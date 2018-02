Destacaron la conformación de un equipo médico consolidado

Risas cómplices, abrazos, fotos de familia y una interacción de equipo, así se mostraron ayer la variopinta que se reunió en el Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), para hacer un balance de la actuación del IMAE cardiológico de Salto.

Se han cumplido ya los primeros seis meses de funcionamiento del IMAE Cardiológico instalado en nuestro departamento, cuyo servicio es de alcance regional. Las autoridades médicas responsables del centro dieron a conocer una evaluación sobre la atención que allí se brinda.

En ese sentido, el Dr. Arturo Altuna, presidente del Centro Médico de Salto, hizo énfasis en la importancia de brindar un panorama a fin de que la ciudadanía pueda estar informada de primera mano, teniendo en cuenta su apoyo mediante las firmas para que el proyecto se consolidara y fuera una realidad.

“El año pasado cuando se reactivó la lucha por el IMAE se registraron más de 50.000 firmas y nosotros creemos que esa iniciativa le dio un gran impulso”, explicó el galeno.

De acuerdo a los porcentajes de pacientes atendidos en el centro de alta complejidad, se desprenden los resultados muy positivos que auguran la permanencia del centro, tan necesario para el departamento y la región.

Dijeron que “la batalla fue ardua hasta que finalmente se logró aunar todos los criterios en las instituciones, asumiéndose un compromiso muy importante”.

ACCESO “MÁS IGUALITARIO” EN LA ATENCIÓN DE DOLENCIAS CARDÍACAS AGUDAS EN EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO

Por otro lado, el Dr. Tomás Dieste junto a los cardiólogos interevencionistas hicieron una presentación de la evaluación realizada. “Generamos junto a un equipo de gente joven. Radicamos a un médico aquí junto al Dr. Sebastián Olaizola, la Dra. Spinelli y el Dr. Tambucho con el fin de asistir a los pacientes agudos estables con la dirección y supervisión del equipo de Montevideo, que a su vez venimos todas las semanas a brindar el apoyo”, subrayó.

“En el 2016 la relación de angioplastías y cateterismos se resolvía en la capital del país en un 70% en el sector privado y 30% en el sector público. Se generó la estructura física y humana necesaria y el 18 de agosto se hizo el primer cateterismo y angioplastía en nuestro departamento”.

Señalaron que los registros muestran que la mitad de los pacientes asistidos son de Salto y el resto de la región. La distribución desde el punto de vista de accesibilidad a las técnicas se da en el sector público y privado a un mayor nivel, lográndose un cambio sustancial. Salud Pública asciende en un 37%.

Por su lado, el Dr. Sebastián Olaizola, indicó que la principal población de pacientes que se benefician con estas técnicas son los que están inestables, que se hallan internados y con sufrimiento cardíaco que ameritan actuar de urgencia y con rapidez.

Los números son similares a los de la capital del país en porcentaje. El 78% son pacientes que fueron agudos, que de repente estaban bien, se sintieron mal, consultaron y estaban con sufrimiento al corazón y debieron practicarse un cateterismo o angioplastia… ya sea pacientes de Salto o de la región que se tuvieron que trasladar.

“El 21 % eran pacientes estables en los cuales se pudo coordinar con tiempo el cateterismo. El 1 % responde a casos raros. Las emergencias respondieron a un 23 % en que se tuvo que actuar rápidamente para destapar las arterias. El 77% se dio en pacientes que estaban internados y se les debió atender y llevar a cabo los correspondientes tratamientos”, sostuvo Olaizola.

Al tiempo que se refirió a que el “56 % de los pacientes se les hizo angioplastia y a un 24% tratamiento quirúrgico. Lo cierto es que afortunadamente ningún paciente tuvo que utilizar el servicio aéreo”.

Si bien el tratamiento ideal para el infarto de miocardio es la angioplastia primaria, los pacientes que no llegan en los plazos convenientes, es necesario hacerles fibrinolíticos y dependiendo de los resultados se realizará o no la angioplastia, comentaron los médicos en la conferencia de prensa que se extendió por varios minutos.

Destacaron asimismo que los procedimientos fueron alrededor de 176. La medición se hace a través de la cantidad de actos realizados. A un paciente se lo diagnostica y se le hace la angioplastia. En los agudos se les debe practicar al mes una nueva angioplastia. Resulta muy positivo que el paciente pueda resolverse en un mismo centro asistencial sin idas y vueltas a la capital.

“El centro está teniendo muy buenos resultados y ésto se va conociendo”, reveló Dieste.

“Se han atendido pacientes de Artigas, Salto, Paysandú, Río Negro, Tacuarembó y Soriano.

Y para destacar especialmente es que Salud Pública tiene una participación importante con el sector privado y de alguna manera el acceso de intervenciones globales siempre son preponderantes en el ámbito privado. Hay un índice demográfico en la región que justifica el funcionamiento del IMAE”, añadió el médico.

Desde Montevideo el contacto on line con las autoridades médicas es de carácter permanente.

El crisol de los cardiólogos jóvenes y el interés que ha surgido trae aparejada otra especialidad vinculada al tema cardiológico son el tratamiento de las arritmias severas, la colocación de cardiodesfribiladores. La dinámica permite que se vayan agregando servicios.

INTENDENTE LIMA. “UN AGRADECIMIENTO A LA CONSTANCIA DE LAS INSTITUCIONES”

Por su parte, el Intendente de Salto, Lima hizo expreso un agradecimiento a todas las instituciones que durante mucho tiempo impulsaron el IMAE. “Hay que ser agradecidos, recordar y tener siempre en la memoria el esfuerzo y el trabajo de más de cien instituciones que se encolumnaron en la iniciativa”.