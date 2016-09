Serían cuatro personas que recibieron “sueldo” por ser “funcionarios” del exintendente

Una denuncia penal en el Juzgado Especializado de Crimen Organizado será ingresada hoy por parte de la Intendencia de Salto contra el exintendente y actual Senador del Partido Colorado, Germán Coutinho, por la presunta comisión de un delito de asociación para delinquir y fraude, por el pago aparentemente irregular, de la suma de 2.800.000 pesos aproximadamente a cuatro personas que habrían oficiado como su equipo de trabajo, cuando ofició como vicepresidente del Congreso de Intendentes.

La información surgió a raíz de las investigaciones administrativas que el actual gobierno viene llevando a cabo, sobre algunos pagos realizados por el anterior gobierno y que no están debidamente justificados.

En ese sentido, surgió el hecho de que durante 23 meses consecutivos hubo pagos por un monto total a la suma mencionada a cuatro personas que habrían integrado la “secretaría privada” de la vicepresidencia del Congreso de Intendentes y solamente uno de ellos recibió en pago la suma de 1.800.000 pesos durante ese lapso, según dice el texto de la denuncia, que será presentada a primera hora de esta tarde en el Juzgado de Crimen Organizado en Montevideo, por el abogado Federico Álvarez Petraglia, exjuez penal de Montevideo y actual abogado penalista que actualmente trabaja en Paysandú.

Pero el hecho es según consta en la denuncia, ninguna de esas personas que recibieron pagos mensuales de la comuna, presuntamente ocupaban cargos como integrantes de la secretaría privada, asesores o funcionarios contratados por el intendente de Salto en el Congreso de Intendentes, lo que determina que los pagos realizados “no fueron a personas que figuraran como funcionarios del intendente” por lo cual “se desconoce el destino del dinero”, dice la denuncia.

TRANSPARENCIA

Según manifestó a EL PUEBLO el secretario general de la Intendencia de Salto, Lic. Fabián Bochia, lo que surgió de las investigaciones “fue este resultado, que a nuestro juicio es algo grave porque son fondos públicos que tienen un destino incierto hasta ahora, donde nadie sabe qué se pagó con esos montos y a quién fueron destinados. Nosotros tenemos una lista de cuatro personas que serían las destinatarias pero las mismas no figuran con contratos que determinen vínculo alguno con el exintendente de Salto ni mucho menos con la propia Intendencia”.

En ese sentido, el jerarca comunal destacó que “este tipo de dudas que se generan en función de recursos que salieron del erario público pero con destino incierto, ameritan que en base a la política de transparencia que tenemos en la administración que conduce el Dr. Andrés Lima, se amerite presentar una denuncia para que la justicia investigue si hubo irregularidades y de qué tenor”.

Dijo que las personas que actúan en nombre del Intendente en el Congreso de intendentes deben tener un vínculo formal con el jefe comunal o con la administración “algo que en este caso, no ocurrió con las cuatro personas a las que se le realizaban los pagos”.

Si bien el secretario general de la Intendencia de Salto declinó hacer más comentarios hasta que haya una investigación en curso con resoluciones concretas sobre este asunto, dijo que “consideramos importante poner en conocimiento de la población este tipo de hechos para demostrar que ante las irregularidades y los problemas que surjan los iremos dando a conocer y actuaremos sobre los mismos con mano firme y segura”.

En tanto EL PUEBLO pudo saber por fuentes cercanas a la investigación que entre los implicados como destinatarios de estos pagos cuya legalidad es investigada, se encuentra un exjerarca público y familiares de una exautoridad de la administración anterior de la Intendencia.

La denuncia será llevada al juzgado por el Dr. Federico Álvarez Petraglia con un poder para actuar en nombre de la administración y el acompañamiento del delegado del Intendente ante el Congreso y Jefe de Casa de Salto en Montevideo, Wilson de los Santos.