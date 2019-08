Asunción, 2 ago (EFE).- El Partido Liberal, el principal de la oposición de Paraguay, presentará formalmente el lunes el escrito de acusación para un juicio político contra el presidente Mario Abdo Benítez y su vicepresidente, Hugo Velázquez, a pesar de que ayer se desactivó esa misma iniciativa por un polémico pacto con Brasil.

El presidente de los liberales, Efraín Alegre, dijo este viernes a Efe que considera factible que se reúna una mayoría de dos tercios en la Cámara de Diputados (53 de 80 legisladores) para aprobar la acusación y que el juicio pase al Senado, que ejerce de tribunal en el proceso.

No obstante, Alegre admitió que para que la propuesta prospere «se tendrá que tener un entendimiento amplio que hay que trabajar» para comprometer a los grupos minoritarios de la oposición.

El Partido Liberal y el Frente Guasu (izquierda) anunciaron el miércoles pasado que promoverían formalmente un juicio político a Abdo Benítez y a Velázquez tras la crisis política creada con la divulgación de un acuerdo energético con Brasil, tachado de entreguista por esos grupos.

A esa propuesta se sumó Honor Colorado, la facción del gobernante Partido Colorado que lidera el expresidente Horacio Cartes, que está enfrentada al coloradismo afín a Abdo Benítez.

Sin embargo, este viernes, cuando todo apuntaba a que iba a tramitarse el pedido de juicio político, Honor Colorado retiró su respaldo al mismo. Ello poco después de que los Gobiernos de Paraguay y Brasil firmaran la anulación del controvertido acuerdo, que definía la compra anual y hasta el 2022 de distribución de la energía de la hidroeléctrica de Itaipú, primera en producción del mundo. Al respecto, Alegre explicó que el plan de los liberales era tramitar el juicio político este viernes o el próximo lunes, pero que se aceleró por presiones de Honor Colorado, que luego se echó atrás y despejó la crisis que envolvía a Abdo Benítez. En ese sentido, Alegre lamentó que «en algún momento cuando se tenían los votos no se tenía el acompañamiento de Patria Querida y de otros que se negaron a acompañar», en relación a ese partido de derecha, con solo tres diputados. Tanto Patria Querida como el Partido Hagamos, con dos parlamentarios, anunciaron que solo acompañarían el enjuiciamiento a Velázquez y no a Abdo Benítez. «Cómo vamos a enjuiciar solo a aquel que no tiene facultades de resolver nada y no a quien en realidad toma las decisiones y quien dijo sí a este acta», se preguntó Alegre en referencia al presidente. La crisis política ocasionada por el pacto con Brasil tuvo contra las cuerdas a Abdo Benítez, que primero respondió con la renuncias del canciller Alberto Castiglioni y los directores del lado paraguayo de Itaipú y el presidente de la estatal eléctrica (Ande). Velázquez fue salpicado por ese acuerdo días después, al conocerse que un presunto asesor suyo habría influido para que las negociaciones excluyeran un punto que permitiría a la estatal eléctrica paraguaya vender energía a empresas brasileñas desde la hidroeléctrica de Itaipú. EFE