“Buseca Solidaria” para recabar fondos

El Pae de Santo Richard Soto, perteneciente a la religión Umbanda, junto a personas allegadas a su templo y obra social (barrio Cien Manzanas), viene organizando la elaboración de una “Buseca Solidaria” para este próximo domingo 23. El objetivo es recaudar fondos que permitan continuar asistiendo con un plato diario de comida a la gente más necesitada, como se lo viene haciendo desde hace más de veinte años.

En diálogo mantenido con EL PUEBLO, dijo Soto que “la obra social va a cumplir 22 años, porque la fundé el 18 de setiembre de 1997”. Y comentó que “actualmente estoy asistiendo a un total de 70 personas a las que se les brinda el almuerzo, de lunes a viernes entre las 12 a 12: 30 horas, en calle Andrés Latorre 260, entre San Martín y Ramírez”. En cuanto a la buseca del domingo, dijo que tiene un valor de 150 pesos la porción y se levanta, a mediodía, en la dirección antes mencionada.

-El año pasado ya se realizó una buseca con este fin, ¿verdad?

Sí, trato de hacer esto una vez al año y el año pasado fue un éxito. El objetivo es recaudar fondos para seguir sosteniendo este comedor, que en un principio fue merendero y comedor. Después hice un paréntesis y comencé a aportar desde mi empresa (ex “ La Bohemia”) y donaba el 50 % a instituciones públicas y privadas con fines benéficos, di una mano económica a Jefatura de Policía de Salto, Asociación Down, muchísimas cooperativas de viviendas, instituciones de Baby Fútbol, CTI Pediátrico que en aquel entonces era CERENAP, etc. Todo eso me llevó a que me hayan reconocido diversas instituciones, recibí el reconocimiento por el parte de la sociedad salteña, como persona y como Pae de Santo. Cuando cerré La Bohemia continué con la obra social solamente como comedor, que va desde la segunda semana de marzo hasta el último día de noviembre.

-¿Recibe donaciones para este emprendimiento?

No recibo donaciones importantes, de instituciones ni empresas, tampoco del Estado, ni a nivel departamental ni nacional, nunca recibí. Es plata de mi bolsillo, de mi esfuerzo.

-¿Asiste a gente del barrio o vienen también de otras zonas?

Tengo gente de diferentes lugares. Vienen de Barrio Artigas, Barrio Uruguay, de asentamientos, del Cerro, Barrio Quiroga, y también por supuesto de aquí donde está la obra.

Así que comprando la buseca me están ayudando a continuar con esta obra social que cala muy hondo en el corazón de los salteños.