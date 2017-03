El sindicato de trabajadores de la pesca le había hecho saber a la DINARA (Dirección Nacional de Recursos Acuáticos) que “en algunos lugares no se hacían los controles como deberían ser” en el río Uruguay. Por eso, se mostraron conformes con las investigaciones que se vienen llevando a cabo en la órbita judicial y administrativa de la Armada Nacional, por la presunta venta ilegal de pescado con especies autóctonas protegidas legalmente. “Hoy, ante esta situación, nos alegra que se estén tomando medidas y tratando de corregir”, dijo a EL PUEBLO, el Secretario Departamental de la Filial del SUNTMA (Sindicato Único de Trabajadores del Mar y Afines) en Salto y Secretario de la Pesca Artesanal a nivel nacional, Ismael Sequeira.

“Para nosotros, no esta en el sindicato ni siquiera ejercer el control de lo que pasa en esa zona, lo que sí decimos es que en muchos casos se nos complica a nosotros porque andamos sacando un kilo de Bagre allá abajo (aguas abajo del puerto de Salto) y capaz que el problema no es en la zona donde pescamos nosotros sino en otra zona”, agregó el pescador al ser consultado por el operativo llevado adelante por Prefectura en el cual detuvieron a varias personas presuntamente implicadas en la pesca ilegal.