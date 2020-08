La Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) publicó este viernes las declaraciones juradas de bienes e ingresos del presidente de la República, Luis Lacalle Pou y de la vicepresidenta Beatriz Argimón.

De acuerdo a los documentos públicos, que se informan en el marco de la ley Nº 17.060 de 23 de diciembre de 1998, Lacalle recibe un sueldo de 403.242 pesos como presidente de la República.

El presidente declara ser propietario de la totalidad de un inmueble valuado en 15.2 00.000 pesos y una camioneta que vale 2.531.578 pesos.

Los documentos de la Jutep informan que Lacalle tiene cuatro cuentas bancarias con pesos y dólares que suman un valor de $ 603.544.

El total de sus activos es de $ 18.738.364, mientras que el de sus pasivos es de $ 3.221.027, que corresponden a una «deuda hipotecaria o prendaria».

El patrimonio declarado por Lacalle asciende a 15.51 7.336,86 pesos (367.709 dólares).

Por otro lado, Beatriz Argimón cobra un salario mensual de 350.127 pesos como vicepresidenta de la República.

La vicepresidenta cuenta con $ 625 mil de depósito en dos cuentas bancarias, el 25% de un inmueble por US$ 52.132 y un auto cotizado en US$ 9.478.

Argimón declaró no tener deudas, su patrimonio neto asciende a la suma de 3.575.839 pesos.