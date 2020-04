Debido a que continúa la situación de emergencia sanitaria, y que evitar la aglomeración de personas sigue siendo necesario para que el virus no se propague, la Intendencia de Salto decidió extender el cierre de sus oficinas hasta el 30 de mayo. La atención al público se mantiene a través de guardias rotativas, por vía telefónica e Internet.

El teléfono para comunicarse con la Intendencia es el 4732 9898 y la página web es www. salto.gub.uy, donde se pueden realizar una variedad de trámites en la sección Servicios en Línea.

Permanecen en actividad los servicios esenciales en las áreas de espacios verdes, fumigaciones, recolección, barrido, barométrica, abastecimiento de agua, poda, vertedero, Cecoed y vigilancia, teniendo en cuenta que el departamento de Salto también enfrenta otros problemas sanitarios como son el dengue y la leishmaniasis. También se trabaja con cuadrillas de emergencia en áreas de bacheo, vialidad y caminería, y una guardia rotativa de inspectores de tránsito. Los ómnibus siguen funcionando con horario de domingos, pero los días domingo no hay servicio.

La Intendencia recuerda que, ante la presencia de síntomas de fiebre, tos, secreciones nasales, dolor de garganta o dificultad para respirar, las personas deben quedarse en casa, no automedicarse y no acudir a la emergencia sino consultar médico a domicilio.

ZONA AZUL

En cuanto al estacionamiento tarifado («Zona azul») a partir del 22 de abril se retomará su cobro.