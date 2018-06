Por Wenceslao Landarín especial desde Piriápolis

Sebastián García Parra, es docente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República y desde hace cuatro años director de la empresa IDATHA, especializada en inteligencia artificial y procesamiento de datos, dedicada a “resolver problemas de la vida real”. EL PUEBLO escuchó con atención sus palabras, que fueron provocadoras de preguntas de un auditorio, que quedó con el deber de un trabajo en conjunto entre ingenieros y comunicadores.

José “El Gallego” Salgueiro, ofició de presentador y moderador del Desachate 2018, espacio del que ha participado desde sus inicios. Locutor publicitario hace más de 30 años, conduce eventos, sobre todo a nivel empresarial, inauguraciones y lanzamientos de productos, además de ser la voz de varias marcas que a diario se pueden escuchar en la radio o ver en la televisión. EL PUEBLO dialogó con el actual conductor del “5 de Oro” el que destacó la actividad organizada por el Círculo Uruguayo de la Publicidad, como una instancia donde no solo se compite, sino que se coopera en un “clima extraordinario”.

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

En su conferencia García Parra trató de “derribar mitos sobre la inteligencia artificial” y ofreció algunas herramientas para el trabajo en publicidad. Explicó que “las máquinas tienen la capacidad de aprender, y cada vez se adaptan mejor al contexto y son más inteligentes”. Para García todos los problemas diarios se resuelven con aprendizaje automático y explicó algunos aspectos de su jornada que son reproducibles en cualquier persona normal. “Me levanto con música que elige Google Music, que no conozco pero que me gusta. Leo las noticias en el teléfono, donde aparecen sugestivas publicidades que tienen que ver conmigo. Prendo “waze” para evitar embotellamientos y me dice exactamente por donde tengo que ir. Llego a la oficina y reviso el correo, donde ya no hay “spam”. Quiero sacar una reserva de un boleto aéreo y “bing travel” me dice que espere un poco porque el precio va a bajar. Salimos a almorzar y voy por calles llenas de cámaras del Ministerio del Interior. Vuelvo de noche a casa, y el candidato político que está hablando en la tele es probable que quiera convencerse utilizando técnicas de inteligencia artificial. Tomamos los medicamentos de la noche, que fueron elaborados en los laboratorios con técnicas de inteligencia artificial. Jugamos a la consola que identifica perfectamente nuestro cuerpo. En todo momento hay aprendizaje automático, por eso si “hoy alguien apaga la llave general del aprendizaje automático nos va a cambiar la vida”. Actualmente las máquinas escriben sus propios algoritmos, instrucciones, y esta situación “cambió la humanidad y la forma de pensar los problemas”. Para esto se precisan “datos de calidad” y todos los estamos generando. A partir de los datos “las máquinas tienen la capacidad de anticiparse al futuro y predecir cuándo se van a romper, por ejemplo”. Esos datos los proveen los seres humanos, que entrenan a las máquinas tanto en textos, sonidos y videos. Sobre el final explicó que el tema de la ética atraviesa todo este avance de la tecnología, ya que las máquinas suelen decidir cosas de nuestra vida sin explicarnos por qué. Citó ejemplos de financieras que niegan préstamos según nuestro lugar de residencia (caso uruguayo) o de máquinas que niegan la libertad anticipada de un recluso (caso de Estados Unidos).

PROVOCADOR

“El Desachate” es un lugar para “levantar”, y siempre es “provocador, trasgresor y sobre todo de lo que se trata es de pensar”, nos dijo Salgueiro, ni bien le preguntamos sobre este espacio único. Este Desachate en particular se llama “El Desachate del Alma”, y de alguna manera vino gente de ámbitos distintos de la publicidad para que nos vayamos pensando”. Esta actividad “genera un clima extraordinario”. El Circulo convoca gente de todo el ámbito publicitario: “estudiantes, gente de marketing, locutores, publicistas, creativos, directores de agencias. La gente no compite, coopera. Hay un ambiente genial”.

5 DE ORO

Actualmente Salgueiro conduce los sorteos televisivos del “5 de Oro”, el principal (“y más popular”) juego de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas. Consultado al respecto nos dice que “cuando lo llamaron fue para continuar un camino que lo hizo un gran profesional y referente, una voz extraordinaria: Homero Rodríguez Tabeira. Él, por un problema de salud dejó el “5 de Oro’ y fue muy difícil encontrar a otra persona que lleve adelante el sorteo. Tuve la suerte de ser yo y lo hago con gran honor”.