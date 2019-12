Una historia que contar… Con la locutora e intérprete riograndense con sangre uruguaya, María Luiza Benitez

Es riograndense pero lleva en sus venas sangre uruguaya, puesto que su madre nació en la ciudad de Melo.

María Luiza Benitez Barcelos dos Santos (68) es una mujer destacada, talentosa y polifacética, cuya carrera profesional la ha enfocado en la locución, canto y comunicación.

Nació en Bagé (Rio Grande do Sul, Brasil) y desde muy pequeña estuvo ligada al ámbito musical por medio de su abuela uruguaya María Clara Benitez.

Recuerda con mucho cariño a su abuela cantando mientras alistaba la ropa con aquellas antiguas planchas de hierro.

“Solía cantar tangos, canciones litoraleñas, uruguayas y argentinas” – rememoró.

A la hora de establecer su impronta – tanto en lo artístico como en lo laboral – María Luiza es exigente consigo misma y con los demás porque entiende que es necesario – en cada proyecto – brindar lo mejor de sí misma – con responsabilidad y esmero.

La artista y locutora brasileña exterioriza un cariño muy especial por la tierra uruguaya con la que mantiene entrañables lazos.

EL PUEBLO coincidió con ella en la ciudad de Ijuí, donde estuvo de ac uerdo en compartir parte de sus interesantes vivencias para “Una historia que contar”.

Yendo a sus raíces – María Luiza Benitez recuerda que en su época infantil no había televisión en su casa y por ello se escuchaban muchos programas radiales de Uruguay y Argentina. “Ese gusto fue lo que me llevó con el tiempo a insertarme en el medio.

Comencé muy temprano a cantar… con apenas cuatro años ya me presentaba en auditorios acompañada de orquestas típicas.

Empiezo mi carrera artística en el festival California de la Canción en 1980, pero ya era intérprete en la época de la joven guardia, con otro tipo de repertorio.

Me inicié cantando canciones de Teixeirinha y otros conocidos… cuando creí un poco más, me incliné por las canciones de la joven guardia.

En 1976 me fui a Porto Alegre empecé a presentarme en la movida nocturna de la mencionada ciudad; Jazz, música internacional, música popular brasileña, samba, samba canción…y también milongas.

Grandes figuras me dieron la posibilidad de marcar presencia en el escenario y a partir de allí comencé a expandirme en la música dentro del área Nativista. Como soy de origen castellana, también con tíos y bisabuelos argentinos, pude desarrollarme en la música latinoamericana y canciones en español.

Grabé hasta un candombe de Jaime Roos en mi primer LP… lo cierto es que me gusta mucho cantar”.

-¿Cómo son sus vínculos con el Uruguay?

– “Soy apasionada por ese mi segundo país… mis segundo hogar, donde tengo muchas amistades”.

-¿Cómo es su vida de radio?

– “Como conductora de radio y televisión, estoy desde hace muchos años en Radio Waiva. Me inicié en la radio en 1969. Trabajé en la TV Bandeirantes como presentadora de telediarios, también en la televisión educativa conduciendo programas de folklore.

En la actualidad continúo en la radio Waiva con un programa de folklore latinoamericano. Tengo dos programas en la radio. Tengo mi blog en www.redewaiva.com.br y me dedico a investigar acerca de la historia de Río Grande do Sul. Me gusta participar de conversatorios donde se habla de la historia y cultura de nuestra tierra.

– ¿Cuáles son sus aspiraciones de aquí en más?

– “Continuar cantando y haciendo lo que hago y que Dios me pueda dar mucha salud. Tengo tres tipos de shows, con cantos de lucha, de chamamé y de las tres patrias donde hago homenaje a los misioneros que nos legaron músicas hermosas.

– ¿Cómo es María Luiza Benítez como madre, artista y profesional?

– “Como madre me he dado por entera… siempre fui muy dedicada. Tuve solamente un hijo Julio, que aún lo continúo llamando gurí aunque tenga 37 años de edad. Fui madre más o menos a los treinta años y siempre fui muy unida a mi hijo.

Él vive en Río de Janeiro y mantenemos un fuerte vínculo. También tengo mis hijos del corazón que son mis doce perros, siete gatos y dos caballos.

Como artista soy una persona simple, común, que trato a todo el mundo con cariño y soy muy reconocida. Soy muy amiga de mis amigos. En la profesión soy muy exigente conmigo misma y con el grupo que trabaja conmigo. Hasta he lanzado muchos músicos a través de mis shows”.

Para el 2020 María Luiza Benitez está programando algunas actividades relativas a la presentación de festivales, porque su labor se divide entre presentadora, jurado y shows. María Luiza ha sido una pionera en el rubro que recién se está abriendo a la figura femenina. “El tiempo pasa y se renueva” – nos dice.

En estos momentos la artista se presenta todos los miércoles en Parangolé, un espacio que queda en el área bohemia de Porto Alegre donde se curte la música latinoamericana. Está cantando allí desde hace cuatro años con guitarra, bandoneón y violín.

– Un mensaje para los queridos lectores salteños, uruguayos y de su tierra…

– “Como San Agustín define la música… ésta desborda el espíritu del hombre acercándose a Dios… es un lenguaje universal que nos calma, nos hace muy felices.”