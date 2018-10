Ahora en Salto, Medicina Ortomolecular a cargo de la Dra. Tania Roux.

Medicina Estética Salto, no solo cuenta con tratamientos estéticos bien definidos, sino que desde hace un tiempo, se encuentra abocada a nuestra salud en general.

Con los métodos más revolucionarios, la Doctora Tania Roux se encuentra brindando beneficios para sumar bienestar al organismo. Preparándolo para una etapa de manera altamente eficaz, con un nuevo método: la Medicina Ortomolecular. Visitamos a la profesional y así dialogamos sobre el tema:

¿Qué es la Medicina Ortomolecular?

Es la medicina tradicional, la misma que aprendemos en Facultad. Con la única diferencia, que se tratan patologías, pero también se las previene.

Medicina Ortomolecular, no es una medicina alternativa.

¿A qué patologías se refiere?

A todas.

Puede ser cáncer, poli artritis, alergias… Todas las que existen en medicina tradicional.

Con la Medicina Ortomolecular se lo trata por medio de la prevención: con la alimentación y con tratamientos vitamínicos.

Aunque la persona tenga una enfermedad, con la Medicina Ortomolecular está controlada por medio de la alimentación y tratamientos polivitamínicos o farmacológicos.

Pero la diferencia está, en que los fármacos que se utilizan, son a base de plantas y vitaminas.

¿Cuáles son sus beneficios?

Hace un cambio radical en la alimentación, brindando prevención. Es el tratamiento: alimento y vitamina. O puede ser entre otros, Omega 3, que no es una vitamina o cúrcuma que tampoco lo es.

¿Cómo hace su prevención?

Anti inflamando.

Y son algunos alimentos que lo provocan, que debemos quitarlos de nuestra alimentación. Si anti inflamamos, no tenemos mutaciones celulares: evitamos cánceres, que de repente la persona ya lo tiene pre dispuesto.

Si está anti inflamado con una poli artritis, con la Medicina Ortomolecular, no está todo el tiempo dolorido.

¿Podemos hablar sobre un tratamiento para un paciente en especial?

Sí, aunque sean muchas de las patologías que nos encargamos, podemos hablar por ejemplo sobre Alzheimer, enfermedad que no sabemos cómo prevenir.

El Alzheimer, se previene en nuestro tratamiento quitando las harinas y el azúcar, aumentando el colesterol.

Es por este motivo que les sugiero a los lectores, que lean el Bett Seller: “Cerebro de pan” realizado por un Médico Neurólogo, donde explica la importancia de que algunos alimentos deben excluirse de nuestro consumo.

Sin mencionar que comamos sano, existen alimentos específicos, que no deben estar y los que creemos que nos afecta en diferentes oportunidades, nos benefician para otras, (como es el caso del café especial).

¿En caso de que ya padezca la enfermedad, puede revertir la situación?

Sí, con el tratamiento Ortomolecular, puede tener una gran mejoría y revertir en gran parte el problema de salud.

¿Cuánto tiempo se dedica a un tratamiento?

El tratamiento es una manera de vivir y de tratarse de por vida.

La Medicina Ortomolecular se diferencia de la medicina tradicional, por no tratar el empuje solamente de una enfermedad.

Lo que hacemos es anti inflamar, para todo aquello que aparezca en el organismo en un futuro como patología. Para que aparezca menos y cuando aparece con empujes, por medio de tratamientos intravenosos, aplicar una desinflamación en todo el organismo. De esa manera se actúa en todo el cuerpo: piel, hígado, vasos, etc, etc.

¿Uruguay puede abastecer los productos para esta medicina?

Existen muy pocos que todavía no están en el mercado, pero en su gran mayoría, sí.

La Medicina Ortomolecular, se está extendiendo rápidamente y creo firmemente que es la medicina del siglo XXI.

¿Se relaciona esta medicina con lo estético además?

Sí, porque al desinflamar el organismo, la piel queda espléndida, el cabello fantástico y todo comienza a cambiar, para beneficiar el organismo.

¿Puede el paciente continuar con sus medicamentos que consumía hasta hoy?

Sí, claro.

No somos anti remedios.

Pero en caso de llevar una buena dieta con una enfermedad controlada, iremos viendo si los va a necesitar. Tampoco vamos a quitarle todos los remedios para demostrarle que la Medicina Orthomolecular funciona. No es así.

¿Hay una invitación pendiente para un próximo evento?

Sí, la jornada se resume en una charla gratuita a todo público, el sábado 3 de noviembre de 10 a 12.30, en Palacio Córdoba.

Donde vamos a brindar toda la información sobre Medicina Ortomolecular, junto a las Médicas disertantes, Dras: Julia Arpi, Mariela Alvarenga y la Bio Química Alejandra Olivera.

Las reservas, ya que son cupos limitados, se recepcionan en Medicina Estética Salto:

Tel: 47320005 –

Cel: 099244133

Anímense a acompañarnos, ya que la charla será muy útil para nuestra salud en general.