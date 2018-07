Santiago Cesio Arbiza; joven diseñador que brilla con luz propia

Con apenas 23 años ha logrado impactar con sus singulares creaciones y da que hablar en el mundo de la moda local y allende fronteras. Santiago Cesio Arbiza es un artista nato que pone su sello en cada pieza que confecciona. A los diez años ya hacía costuras sencillas para él y para su entorno familiar. “Luego empecé a estudiar Abogacía pero el gusto por el diseño y la costura permanecían en mí. Diseñaba algún que otro vestido de fiesta sin tener ningún estudio previo”.

Cesio causó furor estos días en las redes sociales publicando una imagen del vestido de la selección uruguaya. El joven confía en su instinto y afirma que la mujer debe aventurarse para potenciar sus virtudes estéticas.

Luego de concluir el primer año universitario y llegar a la conclusión de que el Derecho no era su verdadera vocación Santiago Cesio decidió ir a un taller de Alta Costura a realizar su formación profesional. Fui puliéndome en lo que ya sabía y fui animándome a más.

-¿Existe alguien en su familia que también se destaca en el rubro?

-”En realidad la que cosía en mi casa era mi abuela paterna pero nunca la vi coser porque falleció antes de que yo naciera.

Es posible que lo traiga en la sangre… mi madre hacía ciertos arreglos pero cosas muy sencillas. Lo que puedo decir es que desde niño me sentí atrapado por la alta costura.

A los doce años empecé a crear y coser vestidos en miniatura que hasta el día de hoy los tengo guardados. Tiraba las telas arriba de unos maniquíes que yo mismo había hecho y ahí empezaba a confeccionar los vestidos. Lo cierto es que pasaba horas.

El tiempo libre que tenía lo aprovechaba… compraba telas y armaba los vestidos. Mis clientas cuando los ven quedan muy sorprendidas”.

“CONFÍO EN LA CREACIÓN LIBRE PORQUE ES ALLÍ DONDE VAN SURGIENDO IDEAS”

-¿Y cuándo emprende este camino ya en un nivel profesional?

-”Todo empezó cuando dejé la Abogacía y me fui a estudiar Alta Costura. En la Universidad hice el primer año, llegué a los últimos exámenes finales. Di el primero y lo perdí y ese fue el click. En mi interior sabía que iba a seguir en la costura en cualquier momento, así me recibiera de abogado.

Llegué a la conclusión de que el Derecho no me iba a hacer feliz y allí me animé a dar los primeros pasos fuertes y ese mundo me fascinó. El diseño nunca me llamó tanto la atención… me gusta mucho la parte del armado, de la confección… de ver el vestido pronto. Obviamente que ello va de la mano del diseño.

Yo tenía la creación más rápida… empezaba a hacer los moldes con el diseño que tenía en la cabeza… ni siquiera lo dibujaba.

Me ha sucedido con clientas que a veces me pedían que les dibuje algo y lo pensaba mucho y terminaba haciendo algo más lindo sobre la clienta, superando el diseño principal. Seguir el estereotipo de un dibujo no nos da la libertad para crear.

Sin un diseño previo podemos visualizar otros detalles… da lugar a otra magia”.

-¿Cuándo se encuentra con una clienta por primera vez. ¿Se toma su tiempo para observarla e inspirarse para crear?

-“Dos cosas son las que me marcan el rumbo… la personalidad y el físico. Obviamente siempre hay que buscar un diseño para favorecer a una persona. La persona que es simpática me da esa libertad de crear. Una personalidad cerrada hace que el diseño se vea limitado.

La Alta Costura no debe ser solamente para las mujeres delgadas… al menos yo trato de que no sea así… debemos apuntar a la mujer real.

Por ello no me atrae hacer ningún desfile, prefiero hacer una producción de fotos.

Recientemente hice un book de fotos con una novia que no es modelo, pues elegí a alguien que no se dedicara al modelaje.

Encontré a una chica sanducera que se animó y salió excelente la propuesta… la mujer hermosa es aquella que es libre y se abre a los desafíos sin importar la edad. La actitud es un factor primordial”.

-¿Qué diseñador admira?

-“Me encanta lo que hace el diseñador uruguayo Pablo Suárez… de Alta Costura es lo mejor. Creo que también transmite la idea de brindarle herramientas a la mujer para potenciar sus cualidades. Me gusta su estilo, diseños, las telas que usa y su forma de trabajar.

De Salto hago un reconocimiento a Nenono Umpiérrez… no lo conozco personalmente pero tengo amigas que se han hecho vestidos con él y su forma de trabajar es única.

Sus creaciones son realmente espectaculares y aunque pasa el tiempo están intactas.

Los grandes diseñadores europeos no me llaman demasiado la atención… tienen otro enfoque”.

-¿Qué siente al ver la pieza terminada?

-”Es fascinante… igual no me centro tanto en el vestido al que voy viendo durante el proceso sino en la actitud de la clienta… tanto de las novias como de las quinceañeras… ello no tiene precio.

Santiago Cesio está viviendo intensos momentos de su carrera y fue furor en estos días el vestido de la selección uruguaya que se le ocurrió crear.

“De a ratos tengo esos momentos de inspiración… le comenté a mi amigo Diego la idea de confeccionar un vestido que nos identificara… al principio dudé pero luego fui a comprar las telas y lo armé en un día.

Publiqué la foto en el Facebook y el resultado fue increíble… una locura… más de quinientas personas compartieron la imagen”.

-¿Cómo se proyectará de aquí en más?

-“Quiero seguir creciendo en ésto e incentivar a la gente que se anime a hacerse vestidos que tiene una magia especial y ver qué otras ideas pueden surgir para favorecer a la Alta Costura. Tenemos que creer en uno mismo… en nuestro instinto y en lo que el corazón nos dice”.