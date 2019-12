Ayer hubiese cumplido años Elba Mas, una entrañable profesora de Literatura que formó a varias generaciones de jóvenes en diferentes liceos de nuestro medio y falleció a mediados de este año. La profesora de Literatura Elena Esteves, que durante su etapa de formación fue su practicante en el Liceo de la Zona Este, escribió ayer estas palabras que generosamente permitió compartir hoy con los lectores de EL PUEBLO:

“Mi querida compañera de estudios, Brenda Jara, siempre recordaba, elogiándola, a su profesora de literatura, ELBA MAS. Cuando llegó el momento de elegir profesora adscriptora, en segundo año, me presenté en el Liceo No. 3, pregunté en la sala de profesores quién era ella, me acerqué, y le dije: me llamo Elena Esteves, y aquí estoy para que me soporte todo el año. Así, sin preámbulos, porque sabía que si le preguntaba si me aceptaba como practicante, me iba a decir que no. No por egoísmo ni otro motivo, sino por la humildad que la caracterizaba. Ahí comenzó nuestra amistad. Desde ese momento comencé a aprender todo lo que me enseñó. Al año siguiente, todos los miércoles iba a mi casa a preparar las clases del programa de 4o. conmigo y con el querido Antonio López. Y después, las eternas conversaciones telefónicas sobre política, durante muchos años. Hoy estarás charlando con tu dulce madre cubana, con tu hacendosa hermana Helena, con tu querida alumna Brenda, y con nuestro querido amigo Antonio, sin que se enteren que es tu cumpleaños, porque no me acuerdo el motivo, pero sí que no te gusta que te feliciten. ¡Cómo te extraño querida Elba!”

En las redes sociales, los comentarios a las palabras de Elena Esteves no demoraron en ir sumándose al recuerdo. Veamos algunos:

Prof. Beatriz Gómez: “Hermosa persona”

Prof. (de Literatura) Ana Virginia Silva: “Fue mi profesora en sexto año, creo que la disfrutaba y miraba con una admiración tan extrema que un día se acercó y me propuso trabajar con «No oyes ladrar los perros». ¿La gran Elba me cedía su lugar? Tampoco era esperable con su modelo de trabajo. Obvio no dudé en acceder y esa fue la primera vez que di una clase de Literatura; un recuerdo imborrable por lo inesperado y porque me confirmaría un camino. Gratitud eterna… Si no me equivoco también le cedió ese espacio a Paola Borges (hoy también Prof. de Literatura) ese mismo año. Tenía instinto formador doña Elba…”.

Mtro. Técnico Sergio González Olaizola: “¡Qué huella linda! ¡Gracias, querida Elena!”

Mtro. Rodolfo Urrutia: “¡Excelente profesora!”

Prof. (de Literatura) Daniel Albernaz: “Elba. Me parece verla tocándose el primer botón de su camisa con un gesto nervioso y una mirada tímida pero analizadora y profunda. Elba era la humildad hecha carne”.

NO LA OLVIDAREMOS

A los pocos días de su fallecimiento escribíamos desde EL PUEBLO: “De perfil bajo, muy bajo. Prefería no figurar en nada. Tenía cierto halo de misterio que parecía rodearla. Andaba por la calle como flotando y había que hablarle, si no, no veía a nadie. Entonces sí, derramaba simpatía. Era siempre un placer hablar con ella. Sencilla, delicada y culta como pocas personas. Se va a extrañar su figura por calle Uruguay. Se extrañará verla pensativa y con paso apurado hacia el cementerio, adonde desde hace unos años iba todos los días (como en un ritual que parecía más sacado de la literatura que de la vida real) a visitar a su hermana, su gran compañera. Elba Mas fue de esas profesoras que no se olvidan. Desde que pisaba el aula hasta que se iba hablaba de Literatura (¡cuánta falta hace eso!, ¿es necesario hablar de algo más cuando se logra hacer viva la literatura?). De cuerpo menudo, parecía que crecía cuando hablaba de Agamenón y Clitemnestra y que temblaba estremecida cuando explicaba los círculos infernales de Dante. Imposible olvidar el nerviosismo de sus manos acomodándose el cuello de la camisa, ansiosa y conmovida, mientras comentaba esas grandes obras. Apasionada, así era Elba. Y sus clases siempre atrapantes. Supo transmitir conocimiento y pasión a varias generaciones. Sólo resta agradecerle, por tanto. No la olvidaremos. Descansa en paz, querida profesora. J.P.