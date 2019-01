Los casos humanos no son contagiosos para otras personas con las que estén en contacto

En oportunidad de la visita en nuestra ciudad el pasado martes de la Directora de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (MSP), Lucía Alonso, para referirse a la situación en general de la Leishmaniasis, fue abordada por los medios locales de comunicación por el segundo caso en humanos de esta enfermedad que se dio en nuestra ciudad. Al respecto, dijo sobre este caso que se trata de una mujer, de 33 años y que viene evolucionado y respondiendo bien en lo que tiene que ver al tratamiento para la Leishmaniasis Visceral y en ese aspecto está siendo tratada y está estable pero al tener otras condiciones de base en su salud, estas condicionan su recuperación en general. Sobre su salud en cuanto a lo que compete al cuadro de la Leishmaniasis Visceral, la mujer fue tratada con los medicamentos que corresponden y en eso ha respondido bien.

EL SEGUNDO CASO TIENE ENFEMEDADES PREVIAS QUE CONDICIONAN SU EVOLUCIÓN

En lo que respecta puntualmente al segundo caso detectado en Salto, dijo que la paciente es “un caso particular” en tanto tenía antecedentes de otras enfermedades preexistentes y eso condiciona mucho su evolución. Tuvo algunas complicaciones respecto a esas otras enfermedades previas pero desde el punto de vista del control del tratamiento de la Leishmaniasis, aseguró que “viene bien, pero tiene otras complicaciones que están siendo tratadas sobre infecciones bacterianas que son propias de un paciente con condiciones preexistentes y en un CTI. Pero fuera de eso, está estable por el momento”, dijo la jerarca de Epidemiología del MSP.

LOS DOS CASOS SON DIFERENTES

Alonso, dijo que los dos casos de Leishmaniasis Visceral dados en el departamento son diferentes en tanto uno de ellos se dio en una niña previamente sana y el otro en una adulta que tenía factores de riesgo claros.

Más allá de eso, aseguró que ambos casos fueron tratados de la misma manera. La niña ya está completamente recuperada y la adulta en proceso de recuperación, aún internada, pero por otros motivos que hacen a su salud en general ya que en lo que respecta a la Leishmaniasis Visceral su cuadro evolucionó bien.

Ambos casos se dieron en dos barrios diferentes pero muy próximos entre sí y en los dos lugares estaba la presencia del vector y de perros positivos.

LOS HUMANOS CON LEISHMANIASIS NO TRANSMITEN LA ENFERMEDAD

Algo que aclaró la Directora de Epidemiología es que estos casos en los humanos no son contagiosos para otras personas que estén en contacto con el paciente.

Las personas que presentan esta enfermedad “no la transmiten a otras personas por estar en un hospital o en su casa. Sí es importante tener en cuenta que donde están estas personas hay perros positivos y ellos sí transmiten el vector si nosotros no somos capaces de alejar el vector de las viviendas”, explicó Alonso.

LOS CASOS PREOCUPAN PERO “NO HAY UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA” SANITARIA

Los dos casos de Leishmaniasis Visceral que se dieron en humanos en nuestra ciudad preocupan a las autoridades nacionales de la salud y por ese motivo se hicieron presentes ayer en Salto junto a una experta de la OPS (Organización Panamericana de la Salud).

Sin embargo y más allá de esa preocupación que adujeron tener, todavía no se piensa en la posibilidad de declarar una emergencia sanitaria en el departamento porque “no hay una situación de emergencia”, señaló la Directora de Epidemiología. “En este momento la situación está controlada, son dos casos, tratados oportunamente con buena evolución, si bien nos preocupa y estamos acá por eso, no hay una situación de emergencia”, dijo Alonso.