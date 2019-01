La Licenciada en Fonoaudiología Silvia Uturbey está planificando la edición del programa “Voz para Vos” para el presente año y adelantó algunos detalles a EL PUEBLO.

“La enseñanza de la voz y todo lo relacionado a la disciplina requiere formación y preparación constante de quien imparte la enseñanza de la técnica vocal en forma seria y responsable

Partimos siempre del concepto que la voz es una sola y que es una forma de ser y no de tener.

Es decir, no ‘tenemos una voz o determinada técnica.

Hay que adaptarla enseñarla a las necesidades y posibilidades de cada individuo” – afirmó la profesional.

En nuestro país son pocas las instituciones que tienen en forma curricular; esta disciplina.

Se imparte en el profesorado de Educación Musical.

Y en forma optativa para los licenciados en Educación Física, por ello decidimos descentralizar y hacer llegar esta disciplina al Litoral especiíficamente al Corredor de los Pájaros Pintados, tomando como punto central la sede de la UDELAR en Salto.

Surgió un curso de Educación Permanente en el mes de mayo denominado Voz para Vos… destinado a todas las personas interesadas en esta disciplina.

Superamos ampliamente los cupos establecidos; generando a partir de allí; un equipo de trabajo que pensamos y brindamos encuentros mensuales, sobre temas relacionados a la voz.

Se realizaron jornadas de prevención de patologías de la voz, cómo lograr una comunicación eficaz, la voz del docente y replicaron algunos en Paysandú y Río Negro.

Se logró sentar buenas bases en relación a la dinámica propuesta en cada uno de los encuentros y las inquietudes de los participantes.

Se generaron grupos que aún continúan trabajando y solicitando apoyo de mi parte así como generar nuevos cursos para 2019. En 2018 acercamos la Voz al Litoral.

Por primera vez se hicieron jornadas y cursos tan cercanos en el tiempo dando continuidad, a la actualización y enseñanza de esta disciplina en nuestro país.

Se cuenta con el apoyo de la Licenciatura en Fonoaudiología. La Comisión de Extensión y actividades en el medio de UDELAR, la EUTM, Regional Norte y Facultad de Medicina. Creo que se cumplió un gran objetivo; la descentralización es posible.

Para este 2019 hay cursos propuestos y pensados: La Voz y la Emociones junto a Mario Goldman; tenemos pensado realizar cursos en relación a la locución y comunicación.

A su vez se replicará el curso La Voz del Docente y se organizarán actividades para el Día Mundial de la Voz que se celebrará el 16 de abril.

La idea es replicar los cursos en Salto, Paysandú, Río Negro y Bella Unión.

El euipo Voz para Vos cuenta con referentes en cada departamento como para facilitar las actividades y la difusión de las mismas.

Se hará fuerte hincapié en la parte de comunicación junto a Mario Goldman y Juan Rosas y también en las artes escénicas. Se brindará un taller sobre la voz en el actor.

Se cuenta con un espacio radial, los martes de 13. 35 a 14.00 por Ozono FM donde se compartirán temas relacionados a la voz, despejando inquietudes en la audiencia, con Javier Díaz, locutor de Bella Unión.

“La voz los une, comparto plenamente sus palabras…. aspiramos unir el litoral en relación a esta disciplina con seriedad, confianza, compromiso y la responsabilidad que caracteriza cada uno de nuestros encuentros” – enfatizó Uturbey.

Se dictarán cursos de educación permanente en relación a los temas más solicitados, tales como la Comunicación Eficaz, la Voz del Docente, entre otros.

Nuestra voz influye en la interacción, puede facilitar o entorpecer la asimilación de los contenidos, pero las palabras que componen el mensaje pueden convertirse en ocasiones en lo fundamental, desvirtuándolo.

Por lo que alguien considera que es fácil enseñar, sólo recordar que, además de los contenidos técnicos, pedagógicos, etc., los docentes necesitan cuidar el contenido, la forma de presentarlo y cuidar el instrumento de presentación que es la voz.

Ello nos deja claro que necesitamos seguir hablando sobre los problemas de voz, ya que estos siguen ocasionando daños a la salud.

A pesar de que los maestros son profesionales de la voz, muy pocos son los que prestan atención a este instrumento y toman las medidas necesarias para asegurar que en el largo plazo su cuerpo no les pasará factura por años de descuido y malos hábitos. Una larga jornada en la que todo el conocimiento sale de la garganta como del cerebro, son las que con el pasar de los años trae a la vida de los maestros diversas patologías relacionadas con la voz y el aparato de fonación.