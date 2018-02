Lic. Fabián Bochia, Secretario General de la Intendencia de Salto

Tras la noticia del cese de la pareja del Intendente Andrés Lima del cargo de subdirectora de Gestión Humana de la Intendencia, EL PUEBLO dialogó con el Secretario General de la Intendencia de Salto, Lic. Fabián Bochia, quien manifestó que la comuna actuó acorde a los requerimientos de los tiempos que corren, y que la gente hoy en día no acepta cosas que por ahí, sí las aceptaba antes.

CESE DE LA SUBDIRECTORA DE GESTIÓN HUMANA

Consultado respecto a la decisión adoptada por el Intendente Lima, de cesar en el cargo a su actual pareja, la Subdirectora de Gestión Humana de la Intendencia, Analía Fernández, el Secretario General de la Intendencia, Lic. Fabián Bochia, manifestó que “ante las consideraciones de la Jutep (Junta de Transparencia y Ética Puública) y de las fuerzas políticas, tanto a nivel nacional como en el departamental, el Intendente-a quien acompañé-, decidió cortar por lo sano y cesar a la que hoy en día es su pareja, la coordinadora de Recursos Humanos y eventualmente la Directora interina del área, Analía Fernández, quien en realidad presentó la renuncia a su cargo, y se desvinculará en los próximos días de la función que desempañaba en la Intendencia”.

“La idea era cortar por lo sano”, expresó el jerarca; “si bien la persona cesada es la actual pareja del Intendente, la que ingresó a trabajar con un cargo de confianza; también es cierto que su relación comenzó tiempo después de comenzado su labor en la comuna”, agregó.

UN LLAMADO DE FELICITACIONES DESDE LA JUTEP

“El pasado jueves llamó el Dr. Daniel Borrelli, Vicepresidente de la Jutep, para felicitarnos (al Intendente, a mí y a la administración toda), por la decisión adoptada”, comentó Bochia. El ex Ministro y Jefe de Policía de Salto, Daniel Borrelli, quien hoy ocupa la vicepresidencia de la Junta Nacional de Transparencia y Ética Pública (Jutep), le habría manifestado al Secretario General de la Intendencia de Salto, que la presencia de la compañera (pareja del Intendente Lima) en la Intendencia, “no es ilegal”; pero, “éticamente”, consideró que “es mejor que no esté”. Bochia dejó en claro que, hacía alusión a la existencia del llamado del Dr. Borrelli, pues “nos manifestó que nos autorizaba a comentar su comunicación, agregando que, como Vicepresidente de la Jutep y como salteño, se sentía orgulloso de la rapidez con que se tomó esa decisión, cambiando una situación que a lo mejor éticamente no era la mejor”.

UN CAMBIO EN LA TOLERANCIA DE LA GENTE

La gente no tolera hoy lo que antes asumía que se daba normalmente. El uso de vehículos oficiales, por ejemplo, u otro tipo de situaciones que hoy pueden ser captados por los celulares y subidos a las redes sociales, y lo digo también como Sociólogo, demuestra que la tolerancia de la sociedad es muchísimo menor, no sólo para nosotros sino que en todas partes del mundo. Lo que antes la gente asumía como natural, hoy, ya no lo acepta y no alcanza con la explicación del líder; ya lo racional se impone sobre la decisión arbitraria.

Creo que es mejor, porque vamos rumbo a una sociedad que exige. Quizás lo que le toleró a la anterior administración, no lo tolere en la nuestra, pero es mejor, porque eleva la vara y nos obliga a dejar una Intendencia saneada, hacer obras y hacer éticamente responsables; no olvidando que, nosotros tenemos una resolución que dice que desde el 1º de junio de 2017, no entra más gente a la Intendencia, que no sea por medio de concurso, la cual se firmó y refrendó en la Dirección Nacional del Trabajo, siendo la única Intendencia que lo hizo en 19 que somos en el país. En este marco, nosotros nos sentimos a gusto; cada día es una interpelación distinta.