El abogado Leandro Secco Blanc expresó además que ve “cosas concretas que se pueden hacer desde mañana”

Se llevó a cabo en el salón de actos del Hotel Los Cedros una charla a cargo del joven abogado Leandro Secco Blanc sobre “propuestas concretas y practicables para mejorar la seguridad en Salto”, organizada por la Lista 62 “Dale Salto” del Partido Nacional, cuyos principales referentes son el intendente de Florida Carlos Enciso y los dirigentes locales Leticia Girard y Luis “Pipo” Secco, en el marco de las elecciones internas de los partidos políticos. Previo a la misma, el expositor explicó a EL PUEBLO qué es lo que se puede hacer para mejorar el papel que la víctima juega en un proceso judicial penal.

– ¿Hay solución para la inseguridad en Salto?

– Es una problemática que no creo que se solucione en los próximos cinco años, seguramente tampoco en los próximos diez. Admite muchas aristas y tiene muchos lados para atacar para poder terminar con la inseguridad. De todas maneras, más allá de todo lo remoto que parece decir eso y también todo el trabajo que hay que hacer en educación, en la parte social y no solo en la represión del delito, hay cosas concretas, realizables y que están al alcance no solamente del gobierno sino simplemente al alcance de la población como para organizarse y por lo menos, salir de la emergencia de seguridad que es lo que está pasando hoy en Salto y a otra escala también en el resto del país. Más allá que la inseguridad como problema la veo difícil de solucionar en el plazo corto, a la misma vez veo cosas concretas que se pueden hacer desde mañana…

– ¿Cómo por ejemplo?

– Hoy vamos a conversar de cómo pueden, de alguna manera, unirse las víctimas de los delitos, qué incidencia pueden tener en los procesos penales, cómo pueden accionar ante la Fiscalía y el Poder Judicial para lograr un efectivo seguimiento y control de lo que son sus derechos y además también combatir un poco el secretismo que ha inundado el proceso penal uruguayo con la venida del nuevo Código de Proceso Penal, específicamente por el sistema de acuerdos que prevé el proceso abreviado, en el cual no tenemos un juicio como se nos dijo, como se publicitó que iba a ser, un sistema oral y público y que iba a ser como el de Estados Unidos, donde hay un fiscal que acusa. La realidad, hoy por hoy es que hay más de un 90% de acuerdos en la mayoría de los delitos a las que las víctimas no acceden, que el público no accede, que el juez tampoco accede, simplemente confirma si ha habido el cumplimiento de las garantías del debido proceso y por ahí termina lo que es la participación al público de la mayoría de los procesos.

En ese sentido, hay muchas cosas que se pueden hacer para poder estructurar un aporte de las víctimas, un control de las víctimas y que no se privatice tanto el conflicto penal a un punto tal de que nadie sabe qué está pasando y al final del día, no estamos teniendo resultados, porque la emergencia de seguridad se mantiene y estamos adoptando modas o tendencias que vienen desde principalmente de Montevideo pero que vienen haciendo cascada de la metrópolis más grande de Sudamérica como consecuencia del seguimiento de las tendencias no sólo criminológicas sino sociales también, de un mayor armamento disponible, no sólo para delincuentes sino para las personas que también pretendan defenderse. Esto lleva a que la gente tenga armas sin capacitación. Es decir, hay un montón de cosas que se pueden trabajar en forma concreta para tratar de asegurar que esta cantidad de procesos abreviados que estamos teniendo, que termina siendo la norma, pueda tener resultados diferentes de lo que está teniendo.

Creemos que esto se debe a que no hay manera de sujetar al fiscal y al juez a lo que la norma prevé, es decir, no estamos sabiendo qué fin cumple este tipo de procesos y al final del día no está siendo eficiente porque no estamos teniendo una mejora en la seguridad.

Por ahí va la idea de organizar a la población, proponerle metodologías concretas, acciones que se pueden tomar a partir de mañana sin necesidad de apoyo estatal, simplemente medidas que se pueden adoptar desde la gente para poder constreñir un poco a los funcionarios al cumplimiento de la norma y al final del día, que es lo que está pidiendo la gente. No en vano casi sale el plebiscito de la baja de la edad de imputabilidad, ahora va a haber otro plebiscito para una reforma constitucional planteada por Jorge Larrañaga. Es decir, la gente quiere más seguridad, no está conforme.