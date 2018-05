Lo dijo el ministro de Economía

Uno a uno fueron llegando al salón Mallorca del Complejo Punta Cala (en pleno Parque Roosevelt, cerca del Aeropuerto Internacional de Carrasco), empresarios, funcionarios públicos de jerarquía y políticos, entre otros, para participar del tradicional Almuerzo organizado ayer por la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay (ADM). Mucho traje y todos los ojos puestos en el disertante, el ministro de Economía, el Contador Danilo Astori.

Ministros, presidentes de empresas públicas, de bancos estatales, diputados, senadores, embajadores, ministros de la Suprema Corte de Justicia, profesionales, poblaron las mesas bien servidas, y escucharon de primera mano las reflexiones de Astori entorno a la actualidad económica del país. Habló de tiempos difíciles, de la corrupción, del daño que le hace eso a la política, a la confianza y a la credibilidad. Además reconoció un desequilibrio en las cuentas públicas, que pretende hacer caer con un espacio fiscal igual a cero. Dijo que los combustibles no subirán, porque aún no se decidió sobre el tema y trazó algunas ideas de cambio entorno a la apertura al mundo del país. EL PUEBLO estuvo presente en dicha instancia, y acerca, de primera mano, las “reflexiones que en voz alta” dijo el principal ministro de este gobierno.

TIEMPOS DIFÍCILES

El ministro comentó algunas características actuales que “tienen una consecuencia para quienes trabajan en política, que es un daño a la confianza y a la credibilidad”. Además anunció “algunos caminos para enfrentar esta situación y para revertirla si fuera posible”. Indicó que “estamos transitando tiempos difíciles” y que es necesaria “la defensa irrenunciable de la política, empezando por la responsabilidad de quienes trabajamos en ella”, construyendo “nuestra propia identidad”. En un país como Uruguay, reafirmar esa identidad es “buscar nuestro lugar en el mundo”. En estos tiempos difíciles “encontramos crispación, enojo, desencanto y también una gran dificultad para encontrar los resultados positivos que el país ha logrado realizar en los últimos años”. Hay que agregar “los cuestionamientos éticos referidos a hechos y conductas de conocimiento público, cuyo eco se ha potenciado en un ambiente mundial y regional, en el que han proliferado las denuncias, las investigaciones y la trascendencia de casos de corrupción asociados al funcionamiento institucional de la sociedad”. Es necesario resistir y “para ello tenemos que asumir el lugar de sujetos de la historia y hacer política de calidad, asociados a la ética, la transparencia, la responsabilidad y la rendición de cuentas, definiendo el rumbo estratégico”. Para Astori “hay que definir la orientación basándose en valores como los de la libertad, la justicia, la democracia, la participación y la prosperidad. No se debe hablar de la cultura del pobrismo porque no se trata de igualar para abajo”.

COMPETITIVIDAD

Astori destacó que “afortunadamente viene surgiendo la idea de ventajas competitivas a partir de políticas públicas que designan prioridad a la inversión en investigación y en desarrollo, para estimular la creación de conocimiento, la innovación, la eficiencia y la productividad”. Esta orientación requiere acciones tanto de las empresas públicas como por el sector privado.

TENSA SITUACIÓN FISCAL

“Estando en tensión la situación fiscal del país, como todos sabemos, la participación del sector privado es fundamental para hacer compatible dicha tensión con las decisiones a tomar como parte de una estrategia para mejorar la competitividad”.

INVERSIONES

Se trata de crear un clima de inversiones inspirado en el enfoque moderno y dinámico de la competitividad. Ese clima tiene tres componentes fundamentales: modernización y especialización institucional. No hay que esperar tener calidad para salir, salimos para tener más calidad. Es imprescindible un orden macroeconómico y una serie de estímulos económicos.

DESVENTAJAS

ASTORI RECONOCIÓ DESEQUILIBRIO DE CUENTAS PÚBLICAS Y ESTABILIDAD EN LA CAÍDA DE LA INFLACIÓN

El ministro aportó datos que permiten establecer que “la principal desventaja competitiva que tiene Uruguay hoy radica en el muy pobre acceso con preferencias a los mercados del mundo”. Solo el 36% del comercio uruguayo accede a mercados con preferencias arancelarias.

CAMBIOS

Es necesario saber “cómo se negocia en el mundo de hoy. Cuáles son los ritmos y las urgencias, las técnicas de formulación de los acuerdos”. Para eso hay que tener “flexibilidad”. “No se llega a acuerdos con actitudes intransigentes. No hay un formato Uruguay”.

Los uruguayos podremos seguir cambiando, porque pudimos cambiar. Estoy seguro que como sociedad sabremos dar el salto que debemos dar, empujados por ese gran estímulo que es la confianza.

ESTABILIDAD EN LA CAÍDA DE INFLACIÓN

Astori explicó que se está atravesando una situación nueva en materia de inflación. La caída de la inflación ha sido seguida por una tendencia a la estabilidad de la caída. Se han acercado mucho el corazón de la inflación con el resto de los productos que la componen. Y esa es la principal garantía de que vamos a tener una estabilidad en cuanto a inflación baja.

SUBA DE COMBUSTIBLES SIN DECISIÓN

Respecto del precio de los combustibles el titular de Economía dijo que no puede anunciar ninguna suba de tarifas “porque no hay ninguna decisión tomada”. Reconoció que “estamos bastante por encima de la fórmula paramétrica que toma en cuenta ANCAP para fijar el precio”, al mismo tiempo que dijo que “para fijar la tarifa también se tiene en cuenta la situación de la empresa”.

CUENTAS PÚBLICAS

Astori indicó que “las cuentas públicas están tensionadas, porque tenemos un desequilibrio que queremos corregir, al menos en parte. Queremos mostrar una trayectoria descendente de ese desequilibrio. Para eso no hay que aumentar la carga tributaria, pero es muy difícil bajar el gasto. Por eso el concepto es tener “un espacio fiscal igual a cero”.