Para Carlos Lecueder, “2017 fue un buen año comercial”

Una vez más, como cada año, visitó las instalaciones de Salto Shopping el Cr. Carlos Lecueder, acompañado por el representante del grupo inversor, el Dr. Ramiro Rodríguez Villamil, para realizar un balance de un nuevo año de trabajo.

En la ocasión, no faltó el análisis de parte de Lecueder de la marcha del país y lo que se proyecta para el año próximo. Por su parte Rodríguez Villamil felicitó a Lecueder y al gerente de Salto Shopping, el Cr. Luis Zúñiga, por el desempeño en un nuevo año de crecimiento.

CON OPTIMISMO

“Cerrando el 2017 –comenzó diciendo Lecueder-, tenemos que decir que para nosotros fue un buen año, un año comercialmente bueno y que para la economía de la zona no fue un año tan malo tampoco”.

“Uruguay en 2017 va a tener un crecimiento del Producto Bruto Interno, que es crecimiento pero que es bajo. O sea, lo importante es que sea positivo, no es todo lo positivo que nos gustaría” pero “estamos cerrando un 2017 con optimismo”.

UPM COMO EJEMPLO

“Uruguay está logrando un acuerdo con la instalación de la nueva planta de celulosa, eso es más inversión en Uruguay. Tanto para la empresa como para el Estado es bueno. Hay una gran discusión sobre si es bueno que haya beneficios tan importantes para una inversión de este tipo. En cierta forma esa inversión nos está mostrando el país que tenemos que tener”.

“Si Uruguay tiene una buena infraestructura, si tiene un buen funcionamiento laboral, si tiene impuestos bajos, se transforma en un lugar apetecible para que el mundo venga a invertir, y si el mundo viene a invertir, eso significa puestos de trabajo, de calidad además, no puestos de trabajo malos”.

“En cierta forma lo de UPM es bueno porque es una empresa internacional que va a comprometer una inversión muy grande. En segundo lugar, es bueno porque va a generar puestos de trabajo. Y en tercer lugar, es bueno porque nos marca un rumbo, y es que Uruguay tiene que invertir más en preparar a los uruguayos para estos trabajos, invertir más en infraestructura e invertir más en cómo dar la bienvenida a proyectos de este tipo”.

2018 EN ECONOMÍA,

SINDICAL Y POLÍTICO

Lecueder analizó el año que comienza en el terreno económico, sobre la conflictividad sindical que se viene y el año electoral anticipado. “Si miramos para adelante vemos un 2018 también razonablemente bueno. No vemos un año de despegue de la economía, para nada, pero tampoco vemos un año de crisis. Hoy en el mundo decir esto es bravo, porque como saben si estornuda Trump o estornuda Putin en Rusia y se arma un lío internacional que después la quedamos nosotros. Pero si todo pasa en forma razonable, Uruguay tendrá un 2018 desde el punto de vista económico tranquilo”. “Desde el punto de vista laboral no tan tranquilo porque vencen un montón de Consejos de Salarios y va a haber una renovación salarial importante, por lo cual es de esperar un año complicado en el tema de conflictividad. Y desde el punto de vista político también va a ser un año complicado porque es un año preelectoral”.

“Así que seguramente vamos a tener un año movido en el tema político, vamos a tener un año con un grado de conflictividad mayor al que tuvimos, pero desde el punto de vista económico pensamos que será un año razonablemente estable, con inflación razonablemente dominada, con un dólar que razonablemente no debería subir ni bajar demasiado, lo que permite trabajar más en paz y permite para las empresas, para los comercios, desarrollar su negocio en cierta forma más pacíficamente”.

BUENOS RESULTADOS

EN SALTO SHOPPING

“Salto Shopping está contento con sus resultados de este año, porque a un buen desempeño se agrega la compra de argentinos que vienen a comprar, y eso hace que el comercio esté pasando por un buen momento”.

“Salto Shopping vivió momentos muy difíciles. Cuando abrimos nos fue mal, los primeros años no nos iba bien y nos costó trabajo implantarnos en la ciudad, hacer sentir a la ciudad que esto era parte de su historia. Hoy ya lo es, estamos rumbo a los 20 años y eso da estabilidad a cualquier empresa. Hace que una empresa que a esta altura tiene un buen desempeño forme parte de esta ciudad, haga sentir a la gente como que esto es parte de la historia de su ciudad, estamos integrados y la gente lo toma así. Eso permite una mayor visita, una mayor compra en el shopping, un mayor paseo, un mayor entretenimiento y eso es lo que buscamos”, concluyó.