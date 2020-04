Dra. María José Briz – Universidad Católica del Uruguay

EL PUEBLO dialogó con la Dra. María José Briz, Encargada del Centro de Mediación, Docente de Grado y Posgrado y Directora del Centro de Educación Continua de la Universidad Católica del Uruguay, quien brindó un pormenorizado análisis de las distintas situaciones que requieren mediación entre progenitores y sus hijos, ante separaciones y divorcios, más, en estos tiempos en los que la aparición del COVID – 19 y sus consecuencias, han modificado las rutinas.

¿En que consiste el sistema mediación?

La mediación consiste en un método de resolución de conflictos complementario al sistema judicial, cuyo objetivo es que un tercero imparcial (mediador), con herramientas específicas, ayude a las partes a gestionar su conflicto y a tratar de llegar a un acuerdo.

Este proceso puede ser aplicado no sólo a conflictos que se presentan en el ámbito judicial, sino también, a otro tipos de conflictos que sea necesaria su gestión y no son judicializables, por ejemplo, lo que ocurre en el ámbito educativo, organizacional o deportivo.

¿De qué manera se lleva adelante la tarea?

En muchos países del mundo, está incorporada la mediación como un método de resolución de conflictos, y es la propia persona que acude a los diferentes centros de mediación a solicitar el servicio.

En nuestro país, lamentablemente, todavía no lo tenemos, como sociedad, incorporada de esa manera; entonces, es fundamenta que el referente de la persona que tiene el problema, pueda orientarlo al proceso de mediación (ya sea abogado, director de una escuela, maestro, directivo de una empresa, responsable de una ONG, entre otros).

Es requisito indispensable para que el proceso de mediación se puede realizar, la voluntariedad de ambas partes, como requisito fundamental del mismo. No sólo al iniciar el proceso sino durante él.

Por lo general, es una de las partes que plantea un problema puntual, cuando llega al Centro de Mediación, luego de evaluar si el caso es mediable, el mismo Centro es el que invita a la otra parte a participar, y si se logra la voluntad de ambas partes, se los invita a una sesión conjunta.

En esa sesión conjunta, las partes presentan cada una su visión del conflicto y comienza un proceso que es guiado por el mediador, pero que es propiedad de las partes, ya que los intereses que se deben gestionar son los de las propias partes. El proceso es de las partes, el mediador guía el mismo.

¿Cómo se viene desarrollando el relacionamiento entre padres e hijos sometidos a regímenes de visita tras separaciones y divorcios?

Hace mucho tiempo que la gestión del régimen de visitas, comunicación y la tenencia compartida, viene presentando serios problemas en nuestro país.

Hay situaciones que no son mediables, la mediación no es viable para todos los procesos, por lo general, es en aquellos casos donde existe un vínculo, en este caso, entre los progenitores, con alto grado de conflictividad.

En ese caso, la única vía posible es la judicial. Es por este motivo que, al judicializar el asunto, dicho proceso debe regirse por las normas previstas, y el Juez, debe cumplir con los plazos establecidos.

Muchas veces esos plazos generan perjuicios muy graves en la relación entre los progenitores, y lo que es peor aún, en el menor, que es a quien, todos los que somos responsables de gestionar conflictos en el ámbito familiar, tenemos que proteger.

En nuestro país, existen muchos expedientes con cientos de fojas, donde la solicitud del régimen de visitas comienza cuando el niño tiene tan sólo unos meses de vida, y siguen sin solucionarse después de reiteradas intimaciones, cuando ya pasaron más de 10 años.

En este tipo de situaciones, el abordaje del conflicto, debe realizarse de manera más integral, apostando a fortalecer el vínculo entre las partes y realizando un trabajo interdisciplinario que ayude a esa familia, tanto a los progenitores como al niño, a poder solucionar el conflicto de una manera efectiva.

Los daños que se generan en procesos judiciales interminables, muchas veces son difíciles de reparar a lo largo de la vida de las personas que se ven involucradas.

En esta misma línea, ocurre algo similar con la denominada tenencia compartida. En nuestros país, ya hace unos años se empezaron a dictar sentencias estableciendo el régimen de tenencia compartida, y es una situación ideal para el menor pero, siempre y cuando, se den ciertas circunstancias que permitan una rutina de calidad para el niño.

Y por otro lado, el vínculo entre los progenitores tiene que, necesariamente, ser de buena calidad, ya que la tenencia compartida requiere una coordinación de aspectos relativos al menor, que deben ser resueltos en forma efectiva y constructiva.

En este ámbito, la mediación, si bien como decía, no es aplicable a todas las situaciones, sí para muchas que genera un espacio donde se puede gestionar este tipo de conflictos, desde una óptica más constructiva, sin desgastar vínculos y creando soluciones que surgen de las propias partes, que hacen que su cumplimiento se más efectivo.

¿En estos tiempos de cuarentena, los conflictos han aumentado y en qué proporción?

El aislamiento nos ha cambiado la vida a todos, nos ha generado conflictos donde no los teníamos y sin duda, intensifica los ya existentes.

Los niños que en este momento se encuentran condicionados al vínculo con su progenitor de acuerdo a un régimen de visitas o de una tenencia compartida, debe necesariamente existir por parte de sus progenitores, una gran capacidad de resiliencia, empatía con respecto al otro progenitor y su propio hijo; y creatividad para que se vínculo no se afecte.

En este momento, tenemos un sistema judicial con atención limitada a situaciones de urgencia, por lo tanto en aquellas situaciones en donde las partes no logran encontrar soluciones alternativas que pongan en primer lugar la salud del menor y de ellos mismos, y luego la necesidad de mantener el vínculo con su progenitor; vuelve la mediación a tomar un papel fundamental como un método complementario, flexible, que incluso hoy en día se está implementando a través de plataformas a distancia, que ayudan a esas partes a visualizar posibles soluciones en una situación de emergencia e incertidumbre, ya que no sabemos hasta cuándo va a durar.

Las posibles soluciones que muchos padres están utilizando hoy en día son, por ejemplo, en el caso de las tenencias compartidas, si el niño vivía con su padre cuatro días y con su madre tres días, poder convertirlo en una semana en cada casa, bajando la frecuencia de traslados.

En los casos del régimen de visitas, muchos han bajado la frecuencia en la que estaban fijadas las visitas, pero acompañándolo de un fortalecimiento en el régimen de comunicación del niño con el progenitor visitante, ya sea a través de medios electrónicos como puede ser el chat, o plataformas virtuales que permiten compartir un almuerzo o cenas juntos mirándose y conversando.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que muchos de estos regímenes, estaban condicionados a lugares o personas que hoy no es posible hacerlos efectivos. Por ejemplo, el retirarlos de la escuela, el ir a almorzar a un shopping o que los abuelos o tíos formen parte del régimen, cuando hoy la recomendación es quedarse en casa, no puede seguir funcionando de esta manera.

Sin duda que los conflictos, en este momento, han aumentado; no puedo estimar en qué proporción, pero sí que han aumentado, ya que aparecieron conflictos que no existían, por ejemplo, en el ámbito educativo y, además, se intensifican los ya existentes.

Por Dr. Adrián Báez