historia misma como herramienta en la construcción de identidad de las instituciones.

Se trata de la Batalla de San Antonio, librada en el marco de la Guerra Grande (1839-1851), que enfrentó en nuestro país a Blancos y Colorados, aliados los primeros con los Federales argentinos y los segundos con los Unitarios argentinos, ingleses, franceses y mercenarios italianos, refiriéndonos en estos últimos a los soldados de Garibaldi, con éste a la cabeza, considerado por algunos como un difusor de ideales de libertad y democracia y por otros, un soldado a sueldo.

Lo cierto es, que después de algunos meses de preparación y de idas y venidas de los legionarios de Giuseppe Garibaldi, el 8 de febrero de 1846, nuestro departamento fue testigo de un enfrentamiento entre las tropas de los invasores al mando de Garibaldi y los defensores gubernamentales al mando de Servando Gómez, secundado por el Coronel Lucas Piriz (héroe de la Defensa de Paysandú, masón de grado 32, superior en jerarquía en el ejército a Leandro Gómez pero que por ordenamiento de la logia debió estar detrás de éste, que revestía grado 33 en la Masonería).

LA BATALLA

Buslón, siguió así describiendo la batalla, que comenzó aproximadamente a las dos de la tarde y se extendió por seis horas.

“A juzgar por los mapas y descripciones realizadas por los soldados que participaron de la misma el lugar de la contienda estaría ubicado desde la desembocadura del arroyo San Antonio extendiéndose aproximadamente hasta lo que hoy es Avda. Apolón, abarcando parte de hoy es la Colonia Osimani, en una extensión aproximada de 10 hectáreas. Los partes de guerra son imprecisos y depende a cual accedamos y según que cronista se tome dan cuenta de resultados distintos del enfrentamiento, dando unos por ganadores a Garibaldi y otros a la fuerza defensoras de Servando Gómez y Lucas Piriz. Fueron cerca de 1.500 soldados los que se batieron en el campo de batalla. Pelearon junto a Gribaldi unos 200 legionarios que sumados a las fuerzas de Baez totalizaron unos 800 enfrentándose contra alrededor de 700 soldados de las fuerzas gubernamentales”, explicó el docente.

“El éxito de Garibaldi, más tuvo que ver con las des-inteligencias del enemigo que con sus propios méritos ya que resistieron atrincherados en una tapera donde después de herir de muerte a algunos lugartenientes blancos que se metieron al interior de la misma, huyeron por el bosque hasta la desembocadura del arroyo para llegar a su cuartel en la zona donde hoy se encuentra el Banco Hipotecario. Ese lugar, supo ser en su momento el centro neurálgico desde donde se gobernó Salto por aproximadamente un año, hasta que por reveses a sus intereses, Garibaldi se retira a Montevideo y sus fuerzas son atacadas, recordándose el hundimiento de una embarcación que estando apostada en lo que hoy es la zona del Club de Pesca terminó hundida a mitad del río Uruguay”.

REFLEXIONES FINALES

Buslón, finalizó con dos reflexiones finales. La primera, tiene que ver con la exaltación que la masonería, tanto la Gran Logia como el GOFMU (Gran Oriente de la Franc-Masonería del Uruguay) destacando la figura de Giuseppe Garibaldi, con ofrendas florales, discursos y presentaciones con pretensiones de trabajo histórico que desconocen el papel que tuvo en la batalla otro connotado masón, el Brigadier Lucas Piriz, Jefe Político del Departamento de Salto en 1855 y que en varias oportunidades defendió nuestra ciudad de diversos ataques y saqueos. Sus restos, hoy descansan en el Cementerio Central de Salto, en un panteón donde casi no es identificado y que contrariando toda tradición, en el año 2008, la intendencia emplazó a sus familiares a regularizar un supuesto descuido del mismo cuando en realidad eso era lo que la familia venía reclamando desde hace tiempo, por ser un panteón que es parte del Patrimonio Histórico, señaló Buslón.

“Quedará pendiente responder ¿por qué este olvido selectivo que le realizan sus hermanos masones y qué atributos tiene Don Giuseppe que no los tiene Lucas Piriz? Lo que imaginemos no será cuestiones de marketing histórico”.

La otra reflexión tiene relación con la desinformación y confusión de cómo se contó la historia. Según explicó Buslón, la sucesión de impresiones y relatos sesgados llevó a que el libro “Nomenclátor de Salto” (2006), registre un grave error cuando se habla de Lucas Piriz, indicando que peleó junto a Garibaldi y no contra él. Dicho libro dice textualmente “Soldado a las órdenes de Garibaldi que integró su fuerza naval, destacándose por sus acciones”. Sobre este punto, Buslón hizo hincapié en que “no fue así y puede entenderse el error si pensamos que quienes lo escribieron desconocían la historia de Salto o quien asesoró incurrió en ese error”. Por eso, se puso en contacto con quien está a cargo de la Comisión de Nomenclátor de la Junta Departamental de Salto, “quien minimizó el hecho e incluso negó el mismo, perdiendo la oportunidad de enmendar la publicación y que la misma no resulte otro aporte a la confusión del hecho mencionado”, dijo el docente.

“A 172 años, la historia necesita ser revisada, no con pretensiones de verdad sino por lo menos de aproximación y que sirva para seguir interrogándonos sobre nuestro pasado y podamos seguir así tras los rastros de la historia de Salto”, concluyó Buslón.

El docente, estará realizando en la mañana de hoy, a partir de las 10 horas, una audición en radio Turística sobre este tema, que da para debatir y reflexionar.