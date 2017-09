Inauguraron un merendero al que podrán concurrir niños de todos los barrios de la ciudad

Al conmemorarse los 137 años de presente en Uruguay, la Iglesia de Dios dialogó con EL PUEBLO a través del Pastor Héctor Lima, quien hizo hincapié en la obra social que la institución religiosa lleva adelante en nuestra ciudad, destacando la importancia del compromiso que se debe de tener con el prójimo.

¿Desde hace cuánto tiempo la Iglesia de Dios está presente en Uruguay?

Nuestra Iglesia se estableció en Salto hace tres años; pertenecemos a una institución religiosa que en Uruguay es conocida como Iglesia de Dios, y a nivel internacional como Misiones Mundiales, institución que en agosto de este año cumplió 137 años de presencia en Uruguay, que junto con la Iglesia Asamblea de Dios son de las más antiguas.

Se encuentra presente en más de 180 países, llevando como visión de trabajo el compromiso a nivel social, espiritual, educativo y misionero. Esos son los cuatro objetivos que tiene la Misión, teniendo en lo espiritual, la búsqueda en cada lugar, del establecimiento de un espacio que alcance a la familia, donde se la pueda bendecir y beneficiar espiritualmente.

¿Considera que el uruguayo es un hombre de fe?

El uruguayo es un pueblo que tiene mucha fe; los uruguayos somos gente de fe, creemos.

Somos confiados, dentro de la medida en que el medio en el que estamos nos permite serlo.

Esa fe está direccionada en diferentes fuentes; una de dichas fuentes en la que afianzamos nuestra fe, muchas veces, es nivel político, por ejemplo, según el lugar y la formación que hayamos tenido. Sin embargo, en nuestro caso específico, nuestra fe está direccionada a Dios.

La familia, ¿ha perdido la esencia tradicional?

En cierta forma se ha distorsionado la visión de lo que es una familia; se ha perdido aquello a lo que nos acostumbramos a disfrutar, que era el entorno alrededor de una mesa, o el tener tiempo dedicado a los hijos, entre otros tantos; siendo muchos los factores que provocan esa falta de atención hacia la familia.

Pero en sí, la esencia de la familia, se ha ido perdiendo por la influencia de los medios de comunicación como el televisivo, en los que se ven distintas sociedades que no parten de la misma formación del uruguayo.

Para el uruguayo, vivamos donde vivamos, siempre la premisa era: “uno para todos y todos para uno”; hoy por hoy, lamentablemente, podemos ver que hijos no se llevan con sus padres, o que hay una falta de compromiso hacia la familia, desde la idea primaria del matrimonio, cultura que se hereda, pero, que si no se enseña, se pierde.

En los últimos años se ha visto en Uruguay la falta del compromiso en formar una familia dentro de los términos morales que culturalmente conocemos; parecería que el no casarse, le resta compromiso al no tener un documento que nos obligue legalmente a permanecer dentro del instituto; cuando la importancia no lo da ese papel, sino el compromiso mismo de permanecer en dicha relación.

Hablaba de compromiso social, ¿cuáles son las obras que llevan adelante?

Destacamos la tarea que se viene realizando los días sábados, en nuestro templo ubicado en calle Ramírez 1530 entre Itapebí y Boycuá, donde se lleva adelante la instrucción de los niños en la “Escuela Bíblica”, donde tres maestra especializadas en la niñez, tanto en el ámbito secular como religioso, que busca orientar y atender las necesidades de los niños entre los 3 hasta los 9 años.

De allí, los jóvenes pasan a un grupo llamado “Impacto Juvenil”, que está dirigido por un matrimonio y varios jóvenes, abocados a atender las necesidades de los mismos desde la adolescencia hasta la adultez; haciéndoseles un seguimiento educativo responsable.

También, el pasado Día del Niño, inauguramos un merendero -en un terreno de un matrimonio que decidió a abocarse a este tipo de obra-, donde accedieron unos 200 niños a los festejos, y quienes podrán concurrir al mismo, no solamente para recibir su merienda diaria, sino que también a aprender a compartir, a tratarse, a recibir un respaldo y apoyo.

Los barrios comprendidos, cuyos niños podrán asistir, son: el Cien Manzanas, Saladero, Patulé, Horacio Quiroga, Ceibal, Salto Nuevo, San Martín y Minervini. Se sirve la merienda de domingo a domingo; los días sábados y domingos, se sirve el almuerzo. Para asistir no es necesario la previa inscripción.

¿Puede ser que estén por comenzar un proyecto de visitas a la cárcel?

Sí, efectivamente. La idea es poder concurrir a la cárcel y trabajar con los internos, procurando llegar de alguna manera a ellos y a sus familias; queremos ayudar al interno y a su entorno cercano, no olvidándonos de ellos, teniendo en cuenta que a pesar de sus errores, también precisan un respaldo y que se los tome en cuenta.