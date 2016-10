La agresión con un arma de la que se viene investigando si estaba cargada con munición letal, fue la que recibió una unidad de ómnibus del transporte urbano colectivo de pasajeros. Lo que motivó que el Jefe de la Unidad Ómnibus de la comuna, Jaime Cáceres respaldara la denuncia policial presentada por el conductor del coche que resultó ileso igual que los pasajeros que se desplazaban en su interior, según informó la Intendencia Departamental.

El episodio ocurrió el domingo por la tarde en el barrio Horacio Quiroga de nuestra ciudad y la Intendencia ha tomado la decisión de tener que suspender provisoriamente la línea de recorrido urbano que atraviesa dicho barrio, hasta que se aclaren los hechos y el agresor sea detenido.

En ese sentido, el jerarca de la Unidad de Ómnibus de la comuna, manifestó su malestar por la situación y les solicita colaboración a los vecinos.

DENUNCIA

Al respecto de lo sucedido Cáceres declaró “estamos haciendo un llamado a los vecinos de Salto por un hecho que ocurrió en el barrio Horacio Quiroga, entre las calles 6 y 9, donde un ómnibus de la línea urbana de pasajeros fue agredido por un arma, lo que no se sabe es si la misma es de aire comprimido o no. Pero eso igualmente nos preocupó y el tema está ahora en la órbita policial donde los efectivos investigan este hecho”.

Dijo que “quizás podamos contar con testigos que ayuden a identificar a la persona que hizo esta agresión contra la unidad, que iba con el chofer y pasajeros y frente a estos hechos tuvimos que suspender provisoriamente el pasaje de la línea por el barrio Horacio Quiroga hasta que podamos aclarar la situación”.

El jerarca mencionó que está preocupado porque sabe “que cuando tomamos una medida de esta naturaleza, terminan siendo afectados varios vecinos que no son los culpables de cuando dos o tres personas toman este tipo de situación como una diversión, pero en definitiva perjudican a su propio barrio, haciendo que los tengamos que privar de la línea de ómnibus con la que cuentan”.

LLAMADO DE ATENCIÓN A LOS VECINOS

Por su lado, el funcionario expresó que “hacemos un llamado de atención a los vecinos, en el sentido de que el vecino que ve este tipo de sucesos y puede identificar a las personas que cometen tal agresión lo denuncien ante la Policía, porque es una manera de mantener el servicio”.

En ese sentido, Cáceres pidió la colaboración a todos los vecinos de los barrios de Salto para que si se enfrentan a una situación de esta naturaleza, traten de identificar a las personas que cometen este tipo de agresión contra las unidades.

Afirmó que la Intendencia hizo la denuncia ante la Seccional Tercera, y dijo que “estamos esperando que la Policía nos brinde más información sobre el asunto. Pero momentáneamente suspendimos la línea y mantendremos reuniones con los vecinos de la zona para que todos estemos involucrados en estas cosas y podamos seguir brindándole a las distintos zonas de Salto, un servicio que tanta falta le hace a mucha gente”.

“En tanto que las pedreas que se venían registrando contra las unidades en otros barrios, en alguna medida si bien hemos recibido algunas piedras que han roto unidades, ha mermado un poco la situación y eso obedece a que los vecinos han colaborado. Pero nuestro propósito es lograr minimizar totalmente este tipo de acciones”, esgrimió el Jefe de Ómnibus de la Intendencia, Jaime Cáceres.