Ante la alarma pública generada ayer, la Dra. Rosa Blanco dijo que «lo que circuló está totalmente equivocado»

Ante la alarma que se generó en las redes sociales sobre presuntos casos confirmados de Coronavirus fue consultada por EL PUEBLO, la Directora Departamental de Salud, la Dra. Rosa Blanco, quien informó que «lo que circuló es totalmente equivocado» y que «hasta el momento no se ha confirmado ningún caso positivo de Coronavirus en el país. No se brinda información de los casos sospechosos porque de esa forma se protege a las personas».

En el país se han detectado más de setenta casos sospechosos y se sigue el mismo protocolo en todos lados. La jerarca sostuvo que en el caso de detectarse casos positivos de Coronavirus se brindará la información pertinente.

«Lamento la comunicación y la información masiva… nada de lo que se dice es cercano a la verdad», expresó de manera contundente la Dra. Blanco.

Lo cierto es que a nivel de todo el país se están estudiando casos que entran dentro de la definición de casos sospechosos, que no son muchos – de acuerdo a expresiones de la profesional, que hizo énfasis en divulgar las medidas de prevención e información proporcionada por el Ministerio de Salud.

Los coronavirus (CoV) son una gran familia de virus que pueden causar enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades graves, tanto en humanos como en animales. El coronavirus que se ha descubierto recientemente causa la enfermedad COVID-19.

Recomiendan a quien presente síntomas que consulten médico a domicilio

Aquellas personas que hayan estado en zonas de circulación del coronavirus causante de la COVID-19 o en contacto con personas que estuvieron en esas áreas y presenten síntomas de infección respiratoria deberán consultar con un médico a domicilio y permanecer en sus viviendas para evitar una eventual propagación de la enfermedad, informó el director general de Salud, Miguel Asqueta.

Autoridades del MSP

Tras su participación, junto con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en un desayuno con periodistas para informar sobre el coronavirus SARS-CoV-2, Asqueta dijo que quienes presenten algunos síntomas específicos de los virus de la gripe no necesariamente deben concurrir a los centros de salud. «Estadísticamente, los virus respiratorios altos diagnosticados en personas sanas no generan afecciones mayores», subrayó.

Respecto de los casos catalogados como sospechosos, dijo que para seis personas estudiadas los resultados descartaron la presencia del virus y que hay otras dos en evaluación este miércoles, luego de haber regresado del norte de Italia o haber mantenido contacto con personas de ese país.

El director aseguró que las posibilidades de que el virus ingrese a Uruguay se centran en el aeropuerto internacional de Carrasco, en casos de viajantes de países lejanos, debido a que ni Argentina ni Brasil constataron circulación sostenida del virus. «Hoy, miércoles 11 de marzo, prácticamente no hay otra posibilidad», agregó.

Aclaró que, tanto en el aeropuerto de Carrasco como en los puertos de Montevideo y Nueva Palmira, las personas que llegan al país pueden hacer las consultas médicas correspondientes en los puestos de vigilancia epidemiológica. «De las 66 personas que hicieron la consulta, 60 (casos) fueron descartados y seis fueron analizados como sospechosos», reiteró.

Asqueta insistió en la importancia de que la población conozca cuáles son las medidas recomendadas para la prevención de la COVID-19: no compartir artículos personales (incluido el mate), lavarse las manos con agua y jabón, cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser y mantener los ambientes bien ventilados, entre otras.

Asimismo, anunció que se producirán tapabocas en nuestro país, tras un acuerdo con autoridades del Ministerio de Defensa Nacional. Agregó que se apela a que la población no compre compulsivamente este insumo y a que no haya especulación por parte de quienes lo comercializan.