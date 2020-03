La Intendencia de Salto informa que todas las oficinas de sus dependencias permanecerán cerradas al público desde el 20 al 27 de marzo. Se trata de una nueva medida que tiende a evitar aglomeraciones en medio de la emergencia sanitaria, que se ha tomado siguiendo las recomendaciones del Congreso de Intendentes y las medidas dictadas por el gobierno nacional, en consulta y con el aval de la organización sindical de los funcionarios (ADEOMS). Se mantendrá una guardia rotativa para atender consultas telefónicas y realizar tareas internas, mientras que los funcionarios permanecerán a la orden.

SERVICIOS ESENCIALES

No obstante lo anterior, se ha previsto el mantenimiento de los servicios esenciales a la población y se están afinando protocolos de actuación, teniendo en cuenta que la situación de emergencia sanitaria es dinámica.

Los servicios de espacios verdes, fumigaciones, recolección, barrido, barométrica, abastecimiento de agua, poda y vertedero se mantendrán en su totalidad, dado que el departamento de Salto también enfrenta otros problemas sanitarios como son el dengue y la leishmaniasis.

Los ómnibus trabajarán en régimen de domingos, sin suspensión de líneas imprescindibles. Habrá una cuadrilla de emergencia para bacheo y tareas de vialidad, con un equipo para la ciudad y otro para el interior, y una guardia rotativa de inspectores de tránsito. El CECOED mantiene su régimen normal y la vigilancia se hará en el horario y con la dotación de personal habitual.

Los servicios de Necrópolis estarán cerrados al público salvo para inhumación de cadáveres, en cuyo caso se permitirá el ingreso de familiares directos y en número no mayor a 20 personas, y para servicio de morgue.

TRÁMITES DE ESCRIBANOS

Los trámites de escribanos en el Registro de Tránsito se realizarán con agenda previa a través del teléfono 47329898 internos 157 y 137. Los trámites de CUD y convenios de contribución urbana y rural deberán ser solicitados a través del correo electrónico contribuciones @salto. gub.uy. Los trámites de semovientes se realizarán mediante el correo electrónico semovientes @salto. gub.uy y las guías se entregarán en el horario de 8.30 a 9 en la puerta de la Intendencia.

HOGAR DEL ADULTO MAYOR

En el Hogar del Adulto Mayor se mantendrá el régimen normal, pero se limitaron las visitas y se suspendieron todas las actividades.

Por otro lado, desde el 20 al 27 de marzo no se cobrará estacionamiento tarifado («zona azul»).

Se trata de un gran esfuerzo en conjunto para colaborar con el combate al virus COVID-19, pero fundamentalmente se requiere el compromiso ciudadano y la toma de conciencia de la población, de acuerdo a las exigencias de este momento, en cuanto a evitar el contacto social.

La Intendencia recuerda que, ante la presencia de síntomas de fiebre, tos, secreciones nasales, dolor de garganta o dificultad para respirar, las personas deben quedarse en casa, no automedicarse y no acudir a la emergencia sino consultar médico a domicilio. El teléfono para todas aquellas consultas referidas específicamente al COVID19 o coronavirus es el 0800 1919.