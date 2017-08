La directora del departamento de Turismo de la Intendencia realizó una evaluación del fin de semana largo y lo calificó como positivo. «Todo evento y acontecimiento cultural, cuando está arraigado en la gente, se convierte también en una práctica de turismo, y la noche de la nostalgia no es ajena al movimiento de visitantes en nuestro departamento por la fiesta y el feriado patrio, que en este último fin de semana fue muy importante“, dijo María Noel Rodríguez.

En Salto, al igual que en el resto del país, la noche de la nostalgia y el feriado fueron motivo del desplazamiento de un importante número de visitantes y turistas.

Daymán con sus bungalows, hoteles, chalets o zonas de camping fue uno de los lugares preferidos para pasar el fin de semana largo. Las piscinas de distintas proporciones con temperaturas que llegan a los 44º C tanto del parque público como privado, fueron las preferidas por miles de visitantes. El parque municipal de Termas del Daymán vendió 8.304 entradas y se observó un excelente movimiento en el Spa Thermal Daymán, en el Parque Agua Clara y en el resto de las ofertas que posee el destino. Las ventas de entradas en el parque municipal significaron ingresos a la Intendencia de Salto de aproximadamente un millón de pesos uruguayos.

En el caso de Termas del Arapey, se volvió a registrar un pico de ocupación que, además de los eventos mencionados, contó con una exitosa Primera Travesía Termal que nucleó a un centenar de aficionados de Salto y la región, no solo de nuestro país sino que hubo deportistas de Córdoba y Concordia, República Argentina.

En Salto, el incremento de visitantes no es fruto de la casualidad, sino que es producto del trabajo que se viene realizando, buscando incentivar la llegada de visitantes al departamento. Se han planificado y organizado, junto a la Asociación de Hoteleros y Gastronómicos de Daymán (AHGA), la Liga de Fomento y Desarrollo Turístico de Termas de Arapey y la Comisión de Turismo del Centro Comercial e Industrial de Salto, giras, incentivos y estrategias de promoción constantes. Esta tarea se ve reforzada por el apoyo y las estrategias llevadas adelante por el Ministerio de Turismo y el Corredor de los Pájaros Pintados, donde se articulan atractivos de variada índole cultural, artística y turística.