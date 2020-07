Con Augusto Ayala – Insigne guitarrista concordiense

Augusto Ayala es oriundo de la vecina ciudad de Concordia y es un destacado concertista de guitarra y compositor argentino. Su formación comienza desde muy joven en Concordia, despuntando el vicio junto a sus amigos y su progenitor que le dio los primeros empujones en el instrumento.

“Comencé el Profesorado en Educación Musical en Concordia… luego radicado en Buenos Aires comencé estudios en la Universidad de Avellaneda realizando una Tecnicatura en Música sobre mi instrumento.

En paralelo estudiaba con músicos como Lucho González ( guitarrista de Mercedes Sosa y Luis Salinas), Ernesto Snajer, guitarrista y compositor de jazz y Diego Schissi gran pianista y compositor argentino.

He realizado conciertos en numerosos festivales nacionales e internacionales, tanto en la Argentina como en Uruguay, Paraguay, España, Francia, Bélgica y Brasil, llevando mi obra a escenarios como la «Ballena Azul» en el mágico CCK de la ciudad de Buenos Aires, donde participe en cuatro oportunidades del festival internacional «Guitarras del Mundo» junto a Juan Falú y otros concertistas de renombre de todo el mundo, «Encuentro Internacional de Pulso & Púa 2019» en La Coruña, España, «Le Maison de l’Amérique Latine» y «Le Maison de l´Argentine» en París, Francia, llevando nuestra música como estandarte en sus 8 cuerdas” – nos comparte el virtuoso músico.

Ha compartido a su vez escenarios y experiencias musicales juntos a grandes exponentes maestros de la talla de Horacio Malvicino, Mateo Villalba, Teresa Parodi, Raúl Barboza, Juan Falú, Quique Sinesi y Chango Spasiuk, entre otros…

¿Qué recuerdos mantiene de los primeros tiempos de su existencia?

-“Mi niñez fue muy familiar y bonita… la casa de mis padres todo el tiempo estaba bien musicalizada.

Sonaban tangos y música del litoral en su extensa variedad, casi todos los fines de semana …se armaban almuerzos familiares y guitarreadas hasta altas horas.

No necesitábamos pretextos de cumpleaños o aniversarios para ese tipo de reuniones…”

¿Cuál fue el suceso lo llevó a interesarse por la ejecución de la guitarra?

-“Rosana mi madre es cantante y Alberto mi padre es guitarrista…. siempre en las guitarreadas familiares se acompañaban el uno al otro y eso me encantaba.

Con el tiempo fui creciendo y mi padre me acercó el amor por el instrumento, me enseñó los primeros acordes y las rítmicas de la zona, chamamé y rasguidos dobles sonaban en esas guitarras todo el tiempo.”

¿Qué músicos influyeron en su estilo?

-“La variedad es enorme…desde músicos de tango, chamamé, jazz y músicas latinoamericanas.

Puedo nombrar algunos con los cuales he compartido escenario y diferentes experiencias como Horacio Malvicino, concordiense quien fue mucho tiempo guitarrista de Astor Piazzolla y productor de mi primer disco. «Py’Guapy»(Paz), Mateo Villalba, Teresa Parodi, Raul Barboza, Juan Falú, Quique Sinesi, Chango Spasiuk, todos ellos son grandes referentes para toda mi generación.

Mis maestros Ernesto Snajer y Diego Schissi.

Seguro me olvido de muchos pero otras influencias muy grandes son George Benson, Yamandu Costa,Badem Powell, Rudi y Nini Flores, Agustin Barrios y el mismo Astor Piazzolla quien marcó a muchos la manera de interpretar desde el sentir…”

¿Qué peculiaridades tiene la guitarra de ocho cuerdas?

-”Mi guitarra es una Flamenca Negra construida en Buenos Aires por el gran luthier, Ezequiel Stracquadaini.

Tiene fondo y aros de Jacarandá de la India, tapa de abeto aleman, mástil de cedro laminado regulable en altura gracias a dos tornillos allen para mantener una acción adecuada y cómoda, sin tener que modificar cejillas o el puente, El diapasón es un doble diapa de ébano enfrentado que logra un detalle en un tono más claro y pintoresco, la roseta es de raíz de madrona, las clavijas son Schaller adaptadas para 8 cuerdas y en su puente un piezo pasivo Fishman adaptado.

La afinación que utilizo es standard en las 6 primeras cuerdas, la 7ma en B(si) y la 8va en F#(fa sostenido), pero siempre es variable dependiendo de lo que vaya a interpretar”.

Cuéntenos acerca de su proceso cómo compositor ¿Qué realidades lo movilizan?

-”Mis composiciones en su mayoría están muy marcadas por el paisaje litoral, el fluir y la paz de nuestro amado Río Uruguay… amaneceres ocres y tardes de mates.

A su vez atravesadas por la musicalidad de latinoamérica y tintes de jazz, siempre voy haciendo ciertas mixturas, dependiendo del momento en el que agarro el instrumento”.

¿En qué momento de su vida elige el camino docente?

“La docencia viene de la mano del perfeccionamiento del instrumento y también adquirir conocimientos no solo técnicos, sino pedagógicos… así como muchos amigos me apoyaron e incentivaron cuando comencé con la guitarra, quería hacerlo para con otras personas.

Fue un camino de ida que hoy disfruto mucho y me da el sustento”.

Compártanos aspectos de sus giras artísticas… alguna anécdota… encuentros con otros artistas.

-“Hay muchas y hermosos momentos vividos junto a la música y amigos.

Esto se hace mediante asados y algún vino…

En 2018 hice mi primera gira a Europa junto a mi mánager Eduardo Pérez Piedad.

Fue una experiencia muy enriquecedora de aprendizaje para los dos y mucho disfrute.

Fueron 50 días, 9 ciudades y 22 conciertos en total… Eduardo coordinó los hospedajes de diferentes maneras, en Boulogne Sur Mer, al norte de Francia nos permitieron alojarnos cuatro noches en la casa del Gran General José de San Martín, personaje tan importante para la historia de Latinoamérica.

Fue increíble brindar dos conciertos en ese mítico lugar… se sentía una energía hermosa y nos contaron historias tremendas que uno no tiene idea.

También cuando llegamos a París nos esperaba Norma, una correntina muy simpática la cual le da una mano a muchos músicos y artistas que andan por aquellas tierras, en charlas mediante mates.

Lucio que vivía con ella le consultó por un álbum de fotos antiguo a lo que ella respondió con una negativa.

Luego buscó el álbum y caímos en cuenta de que ella era la pareja de Nini Flores acordeonista y bandoneonista, gran referente en el chamamé de nuestras tierras, quien falleció en 2017.

Fue muy fuerte saber que ese fue su hogar en París, ver parte de sus instrumentos y charlar con Norma, que nos contara cómo era y sentía…semejante músico a quien admiro”.

¿Qué proyecto está llevando adelante en la actualidad?

-“Actualmente junto a Lucas Monzón, gran acordeonista chaqueño, Flor De Pompert, cantora correntina y Eduardo, manager del proyecto, estamos trabajando en el material del trío que hace poco menos de un año venimos dandole forma, que lleva por nombre Ayala Monzon De Pompert Trío, es bastante extenso asi que tambien buscaremos un nombre apropiado.

Tenemos muchas espectativas con respecto a la musicalidad que vamos desarrollando entre obras propias y algunas del reconocido cancionero litora”.

¿Cómo vive el embate de la pandemia?

-“La pandemia en lo laboral provocó un cambio brusco y sorpresivo, que no esperaba… pero en el área musical fue muy productiva…tuve tiempos de composición y para sentarme con la guitarra que hace tiempo no tenía… es raro todo pero para mi, como dije, fue productiva”.

¿Cómo visualiza su futuro? ¿Cómo está viviendo en estos tiempos su proceso creador?

-”Mi futuro próximo es poder realizar el video de Monte, obra que pertenece a los Momentos Mesopotámicos que con todos los bloqueos pandémicos no pudimos realizar.

A su vez terminar de grabar en estudio esta segunda placa (los Momentos…) para editarla en este 2020, si es posible y la pandemia nos lo permite.

Tengo muchas ganas de salir a tocar tanto solo como con el trío… disfruto mucho de esos viajes y momentos con amigos y se extrañan un montón”.

Los siguientes links son para aquellos lectores que deseen disfrutar de la composición de Augusto Ayala.