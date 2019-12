Operativos de seguridad y de tránsito catalogados como “muy satisfactorios”

Fue una noche navideña atípica. El movimiento no fue de la magnitud a la que estamos acostumbrados los salteños. Si bien se llevaron adelante los tradicionales bailes, puede decirse, sin tapujos que, la noche buena del 2019, fue tranquila en todos los aspectos.

Con motivo de las fiestas tradicionales, la Dirección de Tránsito de la Intendencia e Salto en forma conjunta con la Policía y Prefectura desplegaron un fuerte operativo de seguridad para garantizar que no se produjeran desmanes, incidentes, ni siniestros de tránsito. Si bien la actuación policial estuvo desplegada en toda la ciudad, fue en la zona costera donde se intensificó el control, fundamentalmente, en lo que refiere al consumo abusivo de alcohol. Se estima que menos personas que años anteriores salieron en la madrugada del 25 de diciembre y que, sumadas a las que lo harán el próximo 1º de año para celebrar, serán menos de 10 mil, y eso, demanda una apuesta importante de parte de la seguridad, para garantizar que todo se realice con tranquilidad.

De acuerdo a lo informado por las autoridades policiales y de la comuna salteña, afortunadamente, no se produjeron siniestros de tránsito y la movida nocturna transcurrió sin sobresaltos, destacándose y dándose por bueno el operativo de tránsito que contó con distintos puntos de control, notándose un descenso de un 20% en la circulación vehícular en relación con años anteriores, aunque, un aumento en el consumo de servicios de taxi, como también, muchos, optaron por trasladarse a pie, lo que denota una mayor consciencia a la hora de beber y conducir.

SUB JEFE DE POLICÍA

EL PUEBLO dialogó con el Sub Jefe de Policía de Salto, Crio. Mayor Adolfo Cuello, quien resaltó que, en estas fiestas, “es medio complicado lo que tiene que ver con hechos de violencia, generándose toda una situación que se plantea al respecto, que, generalmente, hace que se den una cantidad de hechos que, en otro tipo de circunstancia no se dan”.

Hablando específicamente de lo que fue el Operativo de Noche Buena, el Sub Jefe de Policía, hizo hincapié en mencionar que “felizmente, nosotros no tuvimos novedades a resaltar, de acuerdo al Operativo como estaba previsto”. “Hubieron incidentes”, agregó, “pero, de los que consideramos normales, para la fecha y época del año.

Haciendo una evaluación de lo que pasó en la pasada Navidad, desde nuestro punto de vista fue positiva.

Si bien el 25 tuvimos hechos de violencia doméstica, son, generalmente, situaciones que ocurren al ser fechas medias complicadas. Pero, Felizmente, no tenemos grandes cosas a resaltar.

OPERATIVO DE SEGURIDAD “FIESTAS TRADICIONALES – NAVIDAD”

En cuanto al operativo de seguridad, también fue considerado satisfactorio por las fuerzas del orden, con una alta presencia policial, transcurriendo la noche sin mayores problemas e incidentes, más allá de algún altercado asilado de los inevitables.

El Operativo de seguridad “Fiestas Tradicionales – Navidad”, culminó a la hora 7:10 de la mañana de ayer

Tanto el 24 como el 25 de diciembre son fechas donde el consumo de alcohol es moneda corriente y esto genera que haya un aumento en discusiones familiares y casos de violencia doméstica. La Policía tiene previsto hacer una fuerte apuesta a al zona céntrica y costanera, para Fin de Año, como lo hizo en la noche del 24 y en la pasada jornada, sin descuidar los barrios y otros puntos que por sus características suelen ser novedad. El comando anunció que un número importante de efectivos estará formando parte del operativo de seguridad, con puestos fijos y apoyo al cuerpo inspectivo y con patrullajes en diferentes zonas.

Más allá del operativo en sí, las autoridades aconsejan que se salga a divertir y colaborar con la seguridad, teniendo una conducta responsable a la hora de ingerir alcohol.

CONTROL DEL TRÁNSITO

En lo que respecta al Tránsito se viene ajustando que el Cuerpo Inspectivo pueda estar a la orden desde la noche del 31 hasta el 1º de mañana, tal como sucedió en la Navidad, cuando se genere el retorno de los boliches bailables de costanera. Habrá puestos fijos de control de espirometrías, los que se adelanta, será con tolerancia cero para quienes tengan la responsabilidad de conducir. Los puestos fijos estarán instalados en puntos estratégicos de la costa y en cruces donde la experiencia de años anteriores demuestra que son muy transitados. Hay varios locales que han solicitado los permisos y habilitaciones correspondientes para ofrecer servicios en Año Nuevo (lo hicieron para la Navidad), por lo que la masa de público se verá dispersada de acuerdo a los atractivos. Por otro lado, se informó que, en la mañana del martes 25, hubo controles en zonas de afluencia de público como Parque del Lago, Costanera y parques acuáticos, para evitar que haya descontroles y sobre todo siniestralidad por consumo de alcohol, lo que se repetiría el próximo 1º de enero.

PREFECTURA

En lo que le compete a Prefectura del Puerto de Salto, se ha señalado que tiene la custodia de la seguridad en toda la zona costera hacia el río. También esta unidad estará desplegando efectivos en la costa y mantendrá unidades móviles de guardia.

Se disponen además de embarcaciones de emergencia para realizar posibles rescates a nivel del río. Los patrullajes se realizarán tanto en Costanera Norte como en la Sur y en la zona portuaria.