Para Tomás Dieste, Jefe de Hemodinamia del Sanatorio Americano

En una reunión realizada el viernes a la tardecita en el Ateneo fuera del organigrama que ha sido planificado por el grupo que viene trabajando por la instalación de un IMAE Cardiológico en Salto para el Litoral Noroeste del país, fue presentado el doctor Tomás Dieste, Jefe de la Unidad de Hemodinamia del Sanatorio Americano de Montevideo, quien confirmó que Salto está preparado para enfrentar con éxito el desafío de tener un IMAE, contradiciendo de esa manera, algunos de los argumentos esgrimidos por el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, durante el reciente llamado a sala de la Comisión Permanente del Poder Legislativo.

SOMOS OPTIMISTAS

Quien presentó al invitado, fue el comunicador Carlos Ardaix. “Con el aporte del Sanatorio Americano de Montevideo, se cierra el camino de las preguntas sin respuestas. Está todo el tema del IMAE respondido, porque está la planta física, la tecnología, están los profesionales y está el apoyo de una institución que vaya si tiene credenciales en este tema”.

“La Asociación de Comunicadores APC –agregó- es sumamente optimista y cree firmemente que tendrá que sobrevenir una instancia de diálogo, de intercambio para llegar a la meta con esa civilización tan acostumbrada del ser uruguayo. Por lo tanto, creíamos importante hoy tener en Salto al doctor Tomás Dieste, que es el Jefe de Hemodinamia del Sanatorio Americano, a los efectos que él mencione con claridad todo aquello que nutre la razón que tenemos en esta lucha”.

SE PUEDE TRABAJAR EN SALTO

“Esta historia empieza hace muchos años –comenzó diciendo Dieste-, cuando la Federación Médica del Interior (FEMI) compra el Sanatorio Americano para resolver problemas de sus pacientes, que de alguna manera tenía que diferirlos a un centro de Montevideo”.

“En el año 2002, me convocan para acelerar y crear el centro cardiológico para resolver la patología cardiológica en el interior del país en el Americano, que era su centro de referencia. Iniciamos el camino en el 2003 y tuvimos el primer año 500 pacientes y en el año 2016, tuvimos 2.400 pacientes, (de los cuales) 1.200 (fueron) con angioplastias, y toda una historia que la filosofía de generar el Centro Cardiológico Americano fue generar, no solo para resolver los pacientes, sino a su vez ser escuela, formar médicos que a su vez se trasladaran al interior y ejercieran en el interior del país”.

“Hoy por hoy –destacó Dieste-, Salto compró el angiógrafo, hizo la infraestructura para poder resolver los pacientes en Salto y no tener que trasladarlos a Montevideo, con toda la dinámica que eso implica, las complicaciones que son para la familia, en fin. Los colegas de Salto nos convocaron como Centro Cardiológico a ver si nosotros le brindábamos el apoyo técnico, nuestra experiencia, nuestro conocimiento para que en Salto fuera una realidad y se pudiera realizar este tipo de tratamiento y de diagnósticos”.

CON APOYO DE SANATORIO AMERICANO

“En eso estamos, tienen todo nuestro apoyo, hay muchachos que probablemente vengan con nosotros y se queden en la localidad, es decir, se salteñicen en vez de montevideanizarse, porque se queden en Salto. Esto genera conocimiento, genera que se aumente las posibilidades de los pacientes de acceder a los recursos de alta tecnología, eso a su vez derrama conocimiento a otras áreas médicas que son motores de conocimiento y de formación. Está la Facultad de Medicina, está el hospital. El otro día hablaba con el doctor (Néstor) Campos, que ya tiene 20 años en CTI de Salto y todas esas tecnologías que antes eran solo de Montevideo, poco a poco se va derramando del sur al norte, que es lo adecuado”. Respecto a las instalaciones que ya están emplazadas en el Sanatorio Uruguay, Dieste sostuvo que “estuve cuando empezó la obra, estuve cuando se instaló el angiógrafo, y hoy estuvimos visitando las instalaciones y son perfectas. Es decir que desde mi punto de vista, de aparatos no hay problema. El problema sería el factor humano, pero ese lo tenemos y lo hemos aportado. Hubo personal de enfermería que fue al sanatorio a formarse, a ver cómo se manejan los pacientes en sala y el pos operatorio, acá está la doctora (Alejandra) Spinelli que es una de nuestras colegas que trabaja con nosotros en el Centro en el pre y pos operatorio. Así que hay experiencia, y obviamente se puede trabajar”, concluyó.