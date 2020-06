Entre la novelería por el nuevo gobierno, los flashes de los teléfonos que hacen de cámaras de fotos, los impecables y relucientes trajes nuevecitos y de colores brillantes, las sonrisas impecablemente blancas, una mescla de fiesta y celebración. Todos los males por algún momento se habían olvidado, todos los problemas, todas las caras tristes de la pobreza y la desolación por la marginación social, todo el silencio expectante de los que no tienen nada, toda la maldad de los que solo quieren hacer daño, todo estaba por fuera.

Esa era la atmósfera que se vivía el 1º de marzo en la Plaza Independencia, la que no vivía tanta fiesta desde hacía años. Pero era una fiesta distinta, diferente incluso a las otras tres anteriores que había vivido como periodista, yendo desde Salto a hacer la cobertura de la asunción de un nuevo gobierno.

El clima ese día era de un encuentro de viejos amigos, que hacía años que no se veían ni se encontraban, menos en ese lugar, porque no eran los amigos de la izquierda que había sido la que había festejado en las tres oportunidades anteriores.

En esta fiesta, había muchos trajes impecables, zapatos bien lustrados, aromas a perfumes caros, muchos sombreros panamá, pañuelos de seda y todo lo que conlleva a personalidades políticas, diplomáticas y empresariales, donde los bichos raros, esta vez, eran los sindicalistas, que estaban casi ocultos en la última fila.

Pero ese día hasta el sol sonrió para la ocasión e hizo un poco de calor de más, de los que habitualmente hacen los primeros de marzo. Y cuando todos los nuevos gobernantes, eran nombrados por el altoparlante y las pantallas los mostraban en alta definición, ellos sonreían y estaban emocionados, como cumpliendo un anhelo de muchos años, de por lo menos 15 años, que tanto querían verse allí y al final lo hicieron.

Hay un edificio lindero al Palacio Estévez, donde otrora asumían los presidentes antes que la izquierda los colocara en la plaza pública para darle una concepción tan popular como republicana a esos actos, en un piso bien alto, donde una barra de personas que siempre se identifican con banderas coloradas cada 1º de marzo, esta vez aplaudieron como locos. Y hasta se hacían sentir en los silencios que se hacían durante el acto protocolar. Hasta los insultos a Bonomi y al propio Vázquez se hicieron escuchar. Algo que lograron por primera vez en 15 años, porque si bien pude observarlos en todas las veces anteriores, el griterío de los frentistas opacaban sus expresiones. Pero ahora estaban de locales y dejaron de ser visitantes en su propio barrio.

En fin, ese día, el barrio fue una fiesta. Ese día también, un periodista del diario El País con el que estaba conversando, estaba midiendo el aplausómetro de la gente a los ministros que estaban asumiendo, a los cuales los iban nombrando de a uno. «El más aplaudido sin dudas que fue Jorge (me dijo, en referencia a Larrañaga. El «Guapo» acababa de asumir como ministro del Interior) y la barra de Alianza Nacional estaba enfervorizada. Por fin el Guapo estaba en el Ejecutivo después de varios intentos electorales, aunque sea de ministro.

Pero los aplausos de ese día son una carga muy importante de responsabilidad que ese día no se estaban midiendo en su justa dimensión. Porque si bien todo era una fiesta y los integrantes del gobierno eran como rock stars; que se estaban presentando, ante el gran público y el aplauso fácil, el peregrinar comenzaría al día siguiente cuando empezaran a rascar la realidad de un país polifacético y con múltiples problemas.

Y el hecho de ayer, abyecto y aberrante, muestra de por sí, que por más que el renunciá Bonomi, ya no tiene efecto porque el ex ministro del Interior por diez años ya no ocupa ese cargo, los problemas de seguridad siguen y seguirán en un país que no es ajeno al mundo y a los códigos que se manejan en los ambientes más crueles de nuestra ciudad. De mayor violencia, donde la criminalidad crece, y donde el causar daño a otro no es algo ajeno.

El crimen a sangre fría de los tres marineros que pertenecían al escuadrón más duro de la Armada, los fusileros navales, habría sido la obra de una banda de delincuentes dedicados entre otras cosas al narcotráfico, que quiso tener en su poder armas con importante poder de fuego para cometer sus actos delictivos.

Y ese hecho es parte de las acciones delictivas que por más que hayan sido dejadas a un costado por la agenda informativa, debido a la pandemia del coronavirus que nos ha golpeado a todos con fuerza, siguen estando. Los problemas de inseguridad son parte sustancial de este país y uno de los problemas estructurales más importantes que tiene la población.

Pero ni el hecho de haber sido el ganador del aplausómetro el primero de marzo, ni el ser el nuevo héroe de las películas de acción que vemos desde que se fue Bonomi que hacen que Larrañaga salga a diario en la televisión, harán que se erradique esa violencia por la que muchos pedíamos la renuncia de Bonomi, porque su política de seguridad estaba perimida. Los problemas de seguridad siguen Jorge, y siguen siendo de los más importantes que debe enfrentar esta nueva generación que nace en esta época y va camino al 2030, al bicentenario del país viendo como la violencia crece.

El crimen de ayer nos dejó a todos abrumados y el crimen cometido por un hombre contra su madre en Tacuarembó y el terrible asesinato de un padre a sus dos hijos en Rocha terminó haciendo que la pasada jornada se tiñera de sangre, y sea como aquella canción del grupo irlandés U2, un domingo sangriento. A dejar el aplausómetro y a ponerse a trabajar.

HUGO LEMOS