Coutinho abre un local, los blancos cuestionan la deuda y el Frente Amplio apoya la gestión municipal

La movida política empieza a tomar color en un verano que no ha tenido mucho de esto, al menos en Salto. Al alud de publicaciones que ha hecho el gobierno departamental apareciendo en primera fila de los medios de comunicación con anuncios de obras y convenios, y ante la por momentos tímida aparición del Partido Nacional, empieza a aparecer otra vez quien hasta hace poco tiempo ocupaba la jefatura comunal, que intenta aprovechar el espacio vacío que queda entre oficialismo y oposición para decir presente.

Es así que el senador colorado y exintendente de Salto, Germán Coutinho, retoma su carrera electoral con una meta clara, conquistar nuevamente el gobierno departamental en el 2020 y recuperarlo de quienes se lo arrebataron como partido, con tres candidatos que lograron sumar fuerzas para superarlo por un margen mínimo, casi el mismo con el que él le ganó a Ramón Fonticiella en el 2010.

Con distintas reuniones en los barrios donde adujo que su equipo de colaboradores más cercano que va a “escuchar a la gente”, donde señaló que “acepta críticas y cuestionamientos hacia su gestión”, pero también busca convencer desde el discurso acerca de que su gestión no fue como dice la izquierda y acusando que detrás de todo esto hay una campaña en su contra, Coutinho ya empezó a caminar políticamente.

El primer paso fue abrir un local, el que está ubicado en el cruce de las calles 19 de Abril y Gutiérrez Ruíz. Allí convocará a sus militantes a acompañarlo en cada encuentro y en esa medida buscar recuperar espacios, luego de dos años sin apariciones permanentes en un departamento al que gobernó por momentos con un alto índice de popularidad.

Si bien desde el Frente Amplio apoyan la gestión que viene llevando adelante el gobierno departamental encabezado por el Intendente Andrés Lima, hay cruces internos inevitables, aunque los mismos no hacen mella en la colectividad política que sigue apareciendo como la más fuerte dentro del departamento, empero Coutinho buscará en los tiempos que vienen quebrar esa imagen y asegura que las informaciones que surgieron en los últimos tiempos sobre su gestión y su persona, tenían como finalidad generar un escarnio público.

Aunque las críticas de la oposición al gobierno departamental ahora pasan por el endeudamiento público que ha contraído la comuna salteña al celebrar un fideicomiso por 40 millones de dólares con la finalidad de pagar las deudas que recibió de la administración del actual senador colorado, comprar nuevas unidades de ómnibus y maquinaria para obras.

Más allá de esto, para Coutinho la actual administración se endeudó más que lo que hizo él, ya que su administración dejó una deuda cercana a los 23 millones de dólares que la terminó de pagar la actual gestión de gobierno.

LA DEUDA Y EL IMAE

En tanto que el Partido Nacional entra en la discusión y critica que una administración deje en esas condiciones a la Intendencia de Salto comprometiendo, según dicen los dirigentes nacionalistas como el edil Carlos Silva, a las próximas administraciones con deudas.

Pero el otro tema que han elegido los políticos este verano para dar su parecer y aparecer en los medios de comunicación, fue el del anhelado IMAE para Salto. Los nacionalistas salteños, que no cuentan con un representante parlamentario por el departamento a razón del sistema de coeficiente electoral que hizo que Carlos Albisu con casi 20 mil votos en 2014, perdiera la banca ante Enrique Antía (actualmente elegido intendente de Maldonado) quien con algo más de 6 mil voluntades se quedó con esa banca para el Partido Nacional y arrebató a Salto del cuarto diputado y a los blancos de un legislador salteño, aunque pese a esto tienen con qué hacer ruido.

Para esto, los blancos, se comunicaron con los diputados por Montevideo y Martín Lema, legislador nacionalista por la Lista 404, llegó a Salto, se interiorizó del caso y llamó a sala al Ministro de Salud, Jorge Basso, a quien interpelará el 21 de febrero para que explique porqué en Salto no hay un IMAE, si según la información reunida cuenta, al parecer, con todos los requerimientos para ello.

Este tema también tuvo a la oposición con gran protagonismo y allí estuvieron en primera fila al menos por ahora, dos de los tres principales candidatos a Intendente en el 2020, Carlos Albisu del Partido Nacional y Germán Coutinho del Partido Colorado, quienes junto al presidente del Partido Independiente de Salto, Hoover Rosa (hasta ahora no definió su candidatura), convocaron al oficialista Frente Amplio y al resto de las instituciones y organizaciones sociales, con el fin de que se unan en una causa, la del IMAE.

De esa manera lograron instalarse en el centro del debate y sumarse a los planteos diarios que formula el gobierno departamental sobre distintos temas, siendo que el oficialista Frente Amplio en este caso está ahora entre dos fuegos.

Uno es el del IMAE, donde desde la fuerza política se genera autocrítica y cuestionan la falta de resolución del gobierno nacional sobre este asunto. Y en otro orden, el tema de los traslados de los pacientes de Aldeas de la Bondad, han puesto el debate político sobre la mesa y en este caso al Frente Amplio del lado del gobierno nacional. Con todo, el escenario político se mueve y los distintos partidos empiezan a buscar posicionarse en un año que será de mucho movimiento y que marcará la cancha para el año próximo, donde los primeros ruidos electorales de cara al 2019, se harán sentir.