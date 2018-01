Representantes de la Intendencia de Salto se reunieron este jueves con integrantes de la Junta Departamental, a los efectos de presentar y luego remitir a ese organismo el proyecto para la urbanización turística de la denominada «Zona 6» de Termas del Arapey.

Participaron el secretario general Fabián Bochia, la directora de Turismo María Noel Rodríguez, el director de Hacienda Gustavo Chiriff, el presidente de la Junta Alberto Villas Boas y los ediles Mauricio Silea, Martín Burutarán, Jorge Pintos, Fernando Irabuena, Germán Milich y Leodar de Paula, representando así a todas las bancadas. Por parte del equipo técnico que desarrolló el proyecto, estuvieron Norberto Oliva, el arquitecto Osvaldo Sabaño, el agrimensor Jorge Lanza y el ingeniero Juan Pablo Zoppi.

La «Zona 6» se ubica en el ingreso a Termas del Arapey, próxima al centro poblado. Abarca unas 14 hectáreas y hasta el momento no tiene parcelamiento. La presente administración manifestó su voluntad de avanzar en el proceso de urbanización de la zona conforme a lo establecido en el Plan Director de esa localidad y destinar el área a una propuesta turística de colonias de vacaciones de sectores gremiales y sindicatos.

El proyecto presentado propone un fraccionamiento del área en predios de 5000 m2, de lo que resultarían unos 30 padrones. A partir de esa división, propone tres escenarios posibles para la ocupación de los padrones y determina como más recomendable habilitar en principio 17 de los 30.

El documento también incluye una revisión de la normativa vigente y un cálculo de los costos de infraestructura necesaria (saneamiento, agua, tendido eléctrico, alumbrado, calles). Estos costos no serían asumidos por la Intendencia sino financiados por las organizaciones al realizarse la adjudicación de los padrones. Fabián Bochia señaló que con este proyecto la Intendencia no busca un fin recaudador sino generar desarrollo en la zona y cumplir un fin social.

Por su parte, María Noel Rodríguez confirmó que existe interés por parte de organizaciones y sindicatos de invertir en Termas del Arapey. «Hemos tenido varias comunicaciones al respecto y uno de los principales argumentos para elegir esta zona es que los servicios se pueden utilizar todo el año, mientras que en los complejos vacacionales en la zona de sol y playa el tiempo útil es de tres meses. En ese período todos los socios quieren ir y durante el resto del año no se genera movimiento. En cambio, el producto termal tiene una dinámica durante todo el año y permitiría que los servicios llegaran a todos los socios», dijo Rodríguez.