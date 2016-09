La diócesis de la Iglesia Católica de Salto ha dado a conocer un comunicado en el que alerta sobre la “confusa doctrina” que usa el denominado “Centro Mariano de Aurora”, ubicado en la Casa de la Redención y aclara que no tiene ninguna vinculación con la misma.

El comunicado de referencia señala:

La Iglesia Católica de Salto a la sociedad de Salto

Inspirados por un deber de verdad y transparencia que debe orientar la convivencia entre las instituciones públicas, privadas y religiosas, consideramos necesario hacer algunas aclaraciones con respecto al Centro Mariano de Aurora, ubicado en el camino Tierras Coloradas (Dpto. de Paysandú), en la cercanía de las termas del Daymán (Salto).

1. Este centro, ubicado en “Casa de Redención” no tiene ningún vínculo con la Iglesia Católica.

2. En sus inicios afirmaron tener un “carácter filosófico, religioso y ecuménico y al mismo tiempo no seguir ninguna Religión”.

3. Sin embargo usan y mezclan, a su manera, referencias y tradiciones centrales de la doctrina católica (Jesucristo, Virgen María, rezo del Rosario, Padre Pío…).

4. Emplean el término “ecuménico” de manera equívoca, ya que no pueden integrar el movimiento ecuménico, tal como lo entienden las iglesias cristianas del Uruguay y del Consejo Mundial de Iglesias, con sede en Suiza.

5. Confusión. En folletos que difunden en la ciudad de Salto, se ve la imagen de Jesús Misericordioso. El original de esta pintura fue revelado a Sor Faustina, religiosa católica polaca fallecida en 1938 y declarada Santa por el Papa San Juan Pablo II.

6. En noviembre del año 2012 emitimos un comunicado sobre la “Casa de Redención” en el que ya advertíamos la confusa doctrina de este grupo religioso, por la mezcla de elementos de la tradición católica y de otras procedencias. Por lo cual, reiteramos, no existe ningún vínculo con la Iglesia Católica.

7. Los salteños y quienes visitan las Termas merecen una información veraz y confiable.

En Salto, 14 de setiembre de 2016.

+Pablo Galimberti

Obispo de Salto