Las dos posiciones sobre una norma de la que se conoce poco y se discute mucho, pero que pasará por las urnas el domingo.

Ley integral para personas trans.

La Corte Electoral en acuerdos de 8 y 17 de mayo del corriente, dispuso poner en conocimiento de la población, la siguiente resolución:

1º ) Declárese que formal y sustancialmente fue bien promovida la interposición del Recurso de Referéndum contra la totalidad de la ley Nº 19.684 de 19 de octubre de 2018 (Ley integral para personas trans)

2º) Convocase a los inscriptos habilitados para votar que deseen adherir a la interposición del recurso de referéndum contra la totalidad de la citada ley para el acto que se realizará el día 4 de agosto de 2019

Este domingo 4 de agosto se realizará la instancia de prerreferéndum para derogar la Ley Integral

para Personas

Trans.

Tiene características que diferencian esta ocasión de las pasadas elecciones internas o de las elecciones nacionales que vendrán pero se mantiene la veda electoral y no son obligatorias.

DIARIO EL PUEBLO presenta hoy la opinión de quienes están a favor de la derogación y quienes no.

Florencia Stoll Soto:

“Toda persona que vaya a votar tiene un grado de transfobia…no tiene sensibilidad, empatía ni respeto”

Una versión a favor de la Ley Trans fue la que brindó a EL PUEBLO Florencia Stoll Soto, persona trans y referente en Salto del Colectivo Trans. Dijo como primera reflexión que “es un tema que hay que tomarlo con mucha seriedad, respeto y mucha responsabilidad. Quiero que la gente se concientice que no hay un colectivo más vulnerado que las personas trans. Muchas veces las personas trans somos expulsadas de la familia siendo muy jóvenes y por ende no podemos seguir estudiando o ingresar a ningún campo laboral. Por ejemplo, al ser expulsados de la casa, por la familia, no tenemos otra herramienta que el trabajo sexual, porque somos muy discriminadas. Esta ley integral para personas trans quiere para estas personas un buen desempeño en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud y en el laboral. Que esas sean tres cosas claves. Esta ley puede remediar esto. Y va mucho más allá de lo que la gente puede interpretar o mentir. Hay muchas cosas dando vuelta…

-¿En qué cosas cree que se está mintiendo?

Primero, que no todas las trans del Uruguay van a cobrar la remuneración económica, no son siquiera veinte en todo el país. Acá en Salto puede ser que haya una, o dos, o ninguna. Y además son 12.462 pesos; la gente piensa que todas vamos a cobrar eso y no es así.

-¿También en lo referido a hormonización cree que se falta a la verdad?

Sí, el tema de la hormonización es muy importante. Los menores de edad no se van a poder hormonizar sin el consentimiento de los padres. Siempre van a precisar el permiso de los padres. Incluso a esto lo explicó muy bien Marcela Azambuja en la televisión. La oposición está haciendo una campaña para derogar la ley trans en base a mentiras, injusticias y mucha hipocresía, porque como siempre explico sigue habiendo patriarcado e hipocresía. La gente piensa que ir a votar es apoyar a la comunidad trans y eso es mentira. A lo que apunta la ley es al tratamiento hormonal, ya que muchas compañeras se han hecho la hormonización sin tratamiento médico, sin ningún apoyo de ningún médico. Lo que quiere esta ley es que la hormonización sea un tratamiento hecho por médicos. Pero es algo que ya se viene dando ahora, por ejemplo en una clínica que atiende el doctor Daniel Márquez, en Montevideo. Es decir que esto ya está desde hace un tiempo, lo que quiere la ley es regular estos daños.

-Quien se oponen a la ley argumentan que la hormonización es perjudicial para la salud… ¿Qué opina al respecto?

Hay cosas peores para la salud. Ser discriminadas, maltratadas, abusadas, violadas, ¿no es daño para la salud también? Eso yo pregunto a toda la oposición. Un tratamiento para que las personas trans puedan verse como quieren verse, como lo que realmente sentimos, me parece que no daña la salud. El tratamiento hormonal con un buen médico, bien asesoradas, no daña.

-El punto del cambio de identidad, ¿qué reflexión le merece?

El derecho a la identidad de género es el artículo 1 de la ley. (Lee:) “Toda persona tiene derecho al libre desarrollo de su personalidad conforme a su propia identidad de género, con independencia de su sexo biológico, genético, anatómico y morfológico, hormonal, asignado u otro”. O sea que este derecho incluye el de ser identificada de forma que se reconozca plenamente la identidad de género propia y la concordancia entre esta identidad y el nombre, y sexo señalado en los documentos identificatorios de la persona. El derecho a la identidad de género va a ser un trámite administrativo, ya no tendría que pasar por un juez para que determine si yo soy Florencia o fulano es Juan o Pedro. Va a ser un trámite administrativo. Para nosotras es un problema que un juez determine si soy Florencia, ¿por qué un Juez tiene que determinar si yo soy Florencia? Tiene que ser un trámite administrativo, que la persona trans pueda cambiarse el nombre tienen que ser ir y hacer un trámite administrativo como corresponde.

-También hay quienes dicen que el porcentaje de quienes se cambian de identidad y después quieren volver atrás es muy alto…

Es mentira. Es muy doloroso y muy penoso para nosotros que se tomen estos temas con tanta frialdad y crueldad. La gente siempre está con hipocresía, con menosprecio, falta información. La gente tiene que leer la ley, pero entera, no por la mitad o lo que le conviene. La gente cree que a los menores se los va a hormonizar sin consentimiento de los padres y eso es una gran mentira.

-Más allá de lo que quiere que pase el próximo domingo, objetivamente ¿cómo ve a la sociedad ante este tema?

Estoy muy apenada por la gente negativa, inhumana y transfóbica. Toda persona que vaya a votar tiene un grado de transfobia. Si vota estamos en un retroceso en los derechos otorgados que como sujetos de derecho hemos luchado para conseguir. La gente que vaya a votar no tiene sensibilidad, no tiene empatía, no tiene un grado de respeto. Estamos luchando por las que están, por las que no están y por las que vendrán. Los que vayan a votar, ojalá que nunca precisen de una trans ni puedan llegar en el entorno familiar a tener una persona trans, un hijo, nieto, sobrino, hermano, porque ¡pobrecitos! tener que lidiar con una familia que apoye esta derogación.

Dra. Gabriela López:

“Hasta las personas trans tendrían que ir a votar en contra”

Una visión en contra de la Ley Trans brindó a EL PUEBLO la Dra. Gabriela López. Es de Montevideo aunque vinculada familiarmente a Salto. Odontóloga, fue docente universitaria y trabaja en ASSE, además de participar de diferentes organizaciones vinculadas a la educación, como una red de padres. Es contundente al sostener incluso que hasta las personas trans, si se informaran bien, tendrían que votar en contra de esta ley, porque las perjudica. Pero su preocupación va más allá de algunos aspectos puntuales, ya que le preocupa en general, “la perspectiva en el programa de Primaria, que dice que desde los 3 años hay que cuestionarle a los niños su sexo y desde los 10 hacer que se decidan por una identidad de género. Un documento obligatorio para los que se forman como referentes sexuales, muestra que se ha limitado a las personas a tener una pareja delimitada por la especie, raza, color, edad, orientación sexual, etc. y que hay que liberar al ser humano de eso. El sexo podría ser entonces a cualquier edad, con cualquier especie, etc., que tiene que ser absolutamente libre. Así forman a los docentes y estos así lo transmiten a los niños”. Pero además, López insiste en aclarar que “esta ley se asocia con travestis, y sin embargo no está destinada a eso, sino a toda persona que se autopercibe y se expresa diferente a su sexo biológico. O sea, una persona amanerada es trans, y no es necesario siquiera que cambie físicamente; además, independientemente de la edad”.

Una “guerra fría” en las familias: “Si un niño se siente niña o viceversa se procura que hable con sus padres, si estos acompañan el cambio de identidad, bienvenido; pero si no, puede recurrir a un curador, como representante, que puede ser un educador sexual o un médico, para ir ante el Juez. Los padres no van a tener voz ni voto. Entonces, se genera una guerra fría dentro de una casa, porque ¿con qué autoridad después el padre le va a demandar otras actividades, si el niño siente que puede hacer lo que quiere, y llevar a los padres ante un tribunal y la Justicia lo avala?”, expresó.

Los bloqueos hormonales: Uno de los puntos fundamentales por los que hay quienes se oponen a esta ley es la hormonización. Consultada al respecto, explicó: “Esta ley además no protege al niño. Dice que en el segundo estadio de Tanner, el niño puede pedir bloqueos hormonales, por ejemplo pedir no pasar por la menstruación. Lo dice en la guía de hormonización. En la última página dice que se puede aplicar bloqueadores del desarrollo a partir del segundo y tercer estado de Tanner, esto es a los 9 años. A un niño que se le bloquean sus hormonas naturales se le impide que, como ocurre en el 85 % de los casos, el sentirse diferente a su sexo se solucione. A esto lo avalan todos los médicos, los que están a favor y los que están en contra. En el 85 % de los niños o adolescentes que no usan bloqueadores hormonales, vuelven a identificarse con su sexo biológico, pero si se le bloquean las hormonas se empieza a volver irreversible. A un niño hoy le puede gustar Batman y mañana Súperman, según lo que esté de moda. Así, hoy puede sentirse niña y mañana varón, pero si ya empezó con el bloqueo hormonal y además logró un cambio de identidad en su cédula, pasó de Juan a Juana, este niño va a ser discriminado por esta ley, porque Juana, si siente que se confundió, no puede volver atrás en su identidad hasta después de cinco años. Ese niño que vuelve a sentirse varón va a tener en su cédula el nombre Juana. Eso es un daño. Si están abiertos para permitir que se identifique con otro sexo, que sean tan abiertos también para que si vuelve a identificarse con el sexo biológico lo dejen ser, porque si no, la libertad va para un lado y no para el otro”.

“Aumenta el riesgo de enfermedades”: “Es cierto que si se corta la hormonización, en la persona vuelve su cascada natural de hormonas y puede retomar su vida como varón o como mujer. Pero, por ejemplo los varones, que pegan un estirón generalmente a los 14 años, ese estirón si en un momento le cortaste las hormonas masculinas, no va a ser natural, por ejemplo no va a llegar a la estatura que tenía la potencialidad de llegar, y comienzan las complicaciones. Cuando se le empieza a dar las hormonas del sexo opuesto, hormonización cruzada, empieza a generar cambios y eso empieza a enfermar a la persona. Aumenta el riesgo de enfermedades de todo tipo. Hoy en día se ve, se conocen casos”, dijo la profesional. Al preguntársele concretamente por algún caso conocido, narró el siguiente: “Un hombre empezó con la hormonización cruzada, empezó a recibir hormonas femeninas, se somete a cirugía de reasignación de sexo y le dejan la próstata y algunos conductos. Por recibir tantas hormonas femeninas generó un cáncer de mama. Dentro del tratamiento de cura del cáncer hay que sacarle las hormonas femeninas, con todo lo que esto implica. Esta persona que se veía femenina, ahora tiene que recibir un tratamiento que empieza a hacerle caer el pelo, a salirle la barba de nuevo, a volver a lo que era antes, porque es su naturaleza. ¡Imagínense la psiquis de esa persona!”.

“Personas trans tendrían que votar en contra”: Finalmente López hizo hincapié en que “todas las personas trans tendrían que ir a votar en contra, salirse de la barricada y pensar en serio si esto los beneficia, porque acá hay una experimentación, se va a experimentar con ellos. Hay niños a los que se le van a dar bloqueadores hormonales que no están autorizados y no se está haciendo ningún protocolo de investigación. Lamentablemente, los más perjudicados son las propias personas trans. Y no lo ven porque se pusieron como en una hinchada. Les pido que salgan de esa hinchada y analicen. Si quieren tratamientos de este tipo que exijan estar informados, que se aclare que están experimentando con ellos”. Y agregó que “además, vamos a pagar las operaciones, son como 14 operaciones que están contempladas, las vamos a pagar todos, vamos a pagar todos los bloqueos hormonales de los niños, pudiéndolos dejar que sigan sanos, esperar a los 18 años, y además sabiendo que el 85 % después se identificará otra vez con su sexo biológico”.

Recibimos y publicamos

Ante la proximidad del pre-referéndum del cuatro de agosto, sobre lo que ya mucho se ha dicho, estuve leyendo detenidamente el documento: Reflexiones de la Comisión de Familia y Vida de la CEU (Conferencia Episcopal Uruguaya) ante pre referéndum sobre Ley integral para personas trans, que recomiendo su lectura, ya que en él se encuentra un análisis detallado, serio y muy esclarecedor, hecho en un sentido antropológico fundamentalmente y plantea interrogantes muy profundas.

Luego de leer el citado documento con el que coincido totalmente llego al punto 7 donde dice: “Sin embargo, advertimos que el aspecto más negativo de esta ley son sus supuestos antropológicos, que se presentan como base de la legislación.”

Y sigue: “En sus definiciones la ley niega la evidencia común y científica al hablar del sexo biológico como el sexo que le fuera asignado al momento del nacimiento. A todas luces, a una persona no se le asigna un sexo al momento del nacimiento sino que se reconoce el que tiene en todo su cuerpo, en sus células y en su morfología, así como su importancia para el desarrollo de la personalidad.

Afirmado contra toda realidad que el sexo es “asignado” se fundamenta que cada cual puede elegir su sexo por voluntad propia”

Y continúa: “Esta negación de la realidad, transformada en un acto de la simple voluntad (“que le fuera asignado”), contra toda observación científica, está unida a la concepción de que cada ser humano ha de ser lo que voluntariamente quiera ser, quitando toda objetividad a la existencia humana.”

Esto me llevó a ver que con esta ley, no sólo se está permitiendo la hormonización de niños, lo cual es terrible, o atacando la Patria Potestad definida claramente en nuestra constitución, sino que se está alterando la legislación e introduciendo como sujeto de derecho un aspecto que no corresponde a la realidad comprobable, sino que es puramente subjetivo, generando para el futuro, lo que vaticino como un tembladeral jurídico ya que a partir de esta ley cada quien es lo que “se autoperciba” y a partir de esa “autopercepción” surgen sus derechos; esto tendrá efectos también a nivel social, cultural, sicológico que se verán desestabilizados al perder el sustento de la realidad para pasar a basarse en sentimientos que son siempre subjetivos.

Entiendo que cada persona adulta puede llegar a autopercibirse como lo desee, ya que esto se basa en un sentimiento que, como tal, no podemos negar su existencia. Pero esa “autopercepción” que es absolutamente subjetiva le genere derechos y que todo el resto de la sociedad esté obligada a reconocer y atender, eso es otro cantar. A pesar de que no soy jurista, como ciudadano común, entiendo que sin perjuicio de todos los aspectos negativos de la ley, que los médicos expusieron brillantemente en la Comisión del Senado cuando se la estudió; lo descrito en el punto 7 del documento de la Comisión de Familia y Vida de la CEU (sobre el art. 4º A de la ley) sería suficiente para votar el 4 de agosto.

Las leyes de un país no pueden basarse en subjetividades.

Luis E. Marziotte

La votación del 4/8/2019/ y la ley trans

1) Viene rigiendo la ley 19.684 y su decreto reglamentario 104/2019/.

2) Fija el derecho a la propia identidad de género con independencia de su sexo biológico (art. 1).

3) El interés general y la no discriminación acertadamente lo disponen los arts. 2 y 3.

4) El desarrollo de la ley expone normas que violan principios constitucionales.

5) El art. 21 da a “toda persona trans” el derecho de atención del Estado para adecuar su cuerpo.

6) Lo anterior conlleva “tratamientos, programas y prestaciones”, lo cual tiene evidente amplitud y en caso de menores, no se exige ningún requisito de autorización.

7) El mismo art. 21 al final regula que para intervenciones quirúrgicas genitales irreversibles se requiere la anuencia de los representantes legales (pueden ser padres o no).

Este art. 21 por lo que un menor puede realizar al margen de sus padres, viola el art. 41 de la Constitución que establece ““El cuidado y educación de los hijos para que éstos alcancen su plena capacidad corporal, espiritual y social, es un deber y un derecho de los padres..”, el cual tiene su desarrollo específico en el Código Civil, Código de la Niñez y Adolescencia y leyes especiales que tienen aplicación diaria.

8) El art. 10 otorga reparaciones a los nacidos antes del 31/12/1975, y sin embargo, el Decreto 104/2019 por el art. 5° de manera ilegal, lo amplía a ciertas personas nacidas con posterioridad.

9) Por la misma disposición casi al final establece: “..Los créditos derivados del beneficio que prevé este artículo no prescribirán.”. La no prescripción sin plazo otorga una facultad ilimitada que no es la regla en el sistema uruguayo, según el Código Civil, Código de Comercio y leyes especiales.

10) La comisión especial que resolverá las solicitudes no tiene ningún miembro de algún Partido diferente del de gobierno.

11) El art. 12 asegura el 1% de puestos de trabajo estatales en una cifra que a modo de ejemplo hoy alcanza aproximadamente 3.200, muy por encima de la comunidad trans estimada en 1.000 por la Presidenta de su organización.

12) De ahí que la totalidad de personas trans en condiciones podrían ingresar como funcionarios públicos, lo que aparentemente traspasa la igualdad de oportunidades para todos del art. 8 de la Constitución. Asimismo altera la autonomía de los gobiernos departamentales en esa órbita (273 N° 7 y 275 N°5, Constit.), lo que no descarta que en cada Departamento se adopten normas para su ingreso racional.

13) El porcentaje del 2% y 8% del art. 17 provoca la misma conclusión por resultar un perjuicio a la expectativa razonable del resto inmensamente mayoritario de los estudiantes del país y esto sin desconocer una cuota lógica para trans.

14) El art. 16 “B” obliga entre otros aspectos, a la instituciones educativas a brindar apoyo económico, entre otras ventajas. Al no distinguirse, se incluye a las de carácter público y privado.

15) Según fuera expuesto en el Senado, en el trámite parlamentario de esta ley no se dispuso que fuera oído el ente de la enseñanza como lo preceptúa el art. 202 de la Constitución.

16) El art. 6 prevé un procedimiento simple administrativo de adecuación de nombre o sexo. En caso de que los menores no tengan anuencia de los padres, se aplica el proceso voluntario del art. 404 del Código Gral. del Proceso, en que el solicitante elige a quien se debe notificar o dar conocimiento. Para tan importante trámite debió elegirse otro proceso de los tantos legislados con mayores garantías.

17) Salvo registración común, la ley no da seguridades mayores al resto de la población para el caso de cambios realizados por alguien requerido, demandado, deudor o en situación irregular de tipo comercial o civil.

18) El Decreto 104/2019/ prevé en su art. 3° el cambio de sexo por simple entrevista electrónica (sin necesidad de la personal) y por el art. 2° cambia la ley prescindiendo de uno de los padres para decisiones que deben tomarse en conjunto por el legítimo ejercicio de la patria potestad.

El 4 de agosto de 8 a 19.30 el que no esté de acuerdo deberá ir a votar a los circuitos, y el que la comparta no tendrá necesidad de concurrir. Este pre referéndum requiere el 25% mínimo para habilitar una segunda consulta popular posterior. Con los respetos a quien no opine de igual forma, se ha creído conveniente aportar estas resumidas consideraciones.

Dr. Luis Gustavo Aguilar