Sin dudas que cuando el Intendente Malaquina proyecto y realizo la casa de Gobierno en el Palacio Córdoba, buscada realzar la imagen del Ejecutivo Departamental a través de una sede importante.

Eligio un edificio emblemático, con historia, arquitectónicamente hermoso y en un enclave urbano magnifico.

Este allí el despacho del Intendente, o no, el Palacio Córdoba se ha convertido en la sede del Ejecutivo Comunal, la Casa de Gobierno como bien se la llama.

Para los turistas que vienen es inevitable no pasar por allí, pues se encuentra en el casco histórico de Salto, junto al puerto y al Río Uruguay.

Pero lamentablemente quien hoy pasa por allí y mira el hermoso edificio de Casa de Gobierno, vera como la fachada esta realmente fea. Paredes descascaradas, revoques caídos, humedades no tratadas; todo eso hacen de la fachada del Palacio Córdoba un motivo más de vergüenza que de orgullo.

Se impone urgentemente una refacción de dicho edificio, que le devuelva la hermosura de su frente con sus relieves y detalles arquitectónicos característicos de su época.

Que ese símbolo del Poder Ejecutivo Departamental luzca como debe lucir, que sea motivo de elogios de los turistas y visitantes, y que nos deje bien representados.

Creemos que la Intendencia debe prontamente refaccionar dicha fachada para devolverle a los salteños el orgullo de contar con una hermosa e importante Casa de Gobierno.

Esta es una tarea impostergable.