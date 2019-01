Luego de las denuncias públicas realizadas a través de las redes sociales y del portal de noticias “10 minutos”, que mostraban donaciones de militantes y dirigentes de la Lista 404 del Partido Nacional a personas afectadas por las inundaciones, con pegotines y panfletos de ese sector político, sus principales dirigentes remitieron a EL PUEBLO un comunicado donde desmienten haber hecho tales donaciones, con el material político adentro,

Comunicado de la Lista 404 Salto

Habiendo tomado conocimiento desde esta agrupación en el día de hoy, a través de distintas publicaciones en las redes sociales, de acciones reñidas con la moral, supuestamente realizadas por alguno de nuestros militantes, en relación con la situación que atraviesan por estos días las personas afectadas por la creciente del río Uruguay, aclaramos que:

I) Nuestra Lista 404 Salto, en el entendido de que como actores políticos tenemos el deber cívico de ser intermediarios entre la necesidad y la solidaridad de nuestros coterráneos, efectivamente se encuentra realizando una campaña de recolección de artículos de limpieza, vestimenta y alimentos no perecederos para las personas afectadas por las inundaciones. Dicha campaña de recolección fue publicitada en diferentes medios de comunicación a efectos de contagiar el espíritu solidario de nuestra gente, no así el momento de la entrega de las donaciones a sus destinatarios finales.

II) La denuncia propiamente dicha muestra panfletos y calcomanías de nuestra agrupación que fueron repartidos hasta el mes de Noviembre de 2018 puerta a puerta en todos los barrios de Salto. Por lo que deslindamos cualquier vínculo entre dicho material y el verdadero contenido de las donaciones.

III) Si bien es imposible conocer el accionar de todos los integrantes de una agrupación, los consultados que participan en este tipo de tareas, nos manifestaron que actuaron de acuerdo a nuestras claras directivas de no publicitar de ninguna manera la entrega de los artículos recolectados, ni incluir elemento identificatorio alguno en los mismos.

IV) Asimismo aprovechamos la ocasión para repudiar este tipo de prácticas que nos pretenden adjudicar, y que tanto daño le hacen a la política, así como también a las personas que de buena fé intentamos hacer de la solidaridad un acto humano desinteresado.

Dr. Andrés Prati Esc. Juan Machiavello

Presidente Secretario